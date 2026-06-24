【創業70年、ワクワクを生み出す製造業 きもと】ものづくりワールド 東京に出展。デジタルツインと業務改革で「現場主義の製造DX」を提案

株式会社きもと

株式会社きもと（本社：三重県いなべ市、代表取締役社長：小林 正一）は、2026年7月1日（水）から3日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「ものづくりワールド 東京」内の「設計・製造ソリューション展」に出展いたします。

本展示会では、『現場主義の製造DX』をテーマに、現場を可視化・共有する「デジタルツインソリューション」と、製造業の業務改革を支援する「業務プロセス最適化 伴走支援サービス」をご紹介します。

■現場を身近にするデジタルツインソリューション

設備の状況確認やレイアウト検討、保全業務、教育など、製造現場には現地でなければ確認しづらい業務が数多く存在します。

KIMOTOは、デジタルツイン技術を活用し、現場とオフィスをつなぐソリューションをご提案します。

SPLAT TWIN

先端技術「3D Gaussian Splatting」を活用し、現場をリアルな3D空間として再現するサービスです。設備や工場を直感的に把握でき、遠隔地からの現場確認や計測、移設の検討、安全教育用コンテンツなどに活用できます。

SPLAT TWINについて :https://www.kimoto.co.jp/business/datakitchen_top/splattwin?utm_source=ManufacturingWorld2026&utm_medium=prtimes_splattwin

FACTORY 3M CLOUD

点群データをクラウド上で閲覧・管理し、工場設備を一元管理できるサービスです。設備管理や保全、レイアウト検討、教育、遠隔点検、図面との連携などを通じて、製造現場の効率化や属人化の解消を支援します。

FACTORY 3M CLOUDについて :https://www.kimoto.co.jp/business/datakitchen_top/factry3mcloud?utm_source=ManufacturingWorld2026&utm_medium=prtimes_factory3mcloud

会場ではデモを通じて、製造現場の業務効率化や情報共有をどのように変えるのかをご体感いただけます。

■ 製造業のDXと業務改革を支援する「業務プロセス最適化 伴走支援サービス」

人材不足や技術継承への対応が求められる中、多くの製造現場では、紙やExcelによる管理、手作業での情報共有、担当者に依存した業務運用などが課題となっています。

KIMOTOは、自社で実践してきた業務改革の経験をもとに、製造業向けの「業務プロセス最適化 伴走支援サービス」を提供しています。

現場業務の棚卸しから課題の見える化、業務フローの標準化、デジタル化の推進まで、お客様と伴走しながら改善活動を支援します。

「あなたの職場の業務改善力を見える化しませんか？」

KIMOTOブースでは、業務改善の現在地を簡易診断できる「業務改善力チェック」を実施します。

業務の見える化と改善力の観点から診断し、改善に向けたポイントをその場でご確認いただけます

ぜひKIMOTOブースにお立ち寄りいただき、皆さまの現在地をチェックしてください。

■製造業の業務改革とDX推進を支援

KIMOTOは、長年培ってきたデジタルツイン技術と業務改革の実践ノウハウを組み合わせ、製造業の業務改革とDX推進を支援しています。

「製造業のDXを進めたいが、何から始めればよいか分からない。」

「現場の情報共有や業務改善に課題を感じている。」

そのようなお悩みをお持ちの方は、ぜひKIMOTOブースへお立ち寄りください。

実際の事例やデモを交えながら、現場改革のヒントとなる取り組みをご紹介いたします。

■展示会概要

展示会名：ものづくりワールド東京

設計・製造ソリューション展

https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html

会 期：2026年7月1日（水）～3日（金） 10:00～17:00

会 場：東京ビッグサイト 西1ホール

小間番号：W8-6

主 催：RX Japan株式会社

来場登録はこちら :https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+RFZNF8uGbnT%2FbDosth6cyYYBqgyi+864%3D&ct=U2FsdGVkX1+QSQgnNLGmBx7EXJoo9VQTtr8kbcVUlGs%3D&p=U2FsdGVkX18XNLz%2FFbCcCxwNlg9L5IiwpJrzY5QVbI0QA4N5YaPXl3r7XHt4U+Y%2F%3D%3Fco%3Dweb-alert&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjIxQTZDNDJGOTE3MzE3QzBBODdGODBCQzVFMDQ0NjA0MEUwNjlBRDdSUzI1NiIsIng1dCI6IklhYkVMNUZ6RjhDb2Y0QzhYZ1JHQkE0R210YyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc4MTIzMDE4NSwiaWF0IjoxNzgxMjMwMTg1LCJleHAiOjE3OTYyMzAxODUsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6IjJhNDVlNzAzMGE0ZjRjMzNhYjQ5NDdmZTYyZmQ5Njg5IiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzgxMjMwMTg1LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.KnCefOwtV28Qy90pwOLWm1BO1t-N_Tiyzs9HvzFHmVVkSoFLhXIrrIq0eNk6BfL6D-MQpMBqYukIsmvuBSGL1_8vUVSJ_R-sP9LHzQdS-DF8E3_1ZW_1NW0BgF_YxpZl7XFBxKVJKVNGCs6sDp3Vp-Y_m5MXUSzo4hmVKj4e9K2vAaSe-DFwpbb6a5dQOdB9TSlN6cKOCngMaVqmeDVTmdLhvhGBsXL1d0eHKP3LKHSbhWFO-oG4QbHmPaXQPLIS3Wb6DnR20JVpJzRuDMDEomyQ-RUGBwhk4b6d9ViC1T254Eu6rW12H-WpDefDR5zJ4MwZqVShYaGghOTG9Lg9vA&mpDistinctId=NTFiYzY1YzUtZTI0NC00OTZhLTkzZmItYmE4Y2JiMDBlZGU2&eventEditionId=eve-0ff00f30-66d3-4f75-b8fc-5a0606b03593&interfaceLocale=ja-JP■展示会に関するお問い合わせ

株式会社きもと https://www.kimoto.co.jp/contact(https://www.kimoto.co.jp/contact?utm_source=ManufacturingWorld2026&utm_medium=prtimes_contact)

■ 会社概要

会社名 ： 株式会社きもと

東京証券取引所スタンダード市場上場(証券コード：7908)

所在地 ： 三重県いなべ市北勢町京ヶ野新田450

代表者 ： 代表取締役社長 小林 正一

創業 ： 1949年(昭和24年)4月11日

設立 ： 1952年(昭和27年)7月2日

URL ： https://www.kimoto.co.jp/(https://www.kimoto.co.jp/?utm_source=ManufacturingWorld2026&utm_medium=prtimes_top)

事業内容： 各種素材を活かした高機能材料製品の開発・生産・販売

デジタルツイン構築に関わる高精度のデータ作成・販売、働き方改革・製造業DXのコンサルティング

三重県いなべ市の休耕地の再生を目的とした農作物の生産及び販売

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141348/table/54_1_91d1ffde3932cdfde66a9c77fc987d5e.jpg?v=202606240251 ]KIMOTO WEBサイト :https://www.kimoto.co.jp/?utm_source=ManufacturingWorld2026&utm_medium=prtimes_top