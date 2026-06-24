ＦＰＴ、AIネイティブ企業への変革を支援する戦略フレームワーク「CASAN」を発表

FPTジャパンホールディングス株式会社

グローバルITサービスプロバイダーであるＦＰＴは、AI時代に企業の持続的成長と競争力強化を実現する戦略を体系化した、ＦＰＴ独自のフレームワーク「CASAN」を発表しました。傘下のＦＰＴジャパンホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：ド・ヴァン・カック（Do Van Khac））は、発表されたフレームワークを踏まえ、企業のAI活用成熟度を5段階で評価し、段階別に組織全体でスケーラブルかつ成果志向のAI変革を実現するための体系的ソリューションを提供してまいります。

現在、AI技術の急速な進展により、企業の競争力の源泉は大きく変化しています。ＦＰＴは、AIを単なる業務効率化ツールではなく、企業価値を創出する中核基盤と位置付け、AIプラットフォーム「FleziPT」のもとAIインフラ、AIモデル、AIサービス、コンサルティングを統合したエンドツーエンドの提供体制を構築しています。また、グローバルで30,000人以上の人材リソースと教育エコシステムを活用し、「ヒトとAIの協働」による生産性向上と事業成長を実現しています。

CASAN：AIネイティブ企業への進化ロードマップ

ＦＰＴが提唱するCASANは、企業のAI活用を段階的に高度化し、最終的にAIネイティブ企業へと進化させるフレームワークです。CASANでは、企業のAI成熟度を以下の5段階で定義しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17750/table/130_1_316a81bbfae51efab0facc79cc7ef8cf.jpg?v=202606240251 ]

このアプローチにより、PoCレベルのAI導入を、本番運用およびビジネス変革へと確実に移行させることを可能にします。また、ＦＰＴは「Human-led, AI-first（人が主導するAIを活用）」の考え方のもと、AIを単なる支援ツールではなく、業務を実行する主体へと進化させることで、企業の価値創出の仕組みそのものの変革を支援します。

具体的アプローチと目指す成果

ＦＰＴは、CASANフレームワークに基づき、コンサルティング、エンジニアリング、AIファクトリーを統合したアプローチで企業のAI変革をエンドツーエンドで推進しています。AI導入を前提とした業務や組織の在り方そのものを再設計し、AIエージェントによる業務の自動化（Autopilot化）を実現し、開発・運用・改善を一体化したAIソリューションを提供します。

その結果、業務移管・運用フェーズにおいて、先進的な生成AIの上にCASANを適用することで、特定分野の運用コストを約30～50％削減することが可能です。ＦＰＴは、AIを業務の実行主体として組み込むことで、継続的なコスト削減とお客様にとって真に成果のあがるサービスの提供を目指します。

ベトナムを中心としたグローバル体制の強み

ＦＰＴは、ベトナムを中心としたグローバル開発体制を活用することで、コスト競争力とスケーラビリティを両立しています。豊富なAIエンジニア人材の供給力と教育エコシステムを背景に、大規模かつ高度なAIプロジェクトの実行が可能であり、日本企業が直面するIT人材不足の解決にも貢献しています。

今後の展開

ＦＰＴは今後、CASANを軸に、企業のAI活用を推進し、AIネイティブ企業への変革を支援していきます。「AI変革とは既存プロセスにAIを追加することではなく、業務の構造そのものを再設計することである」という考えのもと、企業の持続的な成長と競争力強化に貢献してまいります。

関係者のコメント

ＦＰＴジャパンホールディングス 取締役会長 谷原 徹（Tanihara Toru） [ＦＰＴコーポレーショングループ]

AIの進化は、単なる技術革新ではなく、企業経営および社会構造そのものの変革をもたらすものです。

特に日本においては、労働人口の減少や人材不足といった構造的な課題に直面する中で、AIをどのように活用し、持続的な成長につなげていくかが問われています。ＦＰＴは、AI Labによる先端技術の研究開発と、GCC（Global Capability Center）による実行体制を一体化することで、技術を「研究に留めるのではなく、実際のビジネス成果へと転換する仕組み」を構築してきました。今後は、こうした取り組みを通じて、日本企業が自らのデータとAIを活用し、独自の競争力を確立する「AIネイティブ企業」へと進化することを支援していきたいと考えています。ＦＰＴは、単なるITサービスの提供にとどまらず、AI時代における新たな産業構造の実現に貢献してまいります。

ＦＰＴジャパンホールディングス 代表取締役社長 兼 ＦＰＴソフトウェア シニアエグゼクティブバイスプレジデント ド・ヴァン・カック（Do Van Khac）[ＦＰＴコーポレーショングループ]

AIの進化により、ITサービスのあり方は大きく変わりつつあります。これまで主流であった人月ベースの開発モデルや、業務の一部を切り出して委託する形は、今後持続的な競争優位にはつながらなくなります。私たちは、こうした変化を前提に、企業がAIを単なるツールとして導入するのではなく、業務の実行主体として組み込むことで、ビジネス全体を再設計する必要があると考えています。ＦＰＴが推進するCASANフレームワークは、そのための実践的なアプローチであり、グローバル人材とAIを融合したGCCモデルを通じて、お客様の業務そのものを担い、成果として価値を提供することを目指しています。私たちはこれまでも、現在も、そして今後もグローバルなハイパースケーラーと連携し、包括的な戦略的パートナーとして、日本企業がAI時代における課題解決および新たなビジネスモデルの実現を支援し続けてまいります。

ＦＰＴジャパンホールディングスについて

所在地：東京都港区三田3丁目5－19 住友不動産東京三田ガーデンタワー33階

ウェブサイト：https://fptsoftware.jp

ＦＰＴジャパンホールディングスは、ベトナムのICTリーディングカンパニーであるＦＰＴグループで、海外に特化しIT事業を担うＦＰＴソフトウェアの日本法人です。ベトナムと日本両国の文化・経済・知識の交流の懸け橋となり、先進技術を活用したサービスやソリューションを通じて日本のお客様に最大限の価値を届けることを目的に、2005年に設立されました。現在では、RPA、ブロックチェーン、AI、クラウド、ERP、ビッグデータ分析など多様なサービスをエンドツーエンドで展開し、お客様のデジタル変革（DX）の実現を支援しています。

関連リンク

ＦＰＴがAIプラットフォーム「FleziPT」を発表し、グローバルな企業変革を加速：

https://fptsoftware.jp/newsroom/news-and-press-release/press-release/20250813

ＦＰＴのFleziPTについて：

https://fptsoftware.jp/flezipt

ＦＰＴは、企業の業務変革をAIを活用して加速させるサービス「AI駆動業務変革コンサルティング」の提供を開始：

https://fptsoftware.jp/newsroom/news-and-press-release/news/20260407

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