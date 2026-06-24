BIRKENSTOCKのPOP UP STOREが伊勢丹新宿店に登場
いよいよ迎える夏本番に向けて、BIRKENSTOCKのポップアップストアが6月24日より伊勢丹新宿店に登場します。
BIRKENSTOCKが掲げるWALK NATURALLYをテーマにしたポップアップストアでは、夏の足元をその人らしく彩る、多彩なラインナップをご紹介いたします。
ドイツで一つ一つ丁寧に作られるBIRKENSTOCKのフットベッドは、解剖学に基づいた設計により、まるで砂の上を歩くような自然な歩行をサポートします。足の指先からかかとまでをしっかりと支えながらも、開放感のある快適な履き心地は、まさに夏にぴったりです。
そんなフットベッドを中心に展開されるコレクションには、タイムレスな定番スタイルをはじめ、装いをエレガントにアップデートするビッグバックルシリーズや、さりげないアクセントを添えるリベットシリーズなどをラインナップ。世界中の人々へフットベッドを届けることをパーパスに掲げるBIRKENSTOCKならではの、多様なライフスタイルや装いに寄り添う幅広いバリエーションが揃います。
一人一人の歩みに寄り添うBIRKENSTOCKのサンダル。ポップアップストアで、ぜひお気に入りの一足をお探しください。
※会期中に22,000円(税込)以上お買い求めいただいた方へ、今年50周年を迎えるBOSTONのイラスト入りトートバッグを先着でプレゼント
BIRKENSTOCK POP UP STORE ISETAN SHINJUKU
会期：2026年6月24日(水) - 7月7日(火)
オープン時間：10:00 - 20:00
会場：伊勢丹新宿店本館2階 婦人靴/プロモーション
〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1
商品に関するお問合せ
ビルケンシュトック・ジャパン カスタマーサービス
Tel:0476-50-2626
www.birkenstock.com/jp