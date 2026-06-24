藍屋で生しらす・鱧・すだちが彩る『瀬戸内フェア』開催！さらに至福の「桃デザート」や食欲そそる「牛たん味噌焼き」も新登場

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営する和食レストラン「藍屋」では、2026年6月25日（木）より、瀬戸内の豊かな海の幸・山の幸を集めた『瀬戸内フェア』を期間限定で開催します。また、同日より、グランドメニューの改定を行います。

《詳細URL》

■瀬戸内フェア： https://www.skylark.co.jp/aiya/menu/fair2/index.html(https://www.skylark.co.jp/aiya/menu/fair2/index.html)

■桃デザートメニュー：https://www.skylark.co.jp/aiya/menu/dessert2/index.html(https://www.skylark.co.jp/aiya/menu/dessert2/index.html)

【藍屋『瀬戸内フェア』おすすめポイント】

１.兵庫県産生しらす・瀬戸内産鱧・徳島県産すだちなど瀬戸内の味覚が勢ぞろい！

厳選された兵庫県産生しらす丼や、丁寧に骨切りした瀬戸内産活〆鱧のしゃぶしゃぶを用意。

徳島県産すだちを贅沢に使った爽やかなおろしうどんなど、瀬戸内の豊かな恵みを堪能できます。

２.瑞々しさ溢れる今だけの贅沢！数量限定・至福の「桃デザート」

国産桃を贅沢に使用したひと口甘味の盛り合わせや、華やかなプリンアラモードが数量限定で登場。

麹の風味豊かな「桃のあまさけ」とともに、みずみずしく至福なひとときをお届けします。

３.香ばしい香りが食欲をそそる！発酵美膳 「牛たん味噌焼き」が新登場

「八海山」の麹の旨みが詰まった味噌で丁寧に漬け込み、風味豊かにじっくりと焼き上げました。

※季節をイメージした商品です。収穫時期を示すものではありません

※期間限定・数量限定メニューは無くなり次第終了となります

藍屋 瀬戸内フェア 概要

※一部店舗により販売有無、価格が異なる場合がございます

※販売期間は予定。予告なく販売を終了する場合がございます

※季節をイメージした商品です。収穫時期を示すものではありません

※22時から5時までのご注文には、深夜料金として10％加算させていただきます

■対象店舗

藍屋全店

■対象期間

2026年6月25日（木）～ 9月2日（水）

■対象メニュー

夏感満載！“生しらす・鱧(はも)・すだち”など、さっぱりとした瀬戸内食材メニューが登場

瀬戸内日和膳

＼どれを選んでも！／

2,699円（税込2,969円）

瀬戸内天ぷら盛り合わせ、選べる小丼・椀もの、3種の小鉢がセットになった、瀬戸内の恵みを堪能できる夏にぴったりな御膳です。生しらす丼やすだちおろしうどん、瀬戸内産の活〆鱧や、定番の海老、そして伏見とうがらしの天ぷらにも徳島県産すだちを絞って、夏らしくさっぱりとお召し上がりいただけます。

※写真は瀬戸内小生しらす丼と瀬戸内すだちおろしうどん(小)の組み合わせ例です。

※瀬戸内だししょうゆは瀬戸内小しらす丼、瀬戸内すだちおろしうどん(小)選択時に提供します。

＼瀬戸内だしじょうゆ使用／

瀬戸内生しらす丼と瀬戸内天ぷら盛り合わせ

[天ぷら付き]2,338円（税込2,572円）

[瀬戸内生しらす丼《単品》] 1,539円（税込1,693円）

漁獲された兵庫県産生しらすの中から漁師の目利きで厳選した、生しらす本来の豊かな甘みを愉しめる丼と、瀬戸内食材の活〆鱧・牡蠣を使用した天ぷら盛り合わせが一緒に味わえる一品です。

＼瀬戸内だしじょうゆ使用／

瀬戸内産活〆鱧(はも)のしゃぶしゃぶ

1,199円（税込1,319円）

瀬戸内産の活〆鱧（はも）のしゃぶしゃぶです。繊細な骨切りが生むふわふわの身と、上品な味わいをお楽しみいただけます。

瀬戸内すだちおろしうどんと瀬戸内天ぷら盛り合わせ

[天ぷら付き]1,998円（税込2,198円）

[瀬戸内すだちおろしうどん《単品》]

