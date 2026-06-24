プラネタリウム作品「流れ星を探して feat. BUMP OF CHICKEN」　オリジナルグッズ販売情報解禁！

コニカミノルタプラネタリウム株式会社

エンタテインメントプラネタリウム施設「コニカミノルタプラネタリウム」全5館(有楽町・池袋・押上・横浜・名古屋/運営：コニカミノルタプラネタリウム株式会社/代表取締役社長：本由美子)にて2026年7月3日(金)より上映開始となる作品「流れ星を探して feat. BUMP OF CHICKEN」に合わせ公式グッズの会場販売を行います。上映作品とあわせて、ぜひお楽しみください。

作品の余韻を持ち帰る限定アイテム

「流れ星を探して feat. BUMP OF CHICKEN」を上映する全5館では、館内に併設のショップ「Gallery Planetaria(ギャラリープラネタリア)」にて作品の世界観を楽しめる公式グッズをご用意。

BUMP OF CHICKENのVocal&Guitar藤原 基央さんが描くマスコットキャラクター「ニコル」が流れ星を探して空を見上げる姿を描き、作品の余韻をそっと持ち帰れるような全5種のラインナップを展開します。

●「流れ星を探して feat. BUMP OF CHICKEN GOODS」商品ラインナップ

NICOLE TEE（会場ではLサイズのみ販売）／4,400円(税込)

BUMP OF CHICKEN Sticker&Badge Set ／1,320円(税込)

NICOLE Drawstring Pouch／1,320円(税込)

NICOLE Tenugui／1,650円(税込)

流れ星を探して feat. BUMP OF CHICKEN Clear File／550円(税込)

なお、商品は6月30日(火)より「BUMP OF CHICKEN SHOP」にて通信販売も行います。「NICOLE TEE（S,M, XL）」と「BUMP OF CHICKEN Memo Pad(be there more会員限定販売)」はBUMP OF CHICKEN SHOPのみの販売となりますため、会場販売はございません。予めご了承ください。

通信販売詳細については下記ページをご確認ください。

https://www.bumpofchicken.com/news/news/3545

流れ星を探して feat. BUMP OF CHICKEN Clear File 550円(税込)

本作のキービジュアルを使用し、コニカミノルタプラネタリウムとBUMP OF CHICKENのロゴをあしらった本作品限定デザインのクリアファイルです。

NICOLE TEE 4,400円(税込)

藤原 基央さんが描くマスコットキャラクター「ニコル」が、流れ星を探して空を見上げているプリントTシャツ。

作品の世界観をまといながら、プラネタリウムでの星空鑑賞をお楽しみいただけます。

会場でのグッズ購入方法について

7月3日(金)～7月31日(金)までの期間、「流れ星を探して feat. BUMP OF CHICKEN」の当日のご鑑賞チケットをお持ちのお客様に限り、チケット1枚につき1回、会場にて「流れ星を探して feat. BUMP OF CHICKEN GOODS」をご購入いただけます。プレミアムシートをご利用のお客様は、1枚のチケットにつき2名様までグッズをご購入いただけます。その場合は、ご購入される2名様そろってグッズ売り場へお越しください。代表者様のみでの2名様分のご購入はできませんので、あらかじめご了承ください。

●ご購入方法

グッズ売り場に設置している「グッズオーダーシート」に、ご希望の商品名・数量と、お持ちのチケットに記載されたご鑑賞日・上映時間・座席番号をご記入のうえ、レジにてオーダーシートと当日の鑑賞チケットをご提示ください。スタッフによる確認後、商品をご購入いただけます。

なお、グッズをご購入いただけるのは、購入日当日の鑑賞チケットをお持ちのお客様に限ります。別日の鑑賞チケットではご購入いただけませんので、あらかじめご了承ください。

●購入制限について

より多くのお客様に商品をお届けするため、グッズのご購入はご鑑賞チケット1枚につき1回まで、各商品1点までとさせていただきます。

●プラネタリウム天空(押上）でのご購入について

プラネタリウム天空(押上)では、上記の購入方法に加えて、時間帯指定のグッズ購入整理券を施設オープンと同時に配布開始いたします。グッズの購入には当日の鑑賞チケットに加えて、時間帯指定のグッズ購入整理券が必要となりますのでご注意ください。

