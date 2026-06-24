JTB川越クレアモール店に「Pocket Change」を導入。旅行の前後に余った外貨を電子マネーへ。

株式会社ポケットチェンジ

株式会社ポケットチェンジ（本社：東京都港区、代表取締役：青山新）は、2026年6月25日（木）より、「JTB川越クレアモール店」にて、外貨電子マネーチャージ機「Pocket Change（ポケットチェンジ）」のサービスを開始いたします。

本導入は、夏休みの旅行シーズンを前に、旅行代理店を訪れるお客様や近隣住民の皆様の利便性向上を目的としています。JTBの店舗内に設置することで、旅行の手続きや相談のついでに、海外旅行で余った外貨を「使える電子マネー」へ手軽にチャージできる環境を提供します。なお、本設置により川越エリアへの初上陸となり、埼玉県内では累計6台目の展開となります。

ポケットチェンジ公式ホームページ＞＞https://www.pocket-change.jp

■ 旅行の相談・申し込みの合間に。シーンに合わせた3つの活用ポイント

今回の設置場所は、川越周辺から多くのお客様が訪れる「JTB川越クレアモール店」の店内です。旅行会社とポケットチェンジの相性の良さを活かし、来店される方々へ向けて以下の活用スタイルを提案します。

【出発前の旅行準備に】昔行った国の外貨を、今回の旅の資金へ

JTBへ海外旅行の相談・申し込みに訪れる際、自宅に眠ったままになっていた「以前の旅行の残り外貨」を持参してチャージ。Suicaなどの交通系ICカードやAmazonギフトカードに交換することで、今回の旅の準備に必要なアイテムの購入や空港までの交通費として役立てられます。

【近隣住民の皆様のお買い物に】国内旅行の手続きついでに、家計を賢くサポート

国内旅行の手続きなどでJTBを訪れる近隣住民の皆様も、タンスに眠る外貨を「nanaco」や「楽天Edy」、「WAON」などの日常的な電子マネーへ交換いただけます。手続きの待ち時間などを活用し、今晩のおかずや日用品の購入に活用できる電子マネーに早変わりします。

【インバウンド客に】手持ちの自国の通貨をSuicaにチャージ

外国人観光客にも大人気の観光地・川越。訪れた方々が、手持ちの自国の通貨をSuicaなどの交通系ICに交換することができます。端末は英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語など5言語の音声・表示に対応しているので、訪日外国人の皆さんにも安心してご利用いただけます。

【JTB川越クレアモール店 施設写真】JTB川越クレアモール店

■ 旅行のプロ「JTB」の店舗で、外貨をもっと身近なものへ

旅行の目的地選びから帰国後のアフターケアまでを網羅するJTBの店舗だからこそ、外貨の処理という「旅行にまつわる細かな悩み」をその場でスムーズに解決できるようになります。

川越エリア初の設置拠点として、JTB川越クレアモール店との連携を通じて、旅行を愛するすべての皆様に、移動や手続きの「ついで」に完結する外貨を電子マネーにスマートに交換というスタイルを提案してまいります。

■ 「 Pocket Change」が解決する、海外旅行後の“外貨あるある”

「帰国後に使い道がなくなった紙幣」や「両替できずに持ち帰ったコイン」が、自宅のタンスに眠っていませんか？ 「Pocket Change」は、そんな煩わしい外貨小銭をその場でお馴染みの電子マネーへチャージできるサービスです。面倒な書類記入や個人情報の入力は一切不要。お出かけや買い物のついでに、最短1分でスマートに外貨を整理できます。

■毎日の生活で使える！充実の交換先と対応通貨

日本円を含む全10通貨に対応しており、主要な4通貨（米ドル・ユーロ・中国元・韓国ウォン）は硬貨も交換可能です。 交換先は、日々の買い物に便利なSuica等の交通系ICカードや楽天Edy、WAON、nanacoをはじめ、Amazonギフトカード、au PAY ギフトカードなど幅広く網羅。眠っていた外貨が、今日から使える「身近な価値」に早変わりします。

また、日本語・英語・中国語（繁体字・簡体字）・韓国語の5言語に対応し、訪日外国人観光客の方にもご利用いただけます。

株式会社ポケットチェンジは、これからも日常の動線の中で外貨を無駄なく活用できるスマートな体験を届けてまいります。

■今回の設置先について

JTB 川越クレアモール店

サービス開始日：2026年6月25日（木）

埼玉県川越市新富町2-11-4 マルキンビル1Ｆ

Google Map:https://maps.app.goo.gl/q4hhm54ZmSkaXKRLA

他にも設置先がございます。

詳細はこちら：https://www.pocket-change.jp/where-to-find/

■外貨交換サービス『Pocket Change（ポケットチェンジ）』の概要

・名称：Pocket Change（ポケットチェンジ）

・サービス形式：キオスク端末

・サービス開始日：2017年2月

・サービスURL：https://www.pocket-change.jp/

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/PocketChangeFX

資料請求やお問い合わせはこちら(10秒程度で完了します）https://www.pocket-change.jp/contact/