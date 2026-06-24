牛久市市制施行40周年記念企画「2025明治安田Ｊ１リーグ優勝シャーレ・優勝トロフィー」の特別展示を実施します！

牛久市

鹿島アントラーズのフレンドリータウンである茨城県牛久市は、同クラブのご協力のもと、市制施行40周年記念事業として、「市制施行40周年記念式典」の会場および「牛久シャトー」において、「2025明治安田Ｊ１リーグ優勝シャーレ」及び「優勝トロフィー」等の展示を実施いたしますのでお知らせいたします。

本展示では、市民の皆様やサポーターの皆様に、アントラーズと牛久市との関わりやスポーツが地域にもたらす価値について広く知っていただくとともに、チームの優勝と市制施行40周年を祝う機会とすることを目的としております。

【展示概要】

■展示

日時 ：6月27日（土） 9:00～16:30

場所 ：牛久市中央生涯学習センター文化ホール（ホワイエ）

茨城県牛久市柏田町1606-1

※牛久市市制施行40周年記念式典会場において展示します。

日時 ：6月28日（日）～7月2日（木）10:00～16:00

場所 ： 牛久シャトー内 旧オエノンミュージアム

茨城県牛久市中央3-20-1

■入場料：無料

■注意事項

優勝シャーレ及び優勝トロフィーに触れることはできません。

記念式典会場における展示と牛久シャトーにおける展示は内容が異なる場合があります。

【展示内容】

■「Ｊ１優勝シャーレ＆トロフィー」の展示

2025年シーズン明治安田Ｊ１リーグ優勝シャーレと優勝トロフィーを展示します。

ほかにも！

☆「鹿島アントラーズと牛久市」をテーマに、牛久市がフレンドリータウンとして鹿島アントラーズと歩んできた歴史やこれまでの取組、鹿島アントラーズと牛久市が連携して製作したコラボグッズ等を展示します。

☆「鹿島アントラーズ応援グッズ展示」として、選手のサイン入りグッズやユニフォーム、タオル等の応援グッズなどを展示し、アントラーズの魅力を広く発信します。

牛久市

〇「牛久シャトー内 旧オエノンミュージアムでの特別展示」に関すること

牛久市環境経済部シャトー再生推進課 ☎029-869-7020

〇「アントラーズフレンドリータウン協定」に関すること

牛久市教育委員会スポーツ推進課 ☎029-873-2４８６