＜購入整理券の配布開始時間＞

平日：10:30～/ 土日祝：9:30～

※混雑状況や当日の状況により、配布時間変更の可能性がございます。予めご了承ください。

＜購入整理券のお受け取り・ご利用方法＞

購入整理券をお受け取りの際は、当日のご鑑賞チケットをご提示ください。当日の鑑賞チケット1枚につき、購入整理券を1枚お渡しします。

なお、プレミアムシートを2名様でご利用の場合は、ご利用の2名様がそろってお越しいただいた場合に限り、購入整理券を2枚お渡しします。代表者様のみで、2名様分の購入整理券をお受け取りいただくことはできません。購入整理券は、原則として早い時間帯から先着順で配布します。指定された購入時間が上映時間と重なる場合は、整理券配布時にスタッフへお申し付けください。配布状況に応じて、遅い時間帯の購入整理券をご案内します。

●各館でのグッズ販売に関しての諸注意

プラネタリウム天空(押上)を除く会場では、チケット記載のご鑑賞日当日中であれば、上映前・上映後を問わず、営業時間内のご都合のよい時間にグッズ売り場へお越しください。

なお、グッズの各館1日あたりの販売数には限りがあるため、当日ご用意分の在庫がなくなり次第販売を終了します。列にお並びいただいている間に上映開始時間を迎えた場合も、商品の取り置きや購入順の確保はできません。あらかじめご了承のうえ、上映時間に余裕をもってご利用ください。

また、鑑賞チケットや購入整理券は、グッズの購入を保証するものではございません。グッズの購入を目的として鑑賞チケットをご購入いただいた場合であっても、商品の完売・欠品を理由とした鑑賞チケットのキャンセル・変更・払い戻しは一切承りませんので、予めご了承ください。

●その他

詳細や注意事項については下記WEBページをご確認ください。

また、8月以降の会場グッズ販売詳細も、決まり次第こちらのページにてご案内します。

https://planetarium.konicaminolta.jp/event/bumpofchicken_goods/?rl=260624_all_bump_goods

「流れ星を探して feat. BUMP OF CHICKEN」作品概要

●上映期間：2026年7月3日(金)～

●上映時間：約40分

●上映館：コニカミノルタプラネタリアTOKYO(有楽町)/プラネタリアYOKOHAMA(横浜)/ コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ(池袋)/ コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン(R)(押上)/プラネタリウム満天NAGOYA(名古屋)

詳細は、公式ウェブサイトよりご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/program/bumpofchicken?rl=260624_all_boc(https://planetarium.konicaminolta.jp/program/bumpofchicken?rl=260624_all_boc)

コニカミノルタプラネタリアTOKYO(有楽町)

■名称 コニカミノルタプラネタリアTOKYO

■所在地 東京都千代田区有楽町二丁目5-1 有楽町マリオン9階

■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間 平日10:30～21:15/土日祝10:00～21:45

※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/

コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA(横浜)

■名称 コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA

■所在地 神奈川県横浜市西区高島一丁目2-5

横濱ゲートタワー2階

■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間 平日10:30～20:30／土日祝10:00～21:00

※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariayokohama/

コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ(池袋)

■名称 コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ

■所在地 東京都豊島区東池袋三丁目1-3 サンシャインシティ

ワールドインポートマートビル屋上

■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間 平日10:00～21:00／土日祝10:00~22:00

※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/manten/

コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン(R)(押上)

■名称 コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン(R)

■所在地 東京都墨田区押上一丁目1-2

東京スカイツリータウンイーストヤード7階

■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間 平日10:30～22:00／土日祝9:30~22:00

※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/tenku/

コニカミノルタプラネタリウム満天NAGOYA(名古屋)

■名称 コニカミノルタプラネタリウム満天NAGOYA

■所在地 愛知県名古屋市西区則武新町三丁目1-17

イオンモール Nagoya Noritake Garden 3階

■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間 10:00～21:00

※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/manten-nagoya/

見出し、本文などで、施設名称が長すぎて入りきらない場合、次の優先順位で省略形をお使いください。

★コニカミノルタプラネタリアTOKYO

(略)プラネタリアTOKYO

★コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA

(略)プラネタリアYOKOHAMA

★コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ

(1)コニカミノルタプラネタリウム満天(池袋)

(2)プラネタリウム満天(池袋)

なお、文章中に繰り返しで出てくる場合、2回目以降は 満天(池袋) と記述していただいて構いません。

★コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン(R)

(1)コニカミノルタプラネタリウム天空

(2)プラネタリウム天空

なお、文章中に繰り返しで出てくる場合、2回目以降は 天空 と記述していただいて構いません。

★コニカミノルタプラネタリウム満天NAGOYA

(略)プラネタリウム満天NAGOYA

なお、文章中に繰り返しで出てくる場合、2回目以降は 満天NAGOYA と記述していただいて構いません。