1,299円（税込1,429円）

徳島県産の緑の宝石「すだち」を贅沢に使用した爽やかなおろしうどんと、天ぷら盛り合わせのセットです。すだちの清々しい香りと大根おろしのさっぱりとした味わいで、最高の清涼感をお届けします。

藍屋名物・彩り＆味わい豊かな“ばらちらし”も夏の瀬戸内仕様に

乙姫ちらしの涼彩御膳

2,799円（税込3,079円）

藍屋名物の“ばらちらし膳”を夏の瀬戸内仕様に仕立てた、夏にぴったりな御膳です 。海の恵みを一堂に集めたミニサイズの「乙姫ちらし」をはじめ、瀬戸内すだちおろしうどんや天ぷら、野菜せいろ蒸し、小鉢3種盛り、さらに季節の桃デザートまでセットにした、あれこれ愉しい大満足のごちそう膳をお楽しみいただけます。

初夏の新メニュー 概要

【数量限定】瑞々しさ溢れる“国産桃”を贅沢に使ったデザート

＼自家製桃ゼリー・桃ソースを使用／

桃の一口甘味三彩

559円（税込615円）

たっぷりの国産桃を使用した、3種の一口甘味を少しずつ楽しめる季節限定のデザートです。

＼自家製桃ゼリー・桃ソースを使用／

自家製プリンアラモード《友禅》

659円（税込725円）

みずみずしい国産桃、なめらかな自家製プリンにホイップクリームを合わせた華やかなプリンアラモードです。

※写真は桃の白玉クリームあんみつ《バニラアイス》です桃の白玉クリームあんみつ《バニラアイスまたは抹茶アイス》

799円（税込879円）

桃づくし

749円（税込824円）

＼新潟「八海山」の麹だけでつくりました／

桃のあまさけ

699円（税込769円）

※「桃デザート」は数量限定。商品はなくなり次第終了となります

心も体も喜ぶ♪「八海山こうじ」を使用した麹メニュー

＼ミニあまさけ付き／

麹づくしの発酵美膳《牛たん》

[4切]2,299円（税込2,529円）

[5切]2,499円（税込2,749円）

麹のカテゴリーに新しく登場した「牛たん」は、「八海山」の麹の旨みが詰まった味噌が味わい深く仕上げており、噛むほどに溢れる豊かな旨みをご堪能いただけます。

※追いかつお出汁と9種の具材が嬉しい「具沢山のっぺい汁」付き

※牛たんは八海山酒粕味噌に漬け込んでいます

※ごはんは、大盛りまたはおかわり1杯無料です

ー 千年こうじやについてー

新潟県魚沼の銘酒「八海山」の蔵元・八海醸造が立ち上げた、米・麹・発酵をテーマにした食のブランドです。

＼「麹だけでつくったあまさけ」、「桃のあまさけ」も！／

各メニューの「ミニあまさけ」は、＋399円（税込439円）で 「桃のあまさけ」に変更できます。

グランドメニューも夏仕様に！夏本番に嬉しい、スタミナメニューも充実

新登場！つるんとのど越し抜群、秋田の伝統手延べ「無限堂 稲庭うどん」

小柱かき揚げ稲庭うどんと焼きとうもろこし御飯

2,179円（税込2,397円）

本場・秋田の地で職人が三日間かけて一本一本丁寧に仕上げる「無限堂」の稲庭うどんです。乾麺ならではの上質なのど越しと、手延べならではの繊細な風味は、暑い夏に食欲をそそる逸品です。

7/26（日）土用の丑の日には希少な「浜名湖産 クイーンうなぎ」を！

薄い皮にのった上質な脂と濃厚な旨み、そして気品ある口溶けが特長の希少な個体を厳選しました。1尾、3/4尾などお好みに合わせて選べる「浜名湖産うな重」などをご用意しており、お持ち帰りも含めてご予約受付を開始します。今年の土用の丑の日は藍屋のうな重をお楽しみください。

「ほろ酔いセット」1,299円（税込1,429円）

同じく新登場！藍屋でゆったり♪選べるお酒と肴三種のお得な「ほろ酔いセット」もぜひ

※全時間帯でご利用いただけます

※画像はすべてイメージです

ブランド情報

●藍屋ホームページ URL：https://www.skylark.co.jp/aiya/

●すかいらーくアプリダウンロード URL：https://www.skylark.co.jp/cross_brand/coupon/index.html

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