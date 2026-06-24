ジヤトコ、電動パワートレイン「X-in-1」の採用拡大

ジヤトコ株式会社

自動車用自動変速機（AT・CVT）および電動車両用パワートレインメーカーであるジヤトコ株式会社（本社：静岡県富士市、社長：佐藤朋由、以下ジヤトコ）は、電動パワートレイン「X‑in‑1」が日産自動車株式会社の複数モデルに採用され、日本を含むグローバル展開が加速していることをお知らせいたします。

「X‑in‑1」は、モーター、インバーター、ギアボックスなどの主要駆動部品を共用化・モジュール化することで、生産効率の向上と小型化・高剛性化による性能向上を両立した製品群です。EV向けの「3‑in‑1」と、e‑POWER向けの「5‑in‑1」のラインアップを展開しており、車種や用途に応じた適用が可能です。

画像出典元 日産自動車株式会社

■ 各モデルへの採用状況

EV向け「3-in-1」

・新型「リーフ」（2025年 北米販売開始）

日本含むグローバル市場で展開

e-POWER向け「5-in-1」

・「キャシュカイ」（2025年9月販売開始、欧州）

・新型「キックス」（2026年6月販売開始、日本）

国内向けとして初の第3世代e-POWER搭載車

画像出典元 日産自動車株式会社

・新型「エルグランド」（2026年夏販売開始予定、日本）

・新型「ローグ」（2026年後半販売開始予定、北米）

■ 製品の特長

・3‑in‑1：

モーター、発電機、インバーターを一体化したEV用ユニット。小型・高剛性化と高効率化により、静粛性および電費性能の向上に貢献します。

画像出典元 日産自動車株式会社

・5‑in‑1：

3-in-1に減速機・増速機を統合したユニットで、e‑POWERシステムの性能向上と効率化に貢献します。

画像出典元 日産自動車株式会社

これらは、トランスミッションのモノづくりで培ってきたギア加工技術やトポロジー設計などのコアコンピタンスを活かし、電動車両の高効率・高性能化に貢献する、ジヤトコの電動化戦略を先導する中核モデルです。ジヤトコの本社を置く静岡県富士市において、開発から生産までを一貫して行う体制のもと、高品質とグローバル市場への安定供給を実現しています。さらに、幅広い車種や市場ニーズに対応可能な柔軟な設計により、今後のさらなる採用拡大にも対応していきます。

ジヤトコは「技術と情熱でモビリティの可能性を拡げる」というコーポレートパーパスのもと、電動パワートレインの高度化とグローバル展開を通じて、持続可能なモビリティ社会の実現に貢献してまいります。