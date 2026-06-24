フォレストデジタル、シリーズAで総額2.1億円を調達

フォレストデジタル株式会社

イマーシブ・ライブビューイング「URALAA（ウララ）」を展開するフォレストデジタル株式会社（本社：北海道十勝郡浦幌町、代表取締役CEO：辻木勇二、以下「当社」）は、XTech Venturesをリード投資家として、北洋銀行、札幌イノベーションファンド、みずほキャピタルを引受先とするシリーズAラウンドにおいて、総額2.1億円の資金調達を完了いたしました。事業拡大に伴い、元DAZN Japan EVPの山田学、元クラシル社 事業責任者の金子泰章が経営メンバーとして参画しました。

【注目ポイント】米国では没入型施設「Cosm」がNBA・NFL・UFCと提携するなどスポーツ観戦の新しい体験が急拡大しています。ラスベガスの「Sphere」ではU2の17公演で約160億円を売り上げ、Billboard史上最速のレジデンシー収益記録を更新するなど、イマーシブ体験は世界的な成長トレンドとなっています。フォレストデジタルは、2025年に日本初（※）の花火大会や大阪・関西万博でのサッカーのイマーシブ・ライブビューイングを成功させた技術・実績をもって、その日本版市場の創出に取り組んでいます。（※ 当社調べ。2025年7月）

資金調達の概要

■ 調達金額 2.1億円

■ ラウンド シリーズA

■ 引受先 XTech Ventures株式会社／株式会社北洋銀行／株式会社DGインキュベーション／みずほキャピタル株式会社

■ 資金使途 「URALAA」の事業展開・コンテンツ連携強化・プロダクト開発・体制拡充

資金調達の背景

スポーツ観戦やライブエンターテインメントの楽しみ方は、「視聴」から「体験」へと大きく変化しています。動画配信サービスの普及により、スポーツやライブコンテンツはいつでもどこでも楽しめるようになりました。一方で、ファンが求める価値は映像そのものではなく、仲間と感動を共有し、その世界に包まれる体験へと広がっています。

世界では、体験そのものに価値を見出す「体験経済（Experience Economy）」へのシフトが進んでいます。米国では、没入型体験施設Cosmが急速に拡大し、ラスベガスのSphereとともに、スポーツ・エンターテインメントの新たな体験施設が急成長しています。

2026年は、FIFAワールドカップや各種国際スポーツイベントの開催により、スポーツコンテンツへの注目が世界的に高まっています。動画配信市場の拡大に加え、「仲間と観る」「現地さながらに熱狂する」といった体験価値への需要も拡大しており、スポーツ観戦市場は新たな成長局面を迎えています。

日本国内においても、スポーツ、音楽ライブ、アニメ、ゲームなどのコンテンツを「より深く体験したい」というニーズが高まっています。

当社は、この潮流をいち早く捉え、2025年にイマーシブ花火ライブビューイングや、大阪・関西万博におけるJリーグのイマーシブライブビューイングを実施しました。体験者からは「スタジアムにいるみたい」「現地以上の迫力を感じた」といった声が寄せられ、新たな体験市場の可能性を確認しています。今回の資金調達を機に、当社はスポーツ・エンターテインメント向け8K・イマーシブ・ライブビューイング市場の創出に本格的に取り組みます。

イマーシブ・ライブビューイング実績

投資家様コメント

DAZN Immersive LIVE Viewing by URALAA「第73回 勝毎花火大会」（主催：十勝毎日新聞社）- 2025年10月：大阪・関西万博にてDAZN・Jリーグ・鹿島アントラーズとのコラボレーションイベントを実施。サッカーのイマーシブライブ体験を提供。- 2025年8月：北海道・十勝の花火大会を東京へ多面映像でライブ配信する、日本初のイマーシブ・花火ライブビューイングを実施。

XTech Ventures アソシエイト 高野 峻 様

辻木さんとは、半年ほど前に弊社主催イベントでお会いし、その後も対話を重ねるたびに、豊富な経験に基づく確かな実行力と、新しい市場をつくりにいくスタートアップらしい挑戦心を感じてきました。

配信の進化によりスポーツやエンタメの楽しみ方が広がる一方、リアルな場で同じ瞬間を共有する価値は、今後さらに高まると確信しています。海外ではCosmが注目を集めていますが、日本ではまだ同様のモデルが十分に確立されているとは言えません。フォレストデジタルは、2019年の創業以来、空間実装のノウハウと導入実績を着実に積み重ねてきました。日本でも新しい観戦・鑑賞体験がまさに立ち上がろうとしている今、同社はその先頭を走る存在になり得ると考えています。フォレストデジタルの挑戦を、全力で支援してまいります。

