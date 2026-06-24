「2026 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト ホテル」日本のホテル人気部門4位に「MIMARU東京 銀座EAST」が選出(ニュースリリース)

大和ハウス工業株式会社

アパートメントホテル「MIMARU」を企画・開発する大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：高智 亮大朗、以下コスモスイニシア）および運営を担う株式会社コスモスホテルマネジメント（本社：東京都港区、社長：藤岡 英樹、以下コスモスホテルマネジメント）は、世界最大級の旅行プラットフォーム「Tripadvisor(R)（トリップアドバイザー）」が発表した「2026 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト ホテル」において、「MIMARU東京 銀座EAST」が日本のホテル「人気部門」第4位に選出されたことをお知らせします。

「MIMARU東京 銀座EAST」の選出は昨年に続くものであり、MIMARUブランドとしては2018年のブランド誕生以来、8年連続でランキングに選出されています。

「APARTMENT HOTEL MIMARU」(https://mimaruhotels.com/)

■ MIMARU東京 銀座EAST‐スタッフとの会話から広がる東京体験

銀座や築地、東京駅エリアへのアクセスに優れながらも、落ち着いた環境で滞在できる「MIMARU東京 銀座EAST」には、訪日子ども連れ家族に多く利用されており、ご宿泊者の9割以上を占めています。

館内では、スタッフが近隣の飲食店や観光スポットをご案内するほか、お子さま向けのイベントやアクティビティを企画するなど、ご家族の旅に寄り添ったサポートを行っています。また、不定期で開催している「築地周辺の街歩きツアー」では、スタッフがゲストと一緒に街を歩きながら、築地の食文化や地域の魅力をご紹介。ガイドブックだけでは出会えない発見や、旅先でのあたたかな交流も、この施設ならではの魅力です。

Tripadvisorの口コミでも、「広い客室でくつろげた」「交通アクセス・買い物が便利なのに、周りは静かで落ち着いていた」といった声に加え、「スタッフとの何気ない会話が楽しかった」「親身に観光の相談に乗ってくれた」など、“人との触れ合い”が旅の思い出になったという声が多く寄せられています。

また、2025年7月にリニューアルした「ポケモンルーム」をはじめ、銀座にある屋内型キッズパーク「ANO-NE Kids Club」や、東京・京都・大阪間で荷物を当日配送し、手ぶらで観光を楽しめる「Luggage Delivery by MIMARU」など、家族旅行をより快適に楽しむための取り組みも展開しています。こうした客室や設備だけでなく、ゲスト一人ひとりの旅を支えるサポートも、旅行者からの評価につながっているものと考えています。

■ 8年連続での評価‐会話が旅をあたたかくするホテル

「トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト ホテル」は、毎年1月から12月までの1年間に投稿された口コミや評価の質・量をもとに選出される、Tripadvisorの中でも特に権威あるアワードです。

MIMARUは2018年のブランド誕生以来、8年連続でランキングに選出されています。

MIMARUは“みんなで泊まる”をコンセプトに、東京・京都・大阪で29施設を展開しています。キッチンやダイニングを備えた広い客室はもちろん、39の国と地域から集まった多国籍スタッフが、まるで友人のようにゲストをお迎えします。「言葉の壁や文化の違いによる不安を解消し、日本での滞在が心から安心できるものになるように」。こうした“人への思い”が、8年連続という高い評価につながったと考えています。

●「MIMARU東京 銀座 EAST」ホテルマネージャーコメント

世界中から訪れていただいたゲストからの温かい評価により、昨年に続いて選出いただき、大変嬉しく思います。「MIMARU東京 銀座EAST」には、初めて日本を訪れるご家族が多くお越しになります。私たちは、客室で快適に過ごしていただくだけでなく、「日本に来てよかった」「またあのスタッフに会いに行きたい」と感じていただけるよう、一人ひとりの旅に寄り添うことを大切にしています。

観光の相談やお子さま連れでの過ごし方、おすすめの地域情報など、スタッフとの会話をきっかけに旅がより豊かなものになることも少なくありません。

地図を広げて一緒にお出かけの計画を立てたり、お子さまの嬉しそうな笑顔を一緒に見守ったり……そうした日々の小さなふれあいが、私たちの喜びでもあります。これからも、今後も、また訪れたいと思っていただける場所であり続けられるよう、温かいお迎えをしてまいります。

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/

コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、収益不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を中心に展開しています。社会の変化とともに人びとの暮らしや価値観が多様化する中で、私たち自身も進化を重ね、都市の暮らしをプロデュースする企業へと歩みを進めています。

私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、お客さま、社会と共により多くの「Next GOOD」を創りだし、“新しいあたりまえ”へと育ててまいります。

コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」

https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/

| コスモスホテルマネジメントについて | （本社：東京都港区、 社長：藤岡 英樹）

株式会社コスモスホテルマネジメントは、東京・京都・大阪で、訪日家族旅行者に人気のアパートメントホテル「MIMARU」を運営しています。キッチン・ダイニング付きの“みんなで泊まる”広い客室と、多国籍スタッフのサポートで、我が家のようにくつろぎ、人や街との距離がちぢまり、深まる旅をお届けします。さらに、家族旅行を快適にするサービスにも取り組み、旅をより安心で豊かなものにしていきます。

MIMARU公式サイト： https://mimaruhotels.com/

サステナビリティページ： https://mimaruhotels.com/sustainability/

以 上