2026/7/16(木)無料ウェビナー開催決定！新規事業1年目で結果を出す5つの戦略～各分野の専門家が語る、立ち上げ期の正しい打ち手～

株式会社カスタメディア

株式会社カスタメディア（本店：大阪府大阪市、代表取締役：宮崎耕史、以下 当社）は7月16日(木)12:00から、株式会社シェアウィズ（本社: 大阪府大阪市、代表取締役 辻川 友紀）開催の無料ウェビナー新規事業1年目で結果を出す5つの戦略～各分野の専門家が語る、立ち上げ期の正しい打ち手～に登壇します。

お申し込みはこちらから :https://wisdombase.share-wis.com/webinar/new-business-20260716/?partner_source=customedia

イベント概要

「新規事業を立ち上げたが、最初の1年で何から手を打つべきか迷っている」 「アイデアは固まりつつあるが、検証・マーケ・営業のどこに力を入れるべきか分からない」

── そんな声にお応えして、新規事業の立ち上げ期を支える各分野の専門家5社が集まりました。

助成金を活用した事業モデルの設計、リスクを抑えたプラットフォームビジネスの立ち上げ、オンライン動画による認知・信頼の獲得、初期コストゼロの顧客開拓術、リソースなしで成果を出した実体験に基づく生存戦略。

新規事業の立ち上げ期に効く「5つの戦略」を、各社が自社の実績と現場のリアルを交えながらお届けします。

「1年目の打ち手次第で、新規事業の結果は大きく変わる」 そう実感できる120分をお届けします。

こんな方におすすめ

新規事業のアイデアをお探しの方

新規事業を立ち上げて1年以内・準備中の方

自社の知見やノウハウを活かした新規事業を検討している方

動画やオンライン配信を活用して認知・信頼を獲得したい方

予算・人員・ノウハウが限られた中で新規顧客を開拓したい方

お申し込みはこちらから：https://wisdombase.share-wis.com/webinar/new-business-20260716/?partner_source=customedia

セッション内容・登壇者紹介

【Session 1】 株式会社カスタメディア

新規事業のリスクを低減する「プラットフォームビジネス」の始め方

～なぜカスタメディアが選ばれるのか？800件の実績から成功の型を事例で解説～

新規事業の失敗要因である「多額の初期投資」や「開発の長期化」を防ぐため、リスク低減を「攻め」に変える戦略を解説します。

本セッションでは、低コスト・短期間でPoC（概念実証）を回し、スモールスタートで事業を軌道に乗せる「プラットフォームビジネス」の優位性を紹介。 累計800件以上の支援実績から導き出された「失敗しない型」と、リスクを抑えて収益化した具体事例を交え、新規事業を勝ち筋に乗せる最短ロードマップをお届けします。

登壇者：エリオット愛里（株式会社カスタメディア BizDev.課長代理）

人材派遣業界にて営業マネージャー、ラグジュアリーブランド業界にてカスタマーサポートなど幅広く経験したのち、2021年にカスタメディア入社。

【Session 2】 株式会社バリューイノベーションジャパン

実績なし・人脈なし・知名度なしから始める新規事業

～オンライン動画を武器に信頼を獲得し、大手企業・官公庁に選ばれるまで～

新規事業を立ち上げたものの、「知られていない」「実績がなく信頼されない」と悩んでいませんか？本セッションでは、営業活動に頼らず、オンライン動画を活用して認知獲得から信頼構築までの仕組みをどのように作ったのかを公開します。実績・人脈・知名度ゼロからスタートし、7年間で支援企業200社以上・動画制作6,000本以上を実現した経験をもとに、大手企業や官公庁から選ばれるための実践ノウハウをお伝えします。

登壇者：森 正宏（株式会社バリューイノベーションジャパン 取締役）

株式会社バリューイノベーションジャパン取締役。品川動画配信スタジオ総責任者。企業・官公庁を中心に200社以上、ライブ配信300回以上、動画制作6,000本以上を支援。オンライン学習サービス「Schoo」などで講師も務める。現在のスタジオ事業は、設備・ノウハウ・顧客・人脈・実績すべてゼロの状態から立ち上げた新規事業。試行錯誤を重ねながら事業化し、現在では企業・自治体・官公庁向けの動画配信支援事業へと成長させている。

【Session 3】 株式会社ネクスウェイ

ターゲットリスト・初期費用不要！ゼロからの集客を実現するFAXDM活用術

新規事業を始めるにあたり、必要になるのが新規の顧客開拓。とはいえ、「ターゲットのリストが手元にない」「準備に時間がかけられない」「販促費が潤沢でない」など、集客に課題を感じている方は多いのではないでしょうか。

