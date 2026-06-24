【7/14スタート！参加無料】企業のサステナビリティ担当者/行政資源循環担当者向け「ESGウェビナー」を開催

株式会社フルハシ環境総合研究所

カーボンニュートラル・ESG・環境のコンサルティングを提供する株式会社フルハシ環境総合研究所（愛知県名古屋市、代表取締役 浅井豊司、以下「フルハシ環境総研」）は、毎回多くのご参加をいただいている「ESGウェビナー」を7月14日（火）よりスタートします。

概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/151416/table/5_1_26833fb187f449ccc5c4a83c7efb6776.jpg?v=202606240251 ]

対象

チラシはこちら :https://storage.googleapis.com/studio-design-asset-files/projects/ogO06XgKa2/s-1x1_98bec2fe-b204-43c4-a434-e0a5a998a002.pdf

【こんな方におすすめ】

・EPDや削減貢献量について基礎から理解したい

・環境価値の可視化や情報開示の動向を把握したい

・取引先からのEcoVadis評価要請に対応したい

・サステナビリティ取組みを効果的に社内外へ発信したい

・自治体でサステナビリティ施策を推進している

ラインナップ

補助金を活用するなら今がチャンス！建材EPDの効果的な取得

製品・サービスの脱炭素訴求「CO2削減貢献量」入門

EcoVadis新規回答者向け 評価の仕組みと準備のポイント

統合報告書・サスレポ未発行企業のためのレポーティング基礎講座

全国で続々と始まっている！サーキュラーエコノミーへの地域レベルの取組事例（推奨対象：行政ご担当者様）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/151416/table/5_2_44e965e90e8af472cba94ff3cefb6203.jpg?v=202606240251 ]詳細・お申込み :https://www.fuluhashi.jp/seminar/p2605w[表3: https://prtimes.jp/data/corp/151416/table/5_3_05f2cb3984a3833baf5af271951bf0fa.jpg?v=202606240251 ]詳細・お申込み :https://www.fuluhashi.jp/seminar/p2604w[表4: https://prtimes.jp/data/corp/151416/table/5_4_ea7bbaaf561b7312520968895354a33d.jpg?v=202606240251 ]詳細・お申込み :https://www.fuluhashi.jp/seminar/p2603w[表5: https://prtimes.jp/data/corp/151416/table/5_5_a5dfc6d3a1d6f62d4634e16196c1674a.jpg?v=202606240251 ]詳細・お申込み :https://www.fuluhashi.jp/seminar/p2602w[表6: https://prtimes.jp/data/corp/151416/table/5_6_bf4db3e2359ed3730f1f1d762734d5ba.jpg?v=202606240251 ]詳細・お申込み :https://www.fuluhashi.jp/seminar/p2601w

株式会社フルハシ環境総合研究所について

フルハシ環境総合研究所は、フルハシEPO株式会社（東証スタンダード、名証メイン：9221）のグループ会社です。専門性の高いスタッフにより構成される、ESGに特化したコンサルティングを提供しています。ESG思考に基づいた事業展開のコンサルティングと、それらを推進していく人材の育成、さらに、統合報告書など対外的な情報発信のツール制作まで、お客様のサステナブル経営を総合的にサポートします。

名称：株式会社フルハシ環境総合研究所

本社所在地：愛知県名古屋市中区金山1-12-14 金山総合ビル7F

東京オフィス：東京都千代田区神田多町2-1-23 神田東山ビル ７F（BIZcomfort Connect-Lounge神田 内）

代表者：代表取締役 浅井 豊司

設立：2001年4月

資本金：4,000万円（2025年3月時点）

Webサイト： https://www.fuluhashi.jp/