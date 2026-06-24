宮城大学と共同記者会見を開催します

株式会社ガイア

株式会社ガイア(https://www.nszao.co.jp/)は、公立大学法人宮城大学(https://www.myu.ac.jp/)と共同で、宮城県蔵王町をフィールドとする共同研究を開始します。

本共同研究の開始にあたり、2026年7月23日（木）、宮城大学大和キャンパスにて共同記者発表会を開催いたします。

宮城大学大和キャンパス

本研究の正式名称は、

「宮城県蔵王町における地域資源循環型ビジネスモデル構築の可能性 ― 地域資源の活用ポテンシャルに着目した実証研究 ―」

です。

宮城大学における地域連携実践教育プログラムを担う教員6名と、私たちが地域で積み重ねてきた実践を結び、地域資源の有機的な連関に基づく持続可能なビジネスモデルの構築と実証的検証を行います。

フィールドワークで地域資源の活用方法を検討する宮城大学の生徒蔵王福祉の森構想を、持続可能な地域モデルへ

ガイアグループ(https://www.nszao.co.jp/)は、宮城県白石市に本社機能を置き、蔵王町を最大の拠点として、地域に根ざした事業を展開してきました。

私たちは、別荘地や宿泊施設の管理運営に加え、空き家・空き別荘など遊休不動産の再生に取り組んでいます。民泊としての活用を含め、地域に点在する建物を生かしながら、宿泊、観光、移住・二地域居住、地域交流へとつなげる取り組みを進めてきました。

蔵王町では、「蔵王福祉の森構想(http://zao-fukusi.jp/)」を推進しています。

その理念は、次の二つです。

母なる農村を守りながら、高齢者も若者も、障害のある者も無い者も、誰しもが安心して暮らせるまちづくりを目指します。

役割を果たすことが、生きる力の源と捉え、誰しもが生活の中で、その人に相応しい役割を果たせるまちづくりを目指します。

この理念のもと私たちは医療・福祉事業者との連携、市民農園、農産物を活用した飲食事業、宿泊・交流事業などを一体的に展開し地域包括ケアおよび農福連携を組み込んだ地域づくりを進めてきました。

さらに現在は、セントラルキッチン、公衆浴場、マルシェ、宿泊施設などを核とする地域コミュニティ拠点の整備も検討しています。

空家を活用した貸別荘を見学する宮城大学の生徒宮城大学との共同研究について

本研究における宮城大学側の研究チームは、地域連携実践教育プログラムを担当する教員6名で構成され、事業構想学群および看護学群に所属しています。

地域創生、ソーシャルデザイン、空間デザイン、地域ケアなどの分野横断的な知見と、私たちが地域で培ってきた実践的な事業ノウハウを統合することで、地域資源循環型ビジネスモデルの構築および実証的検証を進めます。

本研究では、蔵王町における実践の実現可能性を明らかにするとともに、研究成果を構造化・体系化し、将来的には他地域にも適用可能なモデルとして展開することを目指します。

地域にある自然、農業、食、福祉、健康、宿泊、観光、不動産、人材、地域コミュニティをどのようにつなげれば、地域住民の暮らしを支えながら、社会的価値の創出と経済的持続性を両立できるのか。

私たちは、この問いに対して、現場での実践と学術的な検証を往復させながら取り組んでまいります。

主な研究内容

宮城大学とガイアグループのディスカッション風景1．地域資源循環を志向する施設における来訪圏の形成および事業性の分析研究リーダー：宮城大学 事業構想学群 准教授 宮崎義久 氏

地域資源循環を志向する施設が、どのような来訪圏を形成し、地域内の宿泊、飲食、農業、福祉、観光などとどのように連関することで、事業性や地域経済循環を生み出すのかを分析します。

2．地域資源循環を支える施設利用および参加意向の政策的検証研究リーダー：宮城大学 事業構想学群 助教 中沢峻 氏

地域住民、来訪者、関係人口などが、地域資源循環型の施設や活動にどのような価値を見出し、どのように参加するのかを検証します。

行政施策、民間事業、地域コミュニティが連携し、地域の暮らしを支える仕組みとなるための条件を明らかにしていきます。

3．健康増進システムを取り入れた建築空間構成の検討研究リーダー：宮城大学 看護学群 教授 江角伸吾 氏／宮城大学 事業構想学群 助教 友渕貴之 氏

地域の交流拠点が、単なる建物ではなく、人々の健康、交流、役割、生きがいを支える空間となるための建築的なあり方を検討します。

食、温泉、運動、交流、福祉、観光などをつなぐ空間づくりを通じて、地域に暮らす人々と訪れる人々の双方にとって価値のある拠点の実現を目指します。

宮城大学大和キャンパス

GAIA Resort(https://gaia-resort.net/)と、地域全体を舞台にする滞在

私たちにとって観光は、目的そのものではなく、地域の暮らしを支え、地域経済を循環させるための重要な手段の一つです。

GAIA Resortでは、分散型宿泊の仕組みを通じて、地域に点在する宿泊施設、温泉、飲食、農業、文化、自然、人との交流をつなぎ、地域全体を旅の舞台として捉える取り組みを進めています。

これは、イタリア発祥のアルベルゴ・ディフーゾ(https://albergodiffuso.jp/)、そしてより広域の地域連携を重視するオスピタリタ・ディフーザ(https://albergodiffuso.jp/about-od/)の考え方とも重なります。

一棟のホテルに機能を集約するのではなく、地域にある既存の建物、人、産業、文化、自然を生かしながら、地域全体に経済と交流を広げていく。

その循環によって、地域住民には新たな役割や雇用が生まれ、訪れる人々には、その土地でしか得られない豊かな体験が生まれます。

本共同研究を通じて、私たちは蔵王福祉の森構想とGAIA Resortの実践を、地域の暮らしと観光、福祉と経済、地域と世界を結ぶモデルとして、より確かな形にしてまいります。

アルベルゴディフーゾ国際認証共同記者発表会 実施概要

日時

2026年7月23日（木）10:30～11:00

会場

宮城大学大和キャンパス 交流棟2階 PLUS ULTRA-

〒981-3298 宮城県黒川郡大和町学苑1番地1

※交流棟2階入口よりご入場いただけます。

内容

・ご挨拶：宮城大学 教授 佐々木秀之 氏

・説明・質疑応答：宮城大学 教授 佐々木秀之 氏ほか、株式会社ガイア 代表取締役社長 相澤国弘

・閉会後、写真撮影

研究期間

契約締結日から2027年3月31日まで

■ コメント株式会社ガイア 代表取締役 相澤 国弘

地域の未来は、ひとつの施設、ひとつの事業、ひとつの制度だけでつくることはできません。

福祉、農業、食、観光、宿泊、不動産、教育、健康、地域コミュニティ。

それぞれが別々に存在するのではなく、互いにつながり、地域に暮らす人々の役割と誇りを支える循環となることが重要です。

私たちは宮城大学との共同研究を通じて、蔵王町における実践を学術的な知見と結び、地域資源を生かした持続可能な地域社会の実現に向けて、これからも挑戦を続けてまいります。

■ 会社概要

企業名：株式会社ガイア

代表者：代表取締役 相澤国弘

資本金：１億円

所在地：宮城県白石市旭町1丁目5-7

設立：2012年

事業内容：不動産業、観光業、開発建設業、飲食業、農業、コンサルタント業

URL：https://www.nszao.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガイア（ガイアグループ）広報部

TEL：0224-26-8892

Email：info-gaia@gaia-resort.net