FAXDMは、手軽に準備・実施ができ、高コスパでアプローチが可能な手法です。リーチしやすいターゲットや利用シーン例を、成功事例を踏まえてご紹介します。

登壇者：渥美 萌花（株式会社ネクスウェイ コミュニケーションデザイン事業部）

2024年新卒でネクスウェイ入社。入社後、FAX・メール一斉配信サービス『NEXLINK』の営業・カスタマーサクセスを担当。2025年度は約250社に対し、顧客の新規リード獲得を実現するため、施策の立案～実行～振り返りまでをトータルでサポート。

自社主催ウェビナー「FAXDM成功への道」などのセミナー講師も務める。

【Session 4】 DXO株式会社

「予算」も「人」も「ノウハウ」もない。新規事業1年目の事業責任者が取るべき行動

～妄想ペルソナを捨て、無理アポから正解を削り出す生存戦略～

予算・人・ノウハウがない新規事業1年目。教科書通りの「ペルソナ作り」で行き詰まっていませんか？本セッションでは、実体験に基づく泥臭い生存戦略をお伝えします。売上ではなく「無理アポでも商談数」をKPIに据え、責任者自ら現場で顧客の声を聴き、8割の出来で高速PDCAを回す重要性を解説。きれい事一切なし、明日から即実践できる「市場から正解を削り出す」ためのリアルな行動指針を明かします。

登壇者：小川 祐輔（DXO株式会社 取締役）

新卒にて大手コールセンター会社へ入社、オペレーション業務に従事。2015年にBPOサービスを運営するDXO株式会社で新規オペレーションセンターの立ち上げを行い1,000社以上のサポートを行う。2024年よりオートセールスシステム「SALESFORWARD」事業に参画し、事業責任者として事業推進を行う。

【Session 5】 株式会社シェアウィズ

立ち上げ1年で売上3億円！助成金×リスキリング研修事業の勝ち筋

～制度の適正活用で実現する新規事業の実践ノウハウ～



国策である「補助金・助成金」を活用した、高収益BtoB研修事業の立ち上げ方を解説します。一部で不適切な受給が問題視される中、事業として継続・拡大するためには、要件を満たした適正な運用フローの構築が不可欠です。

本セッションでは、制度を正しく活用し、在庫リスクゼロ・最短1ヶ月で即事業化できるスキームをご紹介。立ち上げ1年で売上3億円を達成したパートナー企業の実践データを基に、安定収益を生み出す仕組みを公開します。

登壇者：中西 康治（株式会社シェアウィズ 取締役COO ）

2002年、株式会社WOW WORLD（旧エイジア）入社。Webマーケティング製品の法人営業、アライアンス、IPO担当者を務め、2005年東証マザーズ上場。その後、専務取締役に就任し、2017年に東証一部（現プライム市場）上場。2021年からグループ会社の株式会社ままちゅの代表取締役を務める。

2023年6月から株式会社シェアウィズに参画。2023年11月に取締役COOに就任。

タイムスケジュール

12:00～オープニング

12:03～Session1：新規事業のリスクを低減する「プラットフォームビジネス」の始め方

12:26～Session2：オンライン動画を武器に信頼を獲得し、大手企業・官公庁に選ばれるまで

12:49～Session3：ターゲットリスト・初期費用不要！ゼロからの集客を実現するFAXDM活用術

13:12～Session4：「予算」も「人」も「ノウハウ」もない。新規事業1年目の事業責任者が取るべき行動

13:35～Session5：立ち上げ1年で売上3億円！助成金×リスキリング研修事業の勝ち筋

13:58～エンディング

【無料】お申込みはこちら：https://wisdombase.share-wis.com/webinar/new-business-20260716/?partner_source=customedia

開催情報

開催日時：2026年7月16日（木）12:00～14:00

参加費：無料

視聴方法：Zoomでのオンライン配信

■会社情報

会社名 ：株式会社カスタメディア

所在地 ：大阪府大阪市北区西天満2-5-2 H2O TOWER 7階

代表者 ：代表取締役 宮崎 耕史

事業内容：デジタルプラットフォームの開発とコンサルティング事業

HP ：https://service.customedia.co.jp/

■ミッション

業界を問わず、新規事業には「千三つ」と言われるほど「多産多死」という特性があります。

私たちは、このような環境下でも、企業の規模を問わず挑戦を繰り返すことができる仕組みが整った世界を目指しています。

私たちが提供するノウハウが詰まった「型」を活用し、迅速かつ低コストでシステムを構築することで、新規事業の失敗リスクを低減します。

「Japan as No.1」と称された”失われた30年”の前の時代のように、日本企業が国内外でイノベーションを起こし、世界市場で存在感を取り戻すことができるよう、失敗を恐れず果敢に新規事業へ挑戦する皆様を支援するのが私たちのミッションです。