「RuneScape: Dragonwilds」専用サーバーホスティングを提供開始

ベストネット合同会社

ベストネット合同会社（本社：宮城県大崎市、以下「当社」）は、「RuneScape: Dragonwilds（ルーンスケープ：ドラゴンワイルズ）」向け専用サーバーホスティングサービスの提供を開始いたしました。申込後にサーバーが自動で構築されるため複雑な設定作業は不要。日本人技術者による日本語サポート体制、DDoS保護、2要素認証などエンタープライズ級のセキュリティを標準搭載し、画像付きの初心者向け初回セットアップガイドも完備。月額1,078円（税込）からの手頃な価格で、マルチプレイ初心者から上級者まで幅広く対応します。

■ 提供開始の背景

近年、オンラインゲームのプライベートサーバー需要は高まり続けていますが、海外事業者のサービスでは「日本語サポートが得られない」「設定が難解」「料金体系が不透明」といった声が多く寄せられています。「RuneScape: Dragonwilds」は2026年6月24日のアップデート「アンブラル砂漠」で日本語を含むアジア圏言語に正式対応し、国内でのプレイ環境がさらに整いました。当社はクラウド／VPS／GPUインフラの自動化運用で培ったノウハウを活かし、初心者でも即座に仲間と遊び始められ、上級者にも十分な自由度を提供する国産のゲームサーバーホスティングサービスとして「RuneScape: Dragonwilds」向けプランの提供を開始しました。RuneScapeの忘れられた大陸「アッシェンフォール」を舞台に、目覚めたドラゴンへ仲間と挑む協力サバイバルを、安定した専用サーバーでお楽しみいただけます。

■ サービスの主な特長

【1】申込から数分で稼働する自動構築

申込後、サーバーが自動で構築・初期化されます。コマンドライン操作は一切不要で、ブラウザから管理画面にアクセスするだけですぐにマルチプレイを開始できます。

【2】初心者にもやさしい画像付きセットアップガイドを公開

初めての方でも迷わないよう、サーバー初期設定の手順を画像付きで解説した「RuneScape: Dragonwilds 初回セットアップガイド」を公開しています。各手順に実際の操作画面のスクリーンショットを配置し、サーバーへの接続に必須となる「Owner ID（プレイヤーID）」の設定方法や、ゲーム内でのワールド名検索による参加方法など、つまずきやすい概念を丁寧に解説。「⚠️注意」「ヒント」欄で注意点と上級者向け補足を明確に区別しており、初心者も経験者も読みやすい構成です。

▶ セットアップガイド：https://gss.bestnetllc.co.jp/docs/dragonwilds-setup/

【3】日本人技術者による日本語サポート

国内スタッフが直接対応する日本語サポートを標準提供。翻訳調ではない的確な回答で、トラブル発生時も安心です。AIによる多言語対応も併設しているため、海外プレイヤーを含むコミュニティにも対応可能です。

【4】直感的な操作のゲームパネルで主要設定をワンクリック管理

ブラウザ上のゲームパネルから、以下のような主要項目をクリック操作で簡単に変更できます。

・Owner ID：サーバーの所有者となるプレイヤーのID（参加を受け付けるために初回設定が必須）

・Server Name：サーバーの表示名（サーバーブラウザに表示）

・World Name：ロードするワールドの名前（再起動時に同じワールドを維持。ゲーム内検索のキーにもなる）

・Admin Password：ゲーム内でサーバー管理を行うためのパスワード

・World Password：参加を制限する場合のワールドパスワード（公開／非公開の切替）

・Max Players：最大同時接続人数の目安

・Auto Update：起動時にサーバーを自動更新（1＝有効／0＝無効）

■ その他の主要機能

・高耐久な専用ハードウェアによるハイパフォーマンス

・DDoS保護システム標準搭載

・2要素認証（2FA）対応

・複数管理者権限設定（メールアドレス登録方式）

・最大7世代分のバックアップ＆ワンクリックリカバリー

・スケジュール機能（自動バックアップ／自動再起動）

・ファイルブラウザによる構成ファイル編集・アップロード

・FTP接続対応（他社サーバーからの引っ越しに最適）

・データを維持したまま数分で完了する簡単アップグレード（差額決済対応）

・ゲームパネルの多言語UI切替

■ 料金プラン（税込）

・Starter：月額1,078円 / 年額10,780円（最大4人、6GBメモリ）

・Standard【人気No.1】：月額1,848円 / 年額18,480円（最大6人、8GBメモリ）

・Large：月額3,278円 / 年額32,780円（最大6人、12GBメモリ）

※スロット数（最大人数）は同時接続の目安であり、ワールド規模によって変動します。

■ 想定ユーザー

・友人・仲間内でのマルチプレイを楽しみたいゲームグループ

・小～中規模のゲームコミュニティ運営者

・日本語サポートを重視する国内ユーザー

・海外事業者サーバーからの乗り換えを検討中のユーザー

■ 関連URL

・サービスサイト：https://gss.bestnetllc.co.jp/server/runescape-dragonwilds/

・初期セットアップガイド：https://gss.bestnetllc.co.jp/docs/dragonwilds-setup/

■ 会社概要

会社名：ベストネット合同会社（BESTNET LLC）

所在地：宮城県大崎市田尻大貫字北長根161-1

事業内容：クラウドホスティング、GPU VPS、VPS、ドメイン／SSL、リセラーホスティング、ITインフラ構築、セキュリティ統合（BASTION AI監視）、インフラ運用自動化

URL：https://bestnetllc.co.jp

■ 本件に関するお問い合わせ

ベストネット合同会社

お問い合わせフォーム：https://bestnetllc.co.jp/contact/

Web：https://bestnetllc.co.jp/

※「RuneScape: Dragonwilds」は Jagex Limited の商標です。当社は Jagex の公式パートナーではありません。