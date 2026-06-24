【8月6日(木)開催】キッズおしごと体験ビューティーアドベンチャー

福岡美容専門学校

福岡県美容生活衛生同業組合と福岡美容専門学校〈福岡校〉の地域貢献の一環として、4才～小学6年の方を対象にお仕事体験を実施します。次代を担う子供たちに向けて美容業の魅力や仕事の大切さを伝える職業体験です。

当校を開放して美容機器を見たり触れたりしながら美容体験ができます。お仕事体験の形式で開催するので、美容の仕事について知る機会になります。また、8月の夏休み期間に実施するため、体験したことを夏休みの宿題や思い出として自由研究や絵日記にも活用できます。ぜひご参加ください。

カット、ヘアアレンジ、ネイル、ネイル、シャンプーのおしごと体験

≫ご予約はコチラから(https://www.fukubi.ac.jp/campuslife/kids_form.html)

≫おしごと体験の様子を公式YouTube(https://www.youtube.com/user/fukubitv)、公式Instagram_fukuoka(https://www.instagram.com/fukubi_fukuoka/)で公開中

■日程：8月6日(木)

■場所：福岡美容専門学校 福岡校本館

■福岡市中央区荒戸2-3-12

■時間：11:00～(受付開始10:30)／14:00～(受付開始13:30)

※予約フォームから講座を選択してください。

■お問い合わせ：092-715-0017

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