フォーム営業自動化サービス「フォーム営業自動化くん」を提供開始

合同会社WINXCY

ホームページ制作・運用支援を手掛ける合同会社WINXCY（本社：沖縄県）は、企業の問い合わせフォームを活用した営業活動を効率化する新サービス「フォーム営業自動化くん」の提供を開始したことをお知らせします。

◆サービス開発の背景

近年、多くの中小企業において新規顧客開拓は重要な経営課題となっています。一方で、営業担当者の不足や営業活動にかかる時間的コストの増加により、十分なアプローチができていない企業も少なくありません。

特に問い合わせフォームを活用した営業手法は、多くの企業が取り組む一方で、送信先の調査 送信作業 送信履歴管理などに多くの工数が発生しています。

こうした課題を解決するため、「フォーム営業自動化くん」を開発いたしました。

◆サービス概要

「フォーム営業自動化くん」は、企業の問い合わせフォームを活用した営業活動を効率化するサービスです。

主な特長は以下の通りです。

1. 問い合わせフォームへの送信作業を自動化

これまで手作業で行っていた入力作業を効率化し、営業担当者の負担を軽減します。

2. 全国の企業へ効率的なアプローチが可能

地域を問わず、ターゲット企業への営業活動を支援します。

3. 営業活動の生産性向上

営業担当者が提案や商談など、本来注力すべき業務に集中できる環境づくりをサポートします。

期待される導入効果 新規顧客開拓の効率化 営業活動の工数削減 営業機会の創出 営業担当者の負担軽減。

◆今後の展望

今後は機能拡充を進め、中小企業の営業活動を支援するサービスとしてさらなる利便性向上を目指します。

▼サービスサイト

https://formeigyo-kun.com/

合同会社WINXCY

本社：沖縄県宜野湾市

事業内容：WEB制作/自動化ツール開発

URL：https://winxcy.jp/

◆本件に関するお問い合わせ

合同会社WINXCY/自動化担当

https://formeigyo-kun.com/

メール：support@formeigyo-kun.com