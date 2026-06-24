Zenken、八十二スタッフサービスと海外人材の紹介事業で業務提携

Zenken株式会社

Zenken株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 順之亮、以下 Zenken）は、2026年6月24日、八十二長野銀行を中核とする八十二グループの総合人材サービス企業である八十二スタッフサービス株式会社（本社：長野県長野市、代表取締役社長：浦原 晴美、以下 HSS）と海外人材の紹介サービス等における業務提携契約を締結することに合意しましたのでお知らせいたします。

■提携の背景

現在、地方都市における労働力不足は、企業の存続や事業承継を左右する深刻な社会課題です。長野県においても、製造・建設・情報通信などの技術部門を担う「エンジニア」や、地域経済の基盤である「介護・宿泊業」など、多岐にわたる業種で人材確保が急務となっています。

「そこにない未来を創る」をパーパスに掲げるZenkenは、日本国内における少子高齢化に伴う労働力不足を深刻な社会課題と捉え、特にIT等のエンジニア人材の採用や、介護現場における人材確保の支援に注力してまいりました。

Zenkenの海外人材セグメントでは、インド・ベンガルールの工科系大学、およびインド政府系機関であるNSDC International（インド国家技能開発公社子会社）との提携を通じ、人手不足に直面する日本企業と、日本での就労を希望する優秀な海外人材をマッチングし、紹介から定着までを一気通貫で支援する事業を展開しています。

一方、今回、Zenkenと提携することになりましたHSSは、長野県を地盤とし、ハイクラス層に特化した人材紹介を強みとしております。またHSSが所属する八十二グループは、同じく長野県を地盤とし、八十二長野銀行を核とする総合金融グループです。県内で強固な顧客基盤を持つと共に、企業の課題に深く踏み込むコンサルティング機能を有しています。HSS含む八十二グループは、地域企業において海外人材の活用ニーズが高まっていることを受け、Zenkenとの連携を通じて、海外人材領域へのサービス拡充を図ってまいります。

本提携により、Zenkenが持つ海外人材の紹介・教育ノウハウと、八十二グループのネットワークを掛け合わせることで、地域企業の人手不足解消に直接的に寄与します。八十二グループからの顧客紹介を通じて、Zenkenの専門的なソリューションをより幅広い企業へ届けることが可能となります。

■提携の内容

本提携を通じて、両社はそれぞれの強みを活かし、以下の領域でサービスを共同で推進します。

１.海外エンジニア人材の紹介・定着支援

Zenkenは、インドのIT都市ベンガルールを中心に工科系大学54校と提携し、IT・機械・電気などエンジニア分野のインド学生を日本企業に紹介しています。また、人材の紹介にとどまらず、日本語教育から生活オリエンテーションなどの定着までをサポートしています。

本提携により、これらの高度専門人材を八十二グループの顧客企業へ紹介し、企業のIT人材不足の解消を支援します。

２.海外介護人材・宿泊業向け人材の紹介・定着支援

Zenkenは、前述のNSDC Internationalやインドネシアの人材送出機関と協業し、介護や宿泊分野における特定技能人材の紹介事業を展開しています。また、特定技能1号外国人の活動支援を行う登録支援機関として、海外人材への日本語教育、受け入れ支援、就労フォロー、定着フォローまでワンストップでサポートしています。

本提携により、これらの特定技能人材を八十二グループの顧客企業へ紹介し、介護・宿泊業界の人手不足解消を支援します。

また、八十二グループのネットワークを通じて潜在的な外国人材ニーズをヒアリングし、マッチングの機会を創出します。

■今後の展望

本提携により、Zenkenは長野県内の広範な企業へのアプローチが可能になるとともに、八十二グループの信頼を背景とした質の高いマッチングを実現します。地域企業の人材確保を支援することで、地域経済の活性化に貢献するとともに、中期経営計画『Road to 250』に掲げる海外人材事業の成長をより確実なものといたします。

両社は今後も、地域企業の人材確保支援を通じて地域の持続的な発展に貢献するとともに、企業価値のさらなる向上を目指してまいります。

【八十二スタッフサービス株式会社 会社概要】

会社名 ：八十二スタッフサービス株式会社

代表者 ：代表取締役社長 浦原 晴美

本社所在地：長野県長野市岡田178-2

設立 ：1986年（昭和61年）9月

資本金 ：20,000千円

オフィシャルHP：https://www.82staff-service.co.jp/

【Zenken株式会社 会社概要】

会社名 ： Zenken株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 林 順之亮

本社所在地： 東京都港区麻布台 1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー22F

創業 ： 1975年（昭和50年）5月2日

設立 ： 1978年（昭和53年）7月14日

資本金 ： 439,530千円（2025年6月30日現在）

上場市場 ： 東京証券取引所グロース市場（証券コード：7371）

オフィシャルHP： https://www.zenken.co.jp/