「建築・建材展 大阪 2026」への出展について

リョービ株式会社

リョービ株式会社（以下、当社）は、7月2日（木）から3日（金）までインテックス大阪で開催される「建築・建材展 大阪 2026」に出展します。本展は、建築工法・建材に関する西日本最大級の総合展示会で、建築DX、防災減災、省施工性など建築業界の課題解決に役立つ最新製品・サービスが紹介されます。

当社ブースでは、「電動式ドア開閉装置RUCAD（ラクアド）」の活用事例をはじめ、ドアの困りごとに対するソリューションをご紹介します。皆様のご来場をお待ちしています。

展示ブースイメージ

＜主な展示内容＞

電動式ドア開閉装置RUCAD（ラクアド）RU-030

【ロボット連携デモンストレーション：施設の省人化・効率化を提案】

株式会社Octa Roboticsが提供するロボット・設備連携インターフェースサービス「LCI Node R」と、当社の電動式ドア開閉装置RUCAD「RU-030」を連携させた実演を行います。荷物の運搬や清掃、警備などを行うロボットが、開き戸を自動で安全に通過するデモンストレーションをブース内の模擬扉にて実施。施設の管理や運営の効率化・省人化に貢献する次世代のソリューションをご体感いただけます。

RUCAD RU-030システム連携例

電動式ドア開閉装置RUCAD（ラクアド）RU-020

【豊富な周辺機器との連携事例：卓上小型模擬扉での操作体験】

非接触スイッチによる手を触れないドアの開閉や、電気錠とカードキーを連動させたセキュリティ管理など、さまざまな周辺機器と連携したRUCAD「RU-020」の採用事例をご紹介します。ブース内には卓上の小型模擬扉をご用意し、実際のスムーズな操作感をお試しいただけます。

RUCAD RU-020

GEOPRO（ジオプロ）シリーズ トラックレールタイプ ドアクローザ GT-6V

【新商品：重量扉のバリアフリー化と美しい造形を両立】

ドア重量180kgまで対応する、当社のフラッグシップモデル「GEOPROシリーズ」の新商品です。「優れた機能」と「シンプルで美しい造形」を追求し、ホテルやホールなどの重量扉に対するバリアフリー化と高い意匠性を同時に実現します。さらに、ドア金物を活用した常閉防火扉の「日常における利便性向上と火災時の安全確保」を両立する方策についてもご提案します。

GEOPROシリーズ トラックレールタイプ ドアクローザ GT-6V

■展示会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77626/table/56_1_284855ec68c197510b3d25fa960215eb.jpg?v=202606240251 ]

【お問い合わせ先】

リョービ株式会社 経営企画部 広報課 TEL:03-3501-0524