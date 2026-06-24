NOMU、実店舗第2号店「NOMU Kichijoji」を6月25日にオープン

ＮＯＭＵ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ合同会社

テクノロジーでパーソナライズされた世界初※1のドリンク体験を提供するNOMU ENTERPRISE合同会社（本社：東京都渋谷区、代表社員：森國麦、以下、NOMU）は、2026年6月25日、実店舗第2号店となるカフェ「NOMU Kichijoji」を東京都武蔵野市吉祥寺にオープンします。

NOMUは、毎日のドリンクを通じて、より自由で心地よいライフスタイルを提案するブランドです。NOMU Kichijojiでは、店舗限定のドリンクメニューに加え、ヘルシーで色鮮やかなフードメニューが楽しめるほか、リユースカップシステム「TASO Reuse System」を展開。おいしい一杯を楽しみながら、使い捨てに頼らない新しい選択肢を日常に取り入れることができます。NOMU Kichijojiは、自然・カルチャー・ショッピング・暮らしが心地よく混ざり合う吉祥寺の街のさまざまなシーンに寄り添う場所を目指します。

店舗は1階・2階の2フロアで構成され、合計26席のイートインスペースを備えています。テイクアウトはもちろん、店内でもゆっくりとドリンクやフードを楽しめる空間として、吉祥寺の街に新しい日常の選択肢を提案します。

※1 世界初は2025年10月当社調べ 「世界におけるリユースカップ式飲料自動販売機」において

■NOMU Kichijojiの特徴

1. 毎日飲みたくなる、軽やかで満足感のあるドリンク

NOMU Kichijojiでは、からだに嬉しいフルーツやお茶、植物由来の素材を活かしたドリンクを展開します。リフレッシュしたい時、少し栄養をチャージしたい時、気分を切り替えたい時など、その日の気分に合わせて選べるラインアップを用意しています。

メニューには、パッションフルーツ、バナナ、マンゴーに、健康食品として注目のスピルリナを合わせたスムージー「ノム ブルー」、ストロベリー、グリークヨーグルトにコラーゲンを合わせた「ノム コラーゲン スムージー」、フルーツやきゅうりにビタミンCを加えた見た目も華やかな「エデン ウォーター」、NOMUオリジナルブレンドのエスプレッソを使用したラテにプロテインを合わせた「プロテイン フォーム ラテ」など全7種類の吉祥寺限定スペシャルドリンクも提供します。ドリンクは全てNOMUが独自開発したマシンで抽出したベースをもとにスタッフが仕上げることで、全く新しいドリンク体験を提供します。

2. ヘルシーで色鮮やかなフードメニュー

左）ノム ブルー スムージー 850円（税込）、中央）ノム コラーゲン スムージー 850円（税込）、右）エデン ウォーター 600円（税込）

NOMU Kichijojiでは、ドリンクと一緒に楽しめるフードメニューも展開します。スパイス香るファラフェルとヨーグルトソースを合わせた「ファラフェル フォカッチャ」、サラダチキンとチーズを合わせた「チキン サラダ フォカッチャ」など、素材の組み合わせを楽しめるフォカッチャサンドを用意しています。 また、アボカド、グレープフルーツ、オリーブを合わせた「ノム グリーンサラダ」や、クスクス、ひよこ豆、オリーブをレモンドレッシングで仕上げた「クスクス サラダ」など、軽やかで満足感のあるサラダメニューも展開。野菜やハーブ、フルーツ、豆類を取り入れた、ヘルシーで色鮮やかなラインアップです。学生向けにフードリンク全てに適用される学割価格も設定します。

左）ファラフェル フォカッチャ 1100円（税込） 右）ツナ チューン 950円（税込）

・店舗名： NOMU Kichijoji

・オープン日： 2026年 6月 25日（木）

・住所： 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-16-1 DEUX本町

・営業時間：10:30 - 19:00

・店休日：不定休

■NOMUについて

NOMUは、ロボティクス、飲料の自動提供技術、アプリを活用したF&B体験に関する最新技術を開発し、それらを新しいエコシステムとして展開する企業です。「Be Better」を軸に日常の水分補給を再定義するライフスタイルブランドとして、毎日の中で無意識に選んできた既存の選択肢から少し離れ、自分らしいものを好きに選べる、自由な体験を提供しています。

2023年に創業し、2025年にはサービスの第一形態として、世界初のリユースカップ式自動販売機型ドリンクマシン「NOMU POD」を開発し、提供を開始しました。 NOMU PODでは、200種類以上のドリンクメニューの提供や、カスタマイズによる100万通り以上の味わいの実現でドリンク選択の自由度を高めました。また、世界で初めてのリユースカップ式の飲料自動販売機であることにより、新しい循環型エコシステムの実現も同時に目指していると評価され、Forbes JAPAN（リンクタイズ株式会社）「2026年注目の日本発スタートアップ100選」、日経クロストレンド（株式会社日経BP）「未来の市場をつくる100社 2026年版」に選出されるなど、フードテック領域のスタートアップとしても注目されています。

■今後の展開

NOMUは、自由でパーソナライズされたドリンク体験が、人々の身近な日常となることを目指しています。渋谷・吉祥寺の2店舗に続き、順次新店舗がオープンする予定です。

今後も、テクノロジーを活用し、ドリンクを手にするあらゆる瞬間の楽しさを重視した、パーソナライズされた体験を提供することを通じ、社会、そして人々の日常に、喜び・創造性・つながりの瞬間を生み出してまいります。

【会社概要】

NOMU ENTERPRISE合同会社

CEO：森國 麦

設立：2023年10月

本店所在地：東京都渋谷区神宮前６丁目２３番４号 桑野ビル２階

事業内容：自動販売機、IoT機器、食品、飲料、ウェルネス製品の開発および販売。カフェの企画、運営。

URL:https://nomu.co.jp/

NOMU ENTERPRISE合同会社 PRチーム

Email: pr@nomu.company