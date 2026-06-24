XR・メタバース総合展が「XR産業活用展」へ進化！NexTech Week内での開催により、産業DXの加速に向けて本格始動

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（所在地：東京都中央区）は、「XR・メタバース総合展」をリニューアルし、新たにNexTech Weekの構成展の一つ「XR産業活用展」として開催します。

本リニューアルにより、設計・シミュレーション・教育・現場支援などDX実装を支える「産業DX」を加速する展示会へと変わります。

< 展示会リニューアルの背景 >

近年「XR・メタバース総合展」では、製造・建設・物流などの産業分野から、XRソリューションを求める来場者が年々増加しています。また出展企業においても、エンターテインメントや集客・体験用途に加え、業務効率化・省人化・技術伝承・安全教育など現場DXを支援するソリューションの出展が増加してきました。

こうした来場者・出展企業双方のニーズの高まりを受け、より現場の実務に直結したビジネスマッチングを加速するため、今回「 XR産業活用展」へとリニューアルすることといたしました。

< 新展示会の特長 >

本展では、以下の領域における最新技術・ソリューションが一堂に集結します。

・XRを活用した設計・シミュレーション・遠隔作業支援

・デジタルツインによる製造・建設・物流などの現場や、都市・インフラのデータによる可視化および運用の最適化

・産業用メタバース・空間コンピューティング

・技術伝承・教育・訓練におけるXR活用

XR/デジタルツインにより、「現実と仮想が連動する次世代の産業現場」を実現するソリューションが集結します。

【 XR産業活用展 】

・秋展／会期：2026年11月11日(水)～13日(金) 会場：幕張メッセ

・春展／会期：2027年4月21日(水)～23日(金) 会場：東京ビッグサイト

同時開催：AI・人工知能EXPO/ブロックチェーンEXPO/量子コンピューティングEXPO/

AI時代の人材・組織改革EXPO/ヒューマノイドロボットEXPO/フィジカルAI EXPO

主 催：RX Japan合同会社

公式HP： https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/about/xr.html

< NexTech Weekの進化 >

近年ではAIの進化により、仮想空間上でのシミュレーションや設計が飛躍的に高度化しており、XRやデジタルツインとの連携はますます重要性を増しています。さらに、ヒューマノイドロボットやフィジカルAIの実用化においても、仮想空間上での検証・学習基盤として、XR・デジタルツイン技術は不可欠な存在となっています。

こうした背景から、AIやロボティクスを扱うNexTech Weekとの親和性は非常に高く、同時開催により「AI×ロボット×XR・デジタルツイン」の横断的な技術連携とビジネス創出が期待されます。

NexTech Weekは、AI、ブロックチェーン、量子コンピューティング、ヒューマノイドロボット、AI人材育成などの先端分野で構成される展示会です。今回、新たに「XR産業活用展」が加わることで、先端技術と産業現場をつなぎ、ビジネス実装を後押しする場として、さらに強化されます。

< 主催者のコメント >

XRやメタバースは、これまで体験や概念の紹介が中心でしたが、現在は製造や建設、インフラなどの産業分野で、実際の業務にどう活用し、定着させるかが問われる段階に入っています。

こうした状況を踏まえ、産業DXの実装に焦点を当てた「XR産業活用展」へとリニューアルしました。現場の可視化やシミュレーション、遠隔支援など、実務に直結する技術や事例を中心に構成しています。

また本展がNexTech Weekに加わることで、AIや量子コンピューティング、ヒューマノイドロボットといった先端技術と、それらを現実空間で機能させるXR・デジタルツインが横断的につながる場が実現しました。来場者・出展社の皆様にとって、次の検討や意思決定につながる具体的なヒントを得られる場となることを目指しています。

RX Japan合同会社について

＜ 企業概要 ＞

・年間38分野109本の展示会を開催する日本最大の展示会主催会社

・世界25カ国にネットワークを持つRX Globalの一員

名称 ：RX Japan合同会社

代表者 ：代表執行役員社長 田中 岳志

設立 ：1986年8月

所在地 ：〒104-0028

東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲

八重洲セントラルタワー11階

公式HP：https://www.rxjapan.jp/