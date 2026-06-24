【勉強や読書の際におすすめ！】「集中を支えるクッション」Makuakeにて6月24日(水)より販売開始！

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社： 東京都渋谷区千駄ヶ谷、代表取締役：小早川幸一郎）は、2026年6月24日(水)14時より、応援購入サービスMakuakeにて「集中を支えるクッション」プロジェクトを公開しました。

集中を支えるクッション：https://www.makuake.com/project/shuuchuuwosasaeru/

集中力維持のための「姿勢」に着目！「理想の姿勢」を支える高反発クッション！

勉強や読書をする際に、「よし、やるぞ」と思っても、いつのまにか猫背になり、気が付くとスマホで動画やSNSを見てしまっている……。このような経験は誰にでもあるのではないかと思います。なかなか勉強や読書のパフォーマンスが上がらないのは、果たして「やる気」の問題なのでしょうか。

私たちは普通に椅子に座ると、骨盤が後ろに倒れる、猫背気味になるなど、姿勢が崩れて体に負担がかかることがあります。そうすると、デスクに座っているにがツラくなり、次第に「作業効率が落ちる」という事態が起きてしまうのです。

一般的な「柔らかいクッション」は椅子がかたい場合、座面のかたさを和らげるといったことは期待できますが、私たちの姿勢が崩れることを防ぐ目的で作られているわけではありません。

そこで私たちは座った際の「姿勢」に着目し、身体に負担の少ない「背筋がすっと伸びた理想の座り姿勢」を支えることを目的として「集中を支えるクッション」を開発しました。

リサイクル率わずか2％の「寝具」を生まれ変わらせる、アップサイクル商品！

「集中を支えるクッション」は、学びを応援するビジネス書出版社クロスメディア・パブリッシングと、1880年に事業を開始し、近年はアップサイクル事業を展開する創業100年超の老舗繊維企業 澤田棉行の共同開発プロジェクトです。

本商品は使う人の心地よさ、使いやすさ、デザイン性を追求すると共に、中材には高級マットレスにも使用されるくらい高品質でありながら、廃材として捨てられている素材を使用。丁寧な加工作業により、「学ぶ人」に適したクッションへとアップデートしています。

日本の品目別リサイクル率を見ると寝具はわずか2％とされており、その大半がゴミとして現在も焼却処分されています。元々紡績業で産業廃棄物となっていた綿を寝具メーカーに販売することから事業をはじめ、長らく繊維業界に携わってきた澤田棉行がこうした現状に問題意識を持っていたことも、本商品開発のきっかけとなりました。

「集中を支えるクッション」の特徴

（株式会社澤田棉行調べ 2026年5月）特徴1 高反発＆環境にやさしいアップサイクル商品

「集中を支えるクッション」は高反発のクッションです。中材は寝具などに使われている素材を加工しており、環境にやさしいアップサイクル承認になっています。

特徴2 どこにでも持ち運べるポータブル性

「集中を支えるクッション」は折り畳んで持ち運べるポータブルクッションです。また、重量も200g台と非常に軽いため、カフェや仕事場など、出先でも気軽に使用することができます。また、バックがリュックサックに入れて運ぶことも可能なサイズとなっています。

折り畳んだ際に留められるボタンカバーを取り外しやすくし、持ち運びの際にも便利な引手特徴3 メッシュで通気性がよく、カバーは丸洗い可能

「集中を支えるクッション」のカバーはメッシュ素材のため、通気性が良くなっています。また、カバーは簡単に取り外し可能で丸洗いすることができます。

「集中をつくるクッション」使用シーン

「集中をつくるクッション」製品仕様

自宅やオフィスでの「仕事」の際にカフェでの「勉強」や「読書」の際に

商品サイズ（開いた状態）：横340mm×縦295mm×高さ33mm

商品サイズ（折り畳んだ状態）：横170mm×縦295mm×高さ66mm

重量：約285g

本体色の種類：ネイビー・ブラウンの2種

Makuakeでの販売価格

・【超早割】集中をつくるクッション(ネイビー)1個：5,850円(税込・送料込) 限定150個

・【超早割】集中をつくるクッション(ブラウン)1個：5,850円(税込・送料込) 限定150個

・【早割】集中をつくるクッション(ネイビー)1個：6,150円(税込・送料込) 限定100個

・【早割】集中をつくるクッション(ブラウン)1個：6,150円(税込・送料込) 限定100個

・【お得】集中をつくるクッション2個セット(ネイビー×2)：11,100円(税込・送料込)限定50セット

・【お得】集中をつくるクッション2個セット(ブラウン×2)：11,100円(税込・送料込)限定50セット

・【お得】集中をつくるクッション2個セット(ネイビー×1、ブラウン×1)：11,100円(税込・送料込) 限定50セット

・【Makuake先行発売】集中をつくるクッション(ネイビー)1個：6,750円(税込・送料込) 限定100個

・【Makuake先行発売】集中をつくるクッション(ブラウン)1個：6,750円(税込・送料込) 限定100個

集中をつくるクッション：Makuakeプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/shuuchuuwosasaeru/

※プロジェクト終了は2026年7月30日(木)の予定です。

会社概要

株式会社クロスメディア・パブリッシング

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-3 東栄神宮外苑ビル

代表取締役 : 小早川幸一郎

URL：https://cm-publishing.co.jp/