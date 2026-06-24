本田真凜プロデュースのコスメブランド「Luarine（ルアリン）」から3つのかわいいを叶える欲張りティントが新発売！新商品発売を記念した期間限定POPUPストアも開催決定

株式会社Rainmakers

フィギュアスケーターの本田真凜がプロデュースするコスメブランド「Luarine（ルアリン）」から3つのかわいいを叶える欲張りティント「ルアリン ソフトミラージュティント」を7月8日（水）より全国発売いたします。また、新商品の発売を記念して、7月8日（水）より東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」にて期間限定POPUPストアを開催いたします。

色・ツヤ・うるおいを兼ね備えたリップティントで、透明感を引き立てるぷるんとした唇に

フィギュアスケーターの本田真凜が氷上でも、日常でもメイクをするうえで大切にしてきた“透明感”にフォーカスしたコスメブランド「Luarine（ルアリン）」。“うるおいと光が重なり合うことで、その人の内側から自然とにじみでるもの”を透明感と捉え、みずみずしいうるおいと繊細な光で、その人のもつ肌の透明感を引き出す “透明感ヒカリメイク”という新たなメイクスタンダードを提案します。

そんな「Luarine」から、待望のリップティントが新発売。「ルアリン ソフトミラージュティント」は、かわいいリップメイクには欠かせない“色・ツヤ・うるおい”の3つの要素を兼ね備えた、欲張りなリップティント。濃密なうるおいで唇を乾燥から守りながら、グロスを重ねたような光沢感をプラスし、ぷるんとしたかわいらしい唇を演出。さらに、ティント処方で塗りたての綺麗な発色を長時間キープしてくれます。ラインナップは、気分やメイクに合わせてカラーや発色の違いを楽しめる全4色展開。「01 すっぴんのふり」は、素の唇をナチュラルに色づけ、すっぴんのようなピュアな唇に仕上げる透け感粘膜ピンク。「02 ねむたいお姫様」は、唇に自然な血色感を与える柔らかな粘膜ピンク。どちらも透け感のある半透明のシアータイプで、重ねるごとに奥行きのある発色を楽しめます。「03 恋するいちご」は、肌の透明感を引き立てながら、顔色をパッと明るくしてくれる青みピンク。「04 わたしはわたし」は、華やかで大人のかわいさを引き出す、深みのあるブラウンローズ。03・04は、ひと塗りで見たままの発色を楽しめるリッチタイプで、むっちりとしたテクスチャーが唇をうるおいで包み込み、厚みのあるツヤ感と存在感のある唇に仕上げます。

肌の透明感を引き立てるカラー設計のリップティント。ぜひ、その日の気分やなりたい雰囲気に合わせて、自分らしいかわいさをお楽しみください。

ルアリン ソフトミラージュティント 商品情報

かわいい唇に欠かせない3つの要素

色・ツヤ・うるおいを兼ね備えた、

欲張りなリップティントが新登場！

ルアリン ソフトミラージュティント

全4色 1,430円（税込）

＜COLOR＞

01 すっぴんのふり

素の唇を自然に色づける

透け感粘膜ピンク

02 ねむたいお姫様

ナチュラルな血色感を演出する

上品で柔らかな粘膜ピンク

03 恋するいちご

肌の透明感を引き立てる

青みピンク

04 わたしはわたし

洗練された印象の

深みのあるブラウンローズ

＜POINT＞

●気分に合わせて発色の違いを選べる設計

Sheer：半透明カラーで重ねるほど奥行きある発色に（01・02）

Rich：ひと塗りで狙い通りの高発色（※）（03・04）

※当社比

●グロス級のツヤが持続

リップグロスを重ねたようなグラマラスな輝きが持続。

●色持ちも、うるおいも両立したティント

色持ちを叶えるティント処方に、美容液成分を配合。

濃密なうるおいで乾燥による唇の荒れを防ぎ、色持ちもしっかりキープ。

Sheer：スクワラン、ヒアルロン酸、ペプチド（すべて保湿成分）を配合

Rich：ヒアルロン酸、セラミド、コラーゲン（すべて保湿成分）を配合

●香料・タルクフリー

＜本田真凜コメント＞

私自身、唇が弱くリップ選びに悩んできた経験があるからこそ、開発中はどの成分が合わないのかを細かく知るためにあえて幅広い種類のリップを試し続け、自分自身の唇で何度も検証を重ねました。

「ソフトミラージュティント」は、そんな私が心からおすすめできるリップになりました。

リップはコスメの中でも特に気分を高めてくれる特別なアイテムだと思っています。つい集めたくなるような可愛らしい容器やカラーはもちろん、それぞれの色に愛着が湧く色名にも想いを込めています。処方にも強いこだわりを重ねた結果、発売時期を何度も見直すほど長い開発期間となりましたが、心から自信を持ってお届けできる仕上がりになったと思います。

