GAHO（ガホ）1st Japan Event : [Start Over] 開催決定！
韓国のシンガーソングライターであり、バンドKAVEのボーカルとしても活躍するGaho（ガホ）が、2026年7月26日（日）、東京・飛行船シアターにて自身初となる日本単独イベント【GAHO 1st Japan Event : [Start Over]】を開催することが決定した。
Gahoは、2020年に大ヒットしたドラマ『梨泰院クラス』のOST「はじまり」で大きな注目を集め、韓国主要音源チャートで1位を記録。圧倒的な歌唱力と繊細な表現力で多くのリスナーを魅了し、その名を広く知られる存在となった。
その後もドラマ『キング・ザ・ランド』のOST「Yellow Light」をはじめ、『スタートアップ：夢の扉』『秘密の森2』『皇后の品格』など数々の人気ドラマのOSTに参加。作品の世界観を彩る唯一無二の歌声で、“OST界を代表する実力派シンガー”として高い評価を受けている。
さらに近年は、プロデュースにも参加するバンドKAVEのボーカルとして活動の幅を広げ、アーティストとしてさらなる進化を続けている。
今回開催される【GAHO 1st Japan Event : [Start Over]】は、Gahoにとって記念すべき初の日本単独イベントとなる。イベントはファンミーティングとライブの2部構成で行われ、トークやゲームを通じてファンとの特別な交流を楽しめるファンミーティングパートに加え、圧巻の歌唱力を存分に堪能できるライブステージも予定されている。
これまでドラマOSTを通じてGahoの歌声に魅了されてきたファンはもちろん、初めて彼のパフォーマンスに触れる方にとっても、その魅力を間近で体感できる貴重な機会となるだろう。
日本のファンとともに新たなスタートを切る【GAHO 1st Japan Event : [Start Over]】。
Gahoが届ける特別な一日を、ぜひ会場で体感してほしい。
【GAHO 1st Japan Event : [Start Over]】
■ 開催概要
GAHO 1st Japan Event : [Start Over]
開催日：2026年7月26日（日）
1部 開場 13:30 / 開演 14:00
2部 開場 17:30 / 開演 18:00
会場：飛行船シアター （東京都台東区東上野4-24-11）
1部 Chapter 1. Special Fanmeeting
公演時間：約60分前後
チケット価格
全席指定：12,100円（税込）
チケット特典：フォトカード付き
※アーティスト本人より直接お渡しいたします。
2部 Chapter 2. Special Live
公演時間：約90分前後
チケット価格
全席指定：15,400円（税込）
チケット特典：前方座席、お見送りハイタッチ会参加付き、リストバンド付き
※お1人様1公演につき4枚までご購入可能
※3歳以上、要チケット（3歳未満のお子様はご入場できません）
mahocast先行（先着）
受付期間：
○クレジットカード決済：2026年6月23日（火）12：00 ～ 2026年6月30日（火）23：59
○コンビニ決済：2026年6月23日（火）12：00 ～ 2026年6月29日（月）23：59
○受付URL：https://www.mahocast.com/ce/c/138
※先着販売のため、受付期間内でも、規定枚数に達し次第終了となる場合がございます。
その他のチケット販売スケジュールは下記公演公式SNSにて随時告知予定
・e-motion studio official X
https://x.com/2motionstudio (@2motionstudio)
○推奨タグ
#Gaho #가호 #ガホ