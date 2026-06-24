台湾デジタルマーケティングのapplemint代表・佐藤峻が登壇　盛岡発「台湾ビジネスセミナー」を7月13日に岩手県公会堂で開催

アップルミントジャパン合同会社

台湾・台北市でデジタルマーケティング事業を展開するapplemint（アップルミント）の代表・佐藤峻は、2026年7月13日（月）、岩手県公会堂（盛岡市内丸）で開催される「盛岡発！台湾ビジネスセミナー」（主催：盛岡台湾HappyProject実行委員会）に登壇します。参加無料・定員40名で、現在申し込みを受け付けています。

開催の背景

これまで観光交流や自然災害への支援を軸に開催されてきた「盛岡台湾HappyStudy」。今年の「学び」のテーマは、新たな切り口である「ビジネス」です。岩手から台湾へ熱い視線を送る事業者・経営者に向けて、台湾市場の最前線で得た一次情報と実践知を共有します。

午（うま）年の2026年。「馬到成功」（馬が駆け抜けると同時に物事が成功するという中国語の故事）にちなみ、台湾ビジネスにおける飛躍のきっかけとなる機会を目指します。

セミナーの見どころ

登壇する佐藤峻は、外部出資なし・人脈なし・営業経験なしの状態から台湾でデジタルマーケティング会社を立ち上げ、8年間で100社以上の台湾向けプロモーションを担当してきました。現地で事業を続けてきた立場だからこそ語れる、台湾市場のリアル、日本企業が陥りがちな落とし穴、そして成果につながる進め方を「ホンネ」で解説します。岩手・盛岡にもゆかりのある若手起業家による、地域の事業者に直接刺さる内容です。

開催概要

名称：盛岡発！台湾ビジネスセミナー（盛岡台湾HappyStudy）

日時：2026年7月13日（月）14:45 開場／15:00 開始

会場：岩手県公会堂 26号室（岩手県盛岡市内丸）

参加費：無料 定員：40名（受付フォームから先着順）

申込：専用受付フォーム（https://forms.gle/6u83ewZx13mPMzvy8）

情報交換会：東家本店にて18:00～（有料）

主催：盛岡台湾HappyProject実行委員会／共催：manordaいわて／協力：岩手台湾同郷会／後援：盛岡広域振興局・盛岡市 詳細：https://travel-link.jp/archives/35254

登壇者プロフィール

佐藤 峻（さとう しゅん）／applemint 代表

国際基督教大学（ICU）、台湾・国立政治大学を卒業。国立政治大学在学中には、国立シンガポール大学への交換留学を経験。2010年、台湾でのワーキングホリデーをきっかけに台湾に興味を持ち、その後は独学で中国語を学習。約1年半でHSK6級に合格する。中国語・英語・日本語を流暢に扱うトライリンガル。その後、旧ワンダーマンにてダイレクトマーケティングを学び、2016年に台湾へ現地採用として移住。2017年、台湾にてデジタルマーケティング会社を設立。外部出資なし、人脈なし、営業経験なしの状態からスタートし、8年間で100社以上の台湾向けプロモーションを担当。

applemint（アップルミント）について

applemintは、台湾・台北市を拠点に、台湾市場向けのデジタルマーケティングおよびビジネス支援を手掛ける企業です。広告運用、SEO、SNS、ランディングページ制作などを通じて、日本企業をはじめとする100社以上の台湾向けプロモーションを支援してきました。

公式サイト：https://applemint.tech/

本件に関するお問い合わせ

盛岡台湾HPJ事務局 トラベル・リンク株式会社 TEL：019-658-8644／E-mail：morioka@travel-link.jp