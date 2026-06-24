ポケモンカード写真を送るだけで最高額の買取業者がわかる。「トレカプロ買取一括査定」を提供開始

トレカプロ株式会社ポケカ買取一括査定(https://tcgpro.co.jp/pokeka-satei/)

トレーディングカード分野のマーケティング支援事業を手がけるトレカプロ株式会社(https://tcgpro.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役：岸田佳祐）は、ポケモンカードを対象とした無料の一括査定サービス「トレカプロ買取一括査定」の提供を開始しました。手元のカードを一度申し込むだけで複数の買取業者から査定を受けられ、最も高額な提示をした1社を選んで売却できます。

■「トレカプロ買取一括査定」とは：1回の入力で、最高額の1社を選べる

「トレカプロ買取一括査定(https://tcgpro.co.jp/pokeka-satei/)」は、ポケモンカードを一度申し込むだけで複数の買取業者へまとめて査定依頼できる無料サービスです。各社の提示額を比較してご案内するので、相場を調べ尽くさなくても、いちばん高い1社を選んで売却できます。納得できなければ売らなくてもOK、キャンセルは無料です。

■ご利用の流れ（3ステップ）

1. フォーム送信：カード情報と写真を入力（約60秒）

2. まとめて査定：複数の買取先が査定し、提示額を比較してご案内

3. 選んで売却：最高額の1社を選択。納得できなければ辞退も可能

■ローンチ特典

本サービス経由で買取が成立すると、1取引につき1回、Amazonギフトカード1,000円分をプレゼントします。

■「信頼できる業者」を第三者の目で。3つの信頼で評価

トレカプロはトレカ業界を取材・記録・発信する第三者メディアです。ご案内する買取店は、次の3つの信頼の観点で選んでいます。

1. 入金の信頼：査定額が、約束どおり遅延なくきちんと入金されるか。

2. 査定の信頼：査定が適正に行われるか。無い傷を理由に不当に減額されないか。

3. 包括的な信頼：運営会社の実在性・実績・ネームバリューなど、総合的に安心して任せられるか。

■査定対象になるカード

PSA・BGS鑑定済みカード、初版・旧裏・初期キラ、リザードン・ピカチュウ等の高額レア、プロモ・大会限定・表彰系、20th・25th記念枠、未開封BOX・シュリンク付き商品まで。

1枚から申し込み可能です。

■【提携買取業者の募集】ポケカ買取の「指名される側」へ

あわせて、本サービスに参加いただける提携買取業者を募集します。集客と信頼の可視化を第三者メディアの立場で支援し、選ばれ続ける買取店づくりをお手伝いします。

こんな課題はありませんか？

・SNS・指名検索からの集客は強いが、検索・AI流入からの新規買取を取り切れていない

・買取件数をもっと伸ばしたいが、本格的にWebマーケできる人材の採用が難しい

・価格の高さだけでなく、“減額しない”誠実な査定が利用者に伝わりにくい

トレカプロが提供できること

- 未開拓の検索・AI流入から、売る気のあるユーザーを送客。既存のSNS・指名集客を補完し、カード情報・写真が揃った成約につながりやすい申込が届きます。- “減額しない誠実さ・確実な入金”を第三者が可視化。「入金/査定/包括」の3軸で評価・紹介し、価格競争に埋もれない信頼の証明になります。- 新規だけでなく、長く使う優良顧客との出会いを設計。一度の取引で終わらせず、リピートにつながる導線づくりまで伴走します。

※募集要項（必須条件・費用モデル・審査基準）は確定次第ご案内します。

お申込みをする :https://tcgpro.co.jp/company/contact/

■会社概要

会社名：トレカプロ株式会社

代表取締役：岸田佳祐

資本金：990万円

所在地：〒105-0004 東京都港区新橋1丁目12-9 新橋プレイス7F

法人番号：2010401198629

事業内容：インターネット広告事業及びWebメディアの企画・運営、トレーディングカード分野のコンテンツ制作・情報提供

コーポレートサイト：https://tcgpro.co.jp/company/(https://tcgpro.co.jp/company)

トレカプロ買取一括査定：https://tcgpro.co.jp/pokeka-satei/

お問い合わせ：https://tcgpro.co.jp/company/contact/