株式会社げんき農場　埼玉県産ブランドいちご「あまりん」を使用した新商品ほか全4種の加工品を新発売

渡辺パイプ株式会社

インフラ・住宅に関わる商材の専門商社ならびに農業プラントメーカーである渡辺パイプ株式会社（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:渡辺圭祐）のグループ会社である株式会社げんき農場（本社:埼玉県羽生市、代表取締役:阿部茂喜）は、羽生農場生産の埼玉県産ブランドいちご「あまりん」を使用した新商品「いちご飴 あまりん」「いちごのワッフルラスク」 「いちご麦酒」と、八街農場生産の「げんき赤ミニトマト」を使用した「塩とまと飴」を2026年6月24日より販売開始いたしました。

各種商品は、げんき農場オンラインストアやげんき農場直売所（羽生・八街・基山）にてお買い求めいただけます。

■新商品紹介

［げんき農場羽生農場生産 埼玉県産ブランドいちご『あまりん』使用商品］

【商品名】

いちご飴 あまりん

【価格】

税込400円/袋

【お買い求め先】

げんき農場オンラインストア、

げんき農場直売所（羽生・八街・基山）

【商品特徴】

埼玉県産ブランドいちご「あまりん」を使用した、サクサク食感のいちご飴。「あまりん」本来の香りと甘酸っぱさを感じる味わいが特長です。

【商品名】

いちごのワッフルラスク

【価格】

税込700円/袋

【お買い求め先】

げんき農場オンラインストア、

げんき農場直売所（羽生・八街・基山）

【商品特徴】

埼玉県産ブランドいちご「あまりん」のパウダーを練り込んだワッフルラスク。サクサク食感と甘酸っぱい味わいが特長です。

【商品名】

いちご麦酒

【価格】

税込800円/本

【お買い求め先】

げんき農場羽生直売所限定販売

【商品特徴】

埼玉県産ブランドいちご「あまりん」 を贅沢に使用したクラフトビール。

フルーティーな香りと味わいが特徴です。

［げんき農場八街農場生産『げんき赤ミニトマト』使用商品］

【商品名】

塩とまと飴

【価格】

税込400円/袋

【お買い求め先】

げんき農場オンラインストア、

げんき農場直売所（羽生・八街・基山）

【商品特徴】

「げんき赤ミニトマト」を使用した、サクサク食感の塩とまと飴。トマト本来の甘みと塩味が調和した味わいが特長です。

▼各種商品はコチラからお買い求めいただけます

・げんき農場オンラインストア：https://genkinojyo.official.ec/

・げんき農場直売所（羽生・八街・基山）：https://www.sedia-green.co.jp/farm/

■「あまりん」とは

埼玉県オリジナル品種のブランドいちご。酸度控え目で、甘みを感じやすいのが特徴です。

げんき農場では羽生農場生産のあまりんが、日本野菜ソムリエ協会主催「第2回全国いちご選手権 銅賞」、「第4回全国いちご選手権 銀賞」を受賞。

今後もげんき農場ならではの魅力を活かした商品を開発し、皆さまに笑顔をお届けしてまいります。

【株式会社げんき農場 会社概要】

株式会社げんき農場は、渡辺パイプ株式会社のグループ直営農場です。

ビニールハウス・温室に関する農業用資材を開発する試験農場であると同時に、埼玉県羽生市・佐賀県基山町でいちご栽培、千葉県八街市でトマト栽培を行い、卸売市場・量販店・カフェレストラン・産地直送サイトへの出荷を行っています。



本社・羽生農場(いちご栽培）〒348-0013 埼玉県羽生市日野手新田字惣達24

八街農場(ミニトマト栽培）〒289-1103 千葉県八街市八街に259-2

基山農場(いちご栽培) 〒841-0203 佐賀県三養基郡基山町大字園部字花園2570-3

ＨＰ：https://www.sedia-green.co.jp/farm/index.html

Instagram：https://www.instagram.com/genki.nojyo/