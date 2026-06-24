ネイチャーポジティブ実現への世界基準。ISO 17620対訳版を発行 - 熊本で開催されるグローバル・ネイチャー・ポジティブ・サミットにおいて、サイドイベントを開催

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会（本部：東京都港区、理事長：朝日弘）は、2026年6月に以下の規格の対訳版を発行いたしました。

・2026年6月1日（月）発行： ISO 17620:2025

・2026年6月15日（月）発行： BS ISO 17620:2025、BS ISO 17298:2025

また、今夏に熊本で開催される「グローバル・ネイチャー・ポジティブ・サミット」において、「生物多様性保全と気候変動対策の両立に向けて」と題したサイドイベントを開催いたします。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

ISO 17620:2025 生物多様性-開発プロジェクトにおいて生物多様性ネットゲインを設計及び実施するためのプロセス

原文発行年月日： 2025-10-14

本規格では、開発プロジェクトのライフサイクル全体を通じて、BNGの成果を設計、実施、維持及び監視するためのプロセスを規定しています。さらに、優良事例や生物多様性の変化の指標に基づくプロセスの遵守、生物多様性条約やグローバルな生物多様性枠組みのビジョン・目標・ターゲットとの整合をプロジェクトが実証することを枠組みとして示しています。

―生物多様性ネットゲイン（BNG）とはー

土地開発などの事業において開発によって失われた生物多様性を開発前よりも定量的に増加させる（ネットでプラスにする）という考え方。

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+17620%3A2025&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260615_1SQオンライン記事 ISO 17620 :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0620?id=1587&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260615_2

BS ISO 17620:2025 生物多様性-開発プロジェクトにおいて生物多様性ネットゲインを設計及び実施するためのプロセス

英国規格協会（BSI）が、ISO規格を自国の国内規格として採用したものです。

BS ISOは、ISOの原文をそのまま（IDT: Identical）採用しているため、技術的な要求事項やプロセスに違いはありません。

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=BS+ISO+17620%3A2025&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260615_3

ISO 17298:2025 生物多様性-組織の戦略及び事業における生物多様性の考慮-要求事項及び指針

原文発行年月日： 2025-10-06

ーなぜISO 17298が重要なのかー

世界のGDPの半分以上に相当する44兆米ドルが、自然に中程度または高度に依存しています。生物多様性に関するリスクが高まるにつれ、規制、評判、および事業上のプレッシャーも増大しています。ISO 17298は「意図」から「行動」へと移る手助けをします。

ー生物多様性をより広範なサステナビリティの取り組みに統合ー

ISO 17298はISO 14001、ISO 26000、TNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）、および持続可能な開発目標（SDGs）などの広く利用されている他の取り組みとの相互運用が可能であるように設計されており、昆明・モントリオール世界生物多様性枠組、特にSDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」に直接貢献します。

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+17298%3A2025&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260615_4SQオンライン記事 :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0620?id=1580&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260615_5

BS ISO 17298:2025 生物多様性-組織の戦略及び事業における生物多様性の考慮-要求事項及び指針

英国規格協会（BSI）が、ISO規格を自国の国内規格として採用したものです。

BS ISOは、ISOの原文をそのまま（IDT: Identical）採用しているため、技術的な要求事項やプロセスに違いはありません。

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=BS+ISO+17298%3A2025&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260615_6

開催日時：2026年7月14日（火）17:30~18:30

開催場所：熊本城ホール（会議室詳細は追って決定）

主催：慶應義塾大学 Keio STAR/サステナブルファイナンス研究センター、日本規格協会

慶應義塾大学 Keio STAR/サステナブルファイナンス研究センターと日本規格協会は、持続可能な企業活動において不可欠な課題である生物多様性分野の国際ルール形成に先駆的に取り組むため、「生物多様性勉強会」を2025年11月から実施しています。この成果も踏まえ、今夏、熊本で開催されるグローバル・ネイチャー・ポジティブ・サミットにおいて、サイドイベントを開催します。

ご詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/std_biodiversity?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260518_4&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260615_7

↑４月に開催した生物多様性セミナーでの当日投影資料なども上記ページに掲載しております。是非ご確認ください。

関連規格

ISO 14001:2026 環境マネジメントシステム-要求事項及び利用の手引

原文発行年月日： 2026-04-15

対訳版・原文共に好評販売中

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+14001%3A2026%20&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260615_8改訂箇所が一目でわかるRedline :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+14001%3A2026+Redline&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260615_9Redline版に関する説明 :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0010/?post_type=book_common&page_id=b_j_RLV&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260615_10

―電子閲覧サービスのご案内―

複数人ライセンスで規格を電子閲覧

―新刊書籍情報―

JSAライブラリサーバの詳細はこちらから :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0450/?post_type=book_common&page_id=b_j_libraryserver&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260615_11やさしいISO 14001:2026 環境マネジメントシステム入門

発行日：2026年5月21日

編著者：日本規格協会 編著

ISO 14001の一番やさしい入門書！ISO14001の入門者、新入職員、基本的な知識を身に付けたい方にオススメ！

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=392034&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260615_12ISO 14001:2026 改訂点と実践のポイント

発行日：2026年3月2日

著者：黒柳 要次 著

JSA（日本規格協会）の人気講師・黒柳氏が「ISO 14001要求事項解釈コース」のテキストをベースに、改訂のポイントから要求事項の全容までを網羅的に解説します。

■ご利用上の注意

本書はFDIS（最終国際規格案）に基づいております。

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=340291&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260615_13

ISOマネジメントシステム特設ページ :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0700/?post_type=special&page_id=ms-sp&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260615_14

※規格類は価格が変更される場合がございます。ご了承ください。

（担当部門：カスタマーサービス部 販売サービスチーム E-MAIL：csd@jsa.or.jp）

●日本規格協会（JSA）グループについて

1945年12月に、標準化および管理技術の開発、普及、啓発などを目的に設立された、一般財団法人日本規格協会を中核とするグループです。

我が国の総合的標準化機関として、当グループでは、JIS、国際規格（ISO・IEC規格）、JSA規格の開発、JIS規格票の発行と販売、国際規格・海外規格の頒布、多彩なセミナーの提供、ISO 9001やISO 14001をはじめとする各種マネジメントシステムの審査登録、各種サービスに関する認証、マネジメントシステム審査員などの資格登録、品質管理検定（QC検定）といった多様な事業に取り組んでおります。