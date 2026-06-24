牛久市市制施行40周年記念企画「2025明治安田Ｊ１リーグ優勝シャーレ・優勝トロフィー」の特別展示を実施します！
鹿島アントラーズのフレンドリータウンである茨城県牛久市は、同クラブのご協力のもと、市制施行40周年記念事業として、「市制施行40周年記念式典」の会場および「牛久シャトー」において、「2025明治安田Ｊ１リーグ優勝シャーレ」及び「優勝トロフィー」等の展示を実施いたしますのでお知らせいたします。
本展示では、市民の皆様やサポーターの皆様に、アントラーズと牛久市との関わりやスポーツが地域にもたらす価値について広く知っていただくとともに、チームの優勝と市制施行40周年を祝う機会とすることを目的としております。
【展示概要】
■展示
日時 ：6月27日（土） 9:00～16:30
場所 ：牛久市中央生涯学習センター文化ホール（ホワイエ）
茨城県牛久市柏田町1606-1
※牛久市市制施行40周年記念式典会場において展示します。
日時 ：6月28日（日）～7月2日（木）10:00～16:00
場所 ： 牛久シャトー内 旧オエノンミュージアム
茨城県牛久市中央3-20-1
■入場料：無料
■注意事項
優勝シャーレ及び優勝トロフィーに触れることはできません。
記念式典会場における展示と牛久シャトーにおける展示は内容が異なる場合があります。
【展示内容】
■「Ｊ１優勝シャーレ＆トロフィー」の展示
2025年シーズン明治安田Ｊ１リーグ優勝シャーレと優勝トロフィーを展示します。
ほかにも！
☆「鹿島アントラーズと牛久市」をテーマに、牛久市がフレンドリータウンとして鹿島アントラーズと歩んできた歴史やこれまでの取組、鹿島アントラーズと牛久市が連携して製作したコラボグッズ等を展示します。
☆「鹿島アントラーズ応援グッズ展示」として、選手のサイン入りグッズやユニフォーム、タオル等の応援グッズなどを展示し、アントラーズの魅力を広く発信します。
牛久市
〇「牛久シャトー内 旧オエノンミュージアムでの特別展示」に関すること
牛久市環境経済部シャトー再生推進課 ☎029-869-7020
〇「アントラーズフレンドリータウン協定」に関すること
牛久市教育委員会スポーツ推進課 ☎029-873-2４８６