皆さまの一軍リップにも仲間入りできますように。

期間限定ポップアップストア 詳細

「ルアリン ソフトミラージュティント」の発売を記念して、7月8日（水）より期間限定のポップアップストア「PINK MIRAGE MARKET」を東京・日本橋にオープン。会場は新商品のソフトミラージュティントの“かわいさ”を表現した、ピンクの心ときめく空間に。会場内では新商品や会場限定セットを販売するほか、オリジナルチャームやシュシュなどの豪華なノベルティをご用意してお待ちしております。

この機会にぜひ足をお運びください！

＜開催概要＞

開催期間：7月8日（水）～7月13日（月）

営業時間：11:00～20:00

会場：0th Hub Nihonbashi（東京都中央区日本橋 2 丁目 9-10 L.Biz 日本橋 2F）

会場 Instagram：@0th_hub.nihonbashi(https://www.instagram.com/0th_hub.nihonbashi/)

※イベント開催のため、7月11日（土）は15:30～の営業となります。

※開催期間、営業時間は変更になる可能性がございます。

※建物に向かって右手にある階段より 2F までお上がりください。エレベーターは利用できませんのでご注意ください。

●新商品「ルアリン ソフトミラージュティント」と会場限定セットの販売

新商品「ルアリン ソフトミラージュティント」を実際に試しながらご購入いただけるほか、「0th Hub Nihonbashi」だけの限定セットも販売いたします。

●3つのカワイイを探せ！スタンプラリー

“色・ツヤ・うるおい”という3つのカワイイを叶える「ルアリン ソフトミラージュティント」にちなみ、会場で3つの体験を楽しめるスタンプラリーを実施。１.Luarine公式SNSと0th Hub Nihonbashi公式SNSのフォロー２.リップカラー投票３.アンケート回答のすべてをクリアした方に、ソフトミラージュティントステッカーをプレゼントいたします。

●豪華な購入特典（※）

会場にて商品をご購入いただいた方には、オリジナルショッパーに商品を入れてお渡しするほか、ご購入点数に応じて、下記の特典をご用意しております。

2点以上購入：オリジナルロゴ入りアクリルチャーム

ソフトミラージュティントを含む3点以上購入：オリジナルシュシュ

※ノベルティはお一人様1日1回限りのお渡しになります。

※特典はすべて、なくなり次第終了となります。

●渋谷で人気のカフェとのコラボメニュー

会場には東京・渋谷の人気カフェ「Aubrey House（オーブリーハウス）」とのコラボカフェが登場。新商品のソフトミラージュティントをモチーフにしたコラボメニューをお楽しみいただけます。

営業時間：11:00～17:00（※7月11日（土）は15:30からの営業）

追加情報はブランド公式＆ポップアップ会場公式SNSにて随時お知らせしてまいりますので、ぜひチェックしてください。

ブランドプロデューサー・本田真凜 プロフィール

2001年8月21日生まれ。京都府出身。２歳でフィギュアスケートを始め、2016年の世界ジュニア選手権優勝等数々のタイトルを獲得。天性の華やかなスケーティングと表現力に加え、そのキュートで愛らしい容姿はリンク外でも人気を集め、Instagramのフォロワーは女子アスリートとしては異例の140万人を超える。2024年1月に現役引退。プロ転向後はフィギュアスケートを軸に活動の幅を広げ、スポーツキャスター、映画出演など多方面で活躍。2026年3月には、自身の夢であったコスメブランド「Luarine」を立ち上げた。2026年7月-8月にはアイスショー「Ice Brave -A TURNING SEASON-」に出演予定。また、2026-27シーズンより宇野昌磨とアイスダンスチームを結成し、再び競技に挑戦することを発表し今後の活躍にも注目が集まっている。

＜公式SNS＞

Instagram：＠marin_honda(https://www.instagram.com/marin_honda/?hl=ja)

YouTube：まりん日記

＠marin_honda(https://www.youtube.com/@marin_honda)

TikTok：＠marin.honda(https://www.tiktok.com/@marin.honda)

Luarine（ルアリン）とは

うるおいと光でその人がもつ肌の透明感を引き出す“透明感ヒカリメイク”をコンセプトとした、本田真凜プロデュースのコスメブランド。ブランド名は、月の光を意味する“Luar“と自身の名前にも由来する海を意味する“Marine”を掛け合わせた造語で、月明かりのような柔らかな輝きと海に深く沈むようなうるおいで、内側からにじむような透明感を引き出すアイテムを展開。

＜ブランド公式＞

Instagram：@luarine_official(https://www.instagram.com/luarine_official/)

X：@luarineofficial(https://x.com/luarineofficial)

HP・公式オンラインストア：https://beautyfarm.co.jp/shop/pages/luarine

【取扱店】

公式オンラインストア・ロフト・ロフトネットストア・アットコスメ（一部店舗を除く）

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353