【リトルワールド】夏の夜空を彩る「スカイランタン」開催決定！6月24日より予約開始＜愛知＞

株式会社名鉄インプレス

野外民族博物館リトルワールド（愛知県犬山市／所長：猪飼 康平）では、「ヨーロッパエリア」にて、無数の幻想的な光が夏の夜空を彩る大人気イベント「スカイランタン」の開催を決定しました。

これに伴い、2026年6月24日（水）14時30分より専用ページにて、事前予約チケット（税込4,200円）の販売を開始します。

前年は4日間の開催すべてでチケットが完売するという大変大きな反響をいただいたことから、本年はより多くのお客様にお楽しみいただけるよう、開催日程を拡大して実施します。

まるで映画のワンシーンのような非日常の空間で、ご家族や友人、大切な人と特別な夏の夜をお過ごしください。

【人気イベント】スカイランタン

昨年のスカイランタンイベントの様子 協力：スカイランタン協会

野外民族博物館リトルワールドで開催される「スカイランタン」イベントは、参加者全員が同じ瞬間に一斉にランタンを夜空へ放つ、ストーリー性溢れる参加型イベントです。

台湾の「平渓天燈祭」やタイの「コムローイ祭り」などが世界的に有名で、火を灯した紙製の小さな熱気球を夜空に放つ、アジア圏の伝統的な祈りの儀式として親しまれているスカイランタンを、本イベントでは安全な「LEDスカイランタン」を使用して再現。

リトルワールドならではのドラマチックな夜をお楽しみください。

イベント開催概要・事前予約チケット購入について

イベントの詳細確認および事前予約チケットのご購入は、下記の特設ページより手続きをお願いいたします。

イベント開催期間： 2026年8月1日（土）2日（日）、8月8日（土）～ 11日（火・祝）

イベント開催場所： ヨーロッパエリア

引き渡し開始時間： 19:00～

打ち上げ開始時間： 19:50

事前予約チケット購入URL：https://www.asoview.com/channel/ticket/vVLV0J7pXO/ticket0000031710/

※イベントは雨天中止です。

【同時開催！】圧倒的なフィナーレを飾る花火ショー

花火ショー イメージ夜空に輝く5分間の特別なショータイム。

スカイランタンが夜空をゆっくり彩った後は、5分間で500発がダイナミックに打ちあがる「花火ショー」を続けてお楽しみいただけます。

ヨーロッパエリアの美しい街並みを背景に、大迫力の花火をぜひご覧ください。

【花火ショー開催時間】各日20：00～（約5分間）

※夏のナイター営業および花火ショー全体の詳細は、7月上旬に別途公開いたします。

野外民族博物館リトルワールド公式ページ：https://www.littleworld.jp/

春のイベント詳細ページ：https://www.littleworld.jp/events/2026spring/

※画像はすべてイメージです。