北洋銀行 公金地域創生部 管理役 堀 直紀 様

当行は、地域金融機関として北海道内のスタートアップを積極的に支援しております。

フォレストデジタル株式会社様の展開するイマーシブ・ライブビューイング「URALAA(ウララ)」は、野球、サッカー、バスケットボール、バレーボールなど北海道内のプロスポーツの振興に大きく寄与するものと期待しております。

北海道浦幌町発のスタートアップとして今後益々のご発展を心より祈念しております。

札幌イノベーションファンド投資事業有限責任組合

(株)DGインキュベーション 取締役 佐々木 智也 様

フォレストデジタルに初めて出資させていただいた2024年12月から、約1年半が経ちました。

この間、多くの方々が同社の描く未来に共感し、その実現に向けた期待が着実に広がっていることを実感しています。

今回の資金調達を機に、イマーシブ・ライブビューイング事業がさらに発展し、テクノロジーの力によって、より多くの人々に新たな体験と心躍る時間を届けていくことを期待しています。

当社グループとしても、事業連携やネットワークの提供を通じて、フォレストデジタルのさらなる成長と事業拡大を支援してまいります。

北海道・浦幌町から生まれたスタートアップが、北海道発のイノベーションとして新たな体験価値を社会に実装し、日本そして世界へと展開していくことを心より期待しています。

みずほキャピタル株式会社 投資第4部 シニアインベストメントマネージャー

高瀬 弘一 様

みずほキャピタルとして本ラウンドに参画できたことを大変嬉しく思います。

フォレストデジタルが掲げる「テクノロジーは私たちを幸せにしているのか」という問いと、その解として体験価値を通じて人々に新たな感動を届けるというミッションに強く共感いたしました。

また、米国において市場が形成されつつあるイマーシブ・エンターテインメントの潮流に対し、日本から挑戦する辻木さんの取り組みにも大きな可能性を感じています。

同社の「URALAA」は、「視聴」から「体験」へと進化するエンターテインメントの潮流の中で、新たな社会インフラとなり得るポテンシャルを持つと考えています。

新たなエンターテインメントのかたちの誕生にワクワクするとともに、我々みずほキャピタルは、日本を代表する総合金融グループとしての顧客基盤とネットワークを活かし、同社の市場創出と事業成長を力強く支援してまいります。

フォレストデジタル株式会社 代表取締役CEO 辻木 勇二

私たちは創業以来、「テクノロジーは私たちを幸せにしているのか？」という問いに向き合い続けてきました。スポーツ、音楽、アニメ、ゲーム。日本には世界に誇る素晴らしいコンテンツがあります。その感動を、仲間と分かち合う。そんな時間をもっと特別にしたいと、私たちは考えています。

米国ではCosmやSphereが登場し、スポーツ・エンターテインメントの楽しみ方そのものが進化し始めています。私たちは、その大きな可能性に挑戦します。URALAAは、好きなチームを応援する時間、好きなアーティストと過ごす時間、好きな作品の世界に浸る時間を、これまで以上に特別な体験へと変えていきます。

今回の資金調達により、その挑戦を加速します。ご支援いただいた投資家の皆様、新たに参画した経営メンバー、パートナー企業の皆様、そして応援してくださる北海道や多くの皆様とともに、日本初のスポーツ・エンターテインメント向けイマーシブ・ライブビューイング市場の創出に挑戦します。

私たちは、スポーツバーでも映画館でもない、スポーツやエンターテインメントを仲間とともに熱狂し、感動を共有する新しい体験空間を創ります。そして、日本から新しい体験文化を世界へ発信してまいります。

URALAAについて

URALAAは、「好きの、特等席。」をコンセプトとしたイマーシブ・ライブビューイングプラットフォームです。

スポーツ観戦、音楽ライブ、アニメ・ゲームIPなどのライブコンテンツを、映像・音響・空間演出を融合した没入空間で体験することができます。

当社独自のクラウド配信技術により、多面映像空間へライブ映像を配信することが可能です。

スポーツバーでも、自宅観戦でも、スタジアム観戦でもない、新しい観戦体験を提供します。

その場にいるような臨場感と、仲間と感情を共有する高揚感を通じて、新たなスポーツ・エンターテインメント体験を創出しています。

フォレストデジタル株式会社について

フォレストデジタル株式会社は、「wow! n happiness anywhere in the world」をミッションに掲げ、イマーシブ・ライブビューイングプラットフォーム「URALAA」を開発・運営しています。

独自のクラウド配信技術と空間演出技術を活用し、スポーツ、エンターテインメント、観光、地域創生などの分野で新しい体験価値の創出に取り組んでいます。

- 会社名：フォレストデジタル株式会社- HP：https://forestdigital.org/- 本社：北海道十勝郡浦幌町51-1- 東京オフィス：東京都港区白金1-25-25- 代表者：代表取締役CEO 辻木勇二- 事業内容：イマーシブ・ライブビューイングプラットフォーム「URALAA」の開発・運営- お問合せ：info@forestdigital.org