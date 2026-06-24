お庭にポンッと「きのこ」の灯り！「マッシュルームガーデンライト」でお庭や花壇を優しくライトアップ

株式会社ハック

総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2026年7月より、キノコをモチーフにしたかわいい「ソーラー充電式 マッシュルームガーデンライト」や、差し込むだけで簡単設置が可能な「ソーラーガーデンライト」また、もしもの備えにピッタリの「振るだけピカッ！チャージライト」を新発売します。

キノコをモチーフにしたかわいいデザインが魅力の「ソーラー充電式 マッシュルームガーデンライト」を含む全ての商品は、太陽光や自家発電機能で、配線や電池交換が不要。お財布にも優しいアイテムです。

・商品詳細

※取扱店にて順次発売

※全てオープン価格（小売参考価格を表記）

商品名：ソーラー充電式 マッシュルームガーデンライト

特徴：お庭をやさしく彩る、ソーラー充電式マッシュルームガーデンライト！昼間は太陽光で自動充電、夜になると自動で点灯するガーデンライトです。配線や電池交換が不要で、設置するだけで手軽に楽しめます。キノコをモチーフにしたかわいいデザインも魅力。自動点灯・ソーラー充電式・防滴仕様IPX3相当・幹部分の角度調整可能。お庭や花壇、玄関まわりのアクセントにおすすめです！

商品ページ：https://hac72.jp/item/mushroom_solar_garden_light/

小売参考価格：\1,280(税込)

※7月発売

商品名：ソーラーガーデンライト

特徴：暗くなると自動で点灯！ソーラーガーデンライト。太陽光で充電する省エネタイプの屋外ライト。配線不要で地面に差し込むだけの簡単設置、昼間に充電して夜は自動でやさしく点灯！電気代0円で手軽に使えるのが魅力。シンプルでスタイリッシュなデザインだから、お庭や玄関まわりにも自然になじむ！

商品ページ：https://hac72.jp/item/solar_garden_light_white/

小売参考価格：\780(税込)

※7月発売

商品名：振るだけピカッ！チャージライト

特徴：振るだけでパッと点灯！チャージライト。電池やコンセント不要で使える手動充電式のLEDライトです。約60秒振るだけで発電し、いざという時の明かりを確保。軽量で持ち運びしやすく、防災用品としても活躍します。LEDライト搭載・手動充電式・電池不要・コンパクト設計がポイント。アウトドアや停電時、災害対策の備えにおすすめです！

商品ページ：https://hac72.jp/item/shake_light_up_charge_light/

小売参考価格：\2,680(税込)

※7月発売

・その他直近発売の「園芸用品」のリリース

洗車やガーデニングで面倒な「ホースの収納」が巻き取り不要の「スプリング状ホース」で大解決！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000361.000083381.html

・会社概要

会社名：株式会社ハック

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

代表者：有山 哲也

設立：平成12年7月

URL：https://hac72.jp/

X：https://twitter.com/HacCoLtd

Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys

事業内容：

1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売

2.アウトドア用品の企画・製造・販売

3.OEM商品等の企画、製造

【本リリースに関するお問い合わせ先】

商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/

広報部：立花

e-mail：info_pr@hac72.com