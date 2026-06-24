【協賛企業募集】成婚率84.1%の結婚相談所「ナレソメ予備校」が、300～400名規模の卒業生イベント『ナレソメFes 2026』を開催

株式会社ナレソメ

結婚相談所ナレソメ予備校を運営する、株式会社ナレソメ（本社：東京都港区、代表取締役：宇波豊）は、2026年10月12日（月・祝）に都内会場にて開催する卒業生向け大型イベント「ナレソメFes 2026」にご協賛いただける企業様の募集を開始いたします。

ナレソメFesは、結婚相談所「ナレソメ予備校」で成婚退会された卒業生とそのパートナーが集うイベントです。

成婚率84.1%※を誇るナレソメ予備校では、「結婚はゴールではなくスタート」という考えのもと、成婚後の夫婦関係や家族形成までを支援しています。

その象徴的な取り組みが、毎年開催している卒業生イベント「ナレソメFes」です。

2026年開催では、全国から300～400名規模の卒業生とパートナーの来場を予定しており、現在ご協賛いただける企業様を募集しております。

※2025年1～12月実績

ナレソメFesとは

2025年9月、明治記念館にて行われたナレソメFes／第7回成婚パーティー

ナレソメFesは、成婚退会された卒業生とそのパートナーが集う「ナレソメ版の卒業式」です。

婚活中に伴走したプランナーとの再会、卒業生同士の交流、夫婦関係を深めるワークショップなどを通じて、結婚後も長く幸せな関係を育むためのコミュニティとして運営しています。

2026年は都内会場にて開催し、300～400名規模の来場を予定しています。

開催概要

イベント名：ナレソメFes 2026

開催日：2026年10月12日（月・祝）

会場：都内会場

来場予定人数：300～400名

主催：株式会社ナレソメ（ナレソメ予備校）

来場者について

ナレソメ予備校には、結婚を真剣に考える20代後半～30代後半を中心とした会員様が多数在籍しています。

ナレソメFesには、その中でも成婚された卒業生とそのパートナーが参加します。

来場者の特徴として、

- 20代後半～30代後半が中心- 高学歴層が多数- 共働き世帯が中心- 将来的な妊娠・出産・子育てへの関心が高い- 家計管理や資産形成への意識が高い

といった傾向があります。

また、近年はお子様連れで参加されるご夫婦も増えており、家族形成フェーズの方々との接点を持つことができます。

こんな企業様におすすめです

協賛プラン

ナレソメFes協賛の特徴

- 結婚・新婚世帯向けの商品やサービスを展開している- 妊活・出産・子育て関連サービスを提供している- 保険・住宅・金融商品を扱っている- 家電・家具・生活インフラサービスを展開している- 高所得・共働き世帯への認知拡大を行いたい- リアルなユーザーの声を収集したい- コミュニティを活用したブランド体験を提供したい

ナレソメFesは、結婚を控えた方から成婚後のご夫婦まで、今後の暮らしや家族形成について考える参加者と接点を持てるイベントです。

そのため、以下のようなライフイベントに関連する商品・サービスとの親和性が高いことも特徴です。

- 住宅購入- 保険加入- 妊活- 出産準備- 子育て- 家計管理- 資産形成

また、当日の様子はイベントレポートや、ナレソメ予備校公式YouTubeチャンネル等でも発信予定です。

登録者数10万人超の発信基盤を活用し、会場での接点に加えて、開催後も継続的な認知拡大の機会をご提供します。

主催者メッセージ

ナレソメ予備校では、「結婚はゴールではなくスタート」という考えのもと、成婚後の人生まで支援することを大切にしています。

ナレソメFesは、卒業生が再び集い、自分たちの原点を思い出し、夫婦としての絆を深めるための場所です。

企業様にとっても、人生の大きな転機を迎えた方々と自然な形で接点を持てる貴重な機会になると考えています。

ぜひ一緒に、結婚後も続く幸せな人生を応援していただければ幸いです。

お申し込みについて

申込期限：2026年8月21日（金）17:00受付分まで

※同一業種1社限定

※先着順受付

受付に際し、当社規定に基づく審査を行わせていただきます。

審査の結果、ご要望に沿えない場合や受付をお断りさせていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。

詳細な協賛資料をご希望の企業様は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先】

株式会社ナレソメお問い合わせフォームにて承っております。

https://naresome.co.jp/contact/

ナレソメ予備校が目指す結婚のかたち

ナレソメ予備校は、「恋愛・結婚を通してQOLを上げる」ことを掲げ、感情的価値と合理的判断を両立させる「ロジカル×ラブ」の考え方を軸に、Best Marriageによる「50年続く幸せ」の実現を目指しています。

結婚相談所として成婚までを支援するだけでなく、成婚後の夫婦関係や家族形成までを見据え、人生に長く伴走するサービスづくりに取り組んでいます。

ナレソメ予備校とは

「恋愛・結婚を通してQOLを上げる」をコンセプトとしている、成婚率84.1%※を誇る結婚相談所です。

社員全員が「結婚はゴールではなくスタートである」と捉え、「50年続く長期的に幸せな結婚を実現する」というミッションを掲げています。

※2025年1～12月の累計実績に基づく

結婚相談所2.0 ナレソメ予備校

https://naresome.co.jp/yobiko

プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ナレソメ

〒107-0061

東京都港区北青山3丁目2-5 NH青山ビル5階

設立年月：2023年3月

https://naresome.co.jp/contact/