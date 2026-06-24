【7/15(水)エントリー開始】本州の沿岸を走るバイクツーリングイベント『BLUE RIDE（ブルーライド）』2年目の開催地は山口県・神奈川県／東京都に決定！

株式会社ご当地ツーリング

日本の沿岸を走り、本州一周を目指すバイクツーリングイベント『BLUE RIDE（ブルーライド）』（主催：BLUE RIDE実行委員会、運営：株式会社ご当地ツーリング）の2026年開催概要が決定しましたのでお知らせいたします。

昨年（2025年）の静岡県・島根県での開催に続き、2年目となる今年の開催地は「山口県」と「神奈川県・東京都」の2エリア。2026年のラリー期間は10月10日(土)～12月6日(日)、エントリー受付は7月15日(水)12:00より開始します。

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各エリアの開催概要はこちら

📍BLUE RIDE 山口 ：https://goto2.co.jp/pages/blueride2026_yamaguchi

📍BLUE RIDE 神奈川 東京 ：https://goto2.co.jp/pages/blueride_kanagawa-tokyo

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■ BLUE RIDEとは？

BLUE RIDEは、本州の海岸沿いを走るバイクツーリングイベント。 指定されたスポットを訪れ、デジタルスタンプを獲得しながら、各地のスポット踏破を目指します。規定のスタンプを獲得した方には「踏破証明書」を発行いたします。

2025年は「静岡県」「島根県」で開催し、多くのライダーにご参加いただきました。2年目となる2026年は「山口県」「神奈川県・東京都」が舞台。各地で開催を重ねながら、いつか「本州一周の踏破」を目指していく壮大なイベントです。

BLUE RIDEはツーリングを通じた観光振興を目的としており、都道府県や市町村の後援をいただきながら、地元の観光施設や飲食店などと連携し、イベント運営を行っております。地元で開催するバイクイベントを盛り上げたいという有志（実行委員メンバー等）とともに、現地でしかできない体験を通して、地域の観光も盛り上げてまいります。

■ BLUE RIDEが誰でも楽しめる3つの理由

●ラリー期間は約2ヶ月。平日でも、何日かけて走っても、自分のタイミングで好きな時に走れる！

●どんな車種でもOK！二輪、原付以上であればバイクの車種は問いません！（排気量制限なし）

●仲間とつながれる！ソロでもグループでも、同じ道を走る仲間が見つかる！

■ BLUE RIDE 2026 開催概要

【BLUE RIDE 山口】

・エントリー開始：2026年7月15日(水)12:00～

・ラリー開催期間：2026年10月10日(土)～12月6日(日)

・本州最西端「毘沙ノ鼻」を含む、山口県の海岸線をめぐるコース

【BLUE RIDE 神奈川 東京】

・エントリー開始：2026年7月15日(水)12:00～

・ラリー開催期間：2026年10月10日(土)～12月6日(日)

・三浦半島から東京湾岸まで、海岸線をめぐるコース

※エントリー開始直後はアクセスが集中し、サイトが繋がりにくくなる場合があります。

※スポットは順次公開予定です。最新情報はLINEでお届けします。

■ スポット概要

各エリアの海岸線に沿って、地元を知り尽くしたライダーが厳選したスポットを設定。本州最西端や絶景の海岸線、走って楽しい快走路など、その土地ならではの魅力を体感できる構成です。全スポットを巡った方には「踏破証明書」を発行します。

■ 料金プラン

エントリープラン 4,000円（税込）

含まれるもの：

・参加ステッカー（ゼッケンNo.0001～）

・デジタルスタンプラリーアカウント料

・踏破証明書（データ送付・踏破者のみ）

※+550円の郵送オプションで、踏破証明書／木製踏破証明章をお届け

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★最新情報は公式LINEでお届け中：

BLUE RIDE 山口 ：https://lin.ee/7KDGEfCV

BLUE RIDE 神奈川 東京 ：https://lin.ee/9wuklEq

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■ ご当地ツーリングについて

株式会社ご当地ツーリングは、各地の魅力をバイクでめぐるツーリングイベントを運営しています。

滋賀県・琵琶湖を1周する「CBTR」をはじめ、九州・四国など各地で地域の観光振興に取り組んでいます。

▼CBTR2026もエントリー受付中！

詳細はこちら

https://goto2.co.jp/pages/cbtr2026