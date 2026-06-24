4年連続で「川崎」が1位に！「神奈川の賃貸物件探しで注目の街ランキングベスト30」を発表（2026年調査）【ニフティ不動産】

ニフティライフスタイル株式会社

ニフティライフスタイル株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田隆志、証券コード：4262）が運営する「ニフティ不動産」は、物件情報数1,400万件以上を掲載する本サービスが持つ膨大なデータをより価値ある情報としてお届けするため、独自の調査結果をランキング形式で配信しています。

今回は、神奈川県で賃貸物件を探しているユーザーからの注目を集めた街ランキングベスト30（2026年）を発表いたします。

実際に賃貸物件を探す人々の検索・閲覧スコアをもとに、いま支持されている街をランキング化。交通の利便性や家賃相場、生活環境などを踏まえた編集部の分析とともに、注目の街トップ30をご紹介いたします。

ランキングの詳細はこちら :https://myhome-style.com/column/area/260623547098/

＼みんなが見ている／注目の街ランキングベスト30 神奈川県版

【地図で見る】神奈川県の注目の街はどこに集中している？

2026年のランキングでは「川崎」が2023年から4年連続で首位を堅持。

第2位の「元住吉」、第3位の「武蔵小杉」も前回調査と同様の順位で、トップ3の顔ぶれは2年連続で変わっていません。

上位の安定とは対照的に、中位から下位では順位が大きく変動しました。

「湘南台」（前回第28位→第16位）は今回最大の12ランクアップで、過去4年で最も高い順位に浮上。「辻堂」（前回第18位→第12位）も6ランクアップし、湘南エリアの存在感が増しています。

川崎市内からは「宮崎台」（前回第37位→第29位）が8ランクアップで30位以内に返り咲きました。

都心や横浜方面への通勤圏を保ちながら、家賃を抑えられるエリアへの関心が高まっていることがうかがえます。

【データで見る】神奈川県の注目の街ベスト30

注目の街ランキングベスト30 神奈川県版2026 1～10位注目の街ランキングベスト30 神奈川県版2026 11～20位注目の街ランキングベスト30 神奈川県版2026 21～30位

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注目の街トップ3！いま支持される街、その理由とは？

第1位：川崎

第1位は「川崎」（川崎市川崎区・幸区）です。

2023年の調査開始以来、一度も首位を譲っていません。

JR東海道線・京浜東北線・南武線の3路線が乗り入れ、徒歩圏の京急川崎駅を含めると4路線が利用できます。

品川駅まではJR上野東京ラインで約9分、横浜駅まではJR東海道線で約8分。都心と横浜のどちらへ向かうにも起点になる、神奈川県の玄関口です。

川崎市は「音楽のまち・かわさき」を掲げており、JR川崎駅中央西口から徒歩約3分の「ミューザ川崎シンフォニーホール」がその象徴です。1階のガリレア広場にはストリートピアノも設置されており、通りかかるだけで音楽が耳に入る環境です。

駅の北側に足を延ばせば、多摩川の河川敷が広がります。「かわさき多摩川ふれあいロード」として散策路やランニングコースが整備されています。

駅前の商業施設と、徒歩圏の自然環境が共存している点も、この街の暮らしやすさを支えている要因と考えられます。

第2位：元住吉

第2位は「元住吉」（川崎市中原区）です。

2023年から4年連続でトップ3に入っており、安定した人気を誇ります。

東急東横線・目黒線の2路線が利用でき、渋谷方面と横浜方面のどちらへも乗り換えなしでアクセスできます。東急目黒線は都営三田線・東京メトロ南北線と直通しているため、大手町や永田町といったオフィス街への通勤もスムーズです。

元住吉の象徴は、駅の東西に広がる2つの商店街です。

西口の「モトスミ・ブレーメン通り商店街」は全長約550メートルに約180店舗が連なり、東口には「モトスミ・オズ通り商店街」が広がっています。チェーン店と個人店が混在し、食料品から日用品まで日々の買い物に困ることはないでしょう。

平均家賃は1Kで約7.5万円。隣駅の武蔵小杉（1K約8.6万円）より約1.1万円低く、同じ東横線沿線でも家賃を抑えられます。

タワーマンションが立ち並ぶ武蔵小杉から1駅でありながら、昔ながらの商店街文化が残る暮らしやすさ。この対比が、元住吉が支持され続ける理由なのでしょう。

第3位：武蔵小杉

第3位は「武蔵小杉」（川崎市中原区）です。

前回に続き第3位を維持しました。

東急東横線・目黒線、JR南武線・横須賀線・湘南新宿ラインに加え、相鉄線直通列車も停車する交通の要衝です。

東急東横線で渋谷方面、JR横須賀線で品川・東京方面、JR湘南新宿ラインで新宿・池袋方面と、行き先に応じて路線を使い分けられます。

駅周辺には大型商業施設が集まり、タワーマンションを中心とした街並みが広がります。

再開発によって生まれた新しい街でありながら、少し歩けば法政通り商店街のような昔ながらの店も残っています。

街の進化は現在も止まっていません。JR武蔵小杉駅から徒歩3分の日本医科大学武蔵小杉病院の跡地では、地上50階建てツインタワー「ザ・パークハウス 武蔵小杉タワーズ」を核とした、街一体型の複合開発が進行中です。

複数路線の利便性と都市機能の集積を求める人にとって、武蔵小杉は今も有力な候補であり続けているようです。

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■【ランキング急上昇】 次に来る街は？

トップ3に入らなかったものの、前回調査から大きくランクアップした2つの注目エリアを紹介します。

湘南台（前回第28位 → 第16位）

今回最大の12ランクアップで第16位に入った「湘南台」（藤沢市）は、前回調査の第28位から大きく順位を上げました。

小田急江ノ島線・相鉄いずみ野線・横浜市営地下鉄ブルーラインの3路線が乗り入れるターミナル駅で、横浜駅まで約26分。いずみ野線は相鉄新横浜線を経由して東急線と直通しており、渋谷方面へ乗り換えなしで向かえる列車も運行されています。

駅の東口側には「オーケー湘南台店」「ダイエー湘南台店」「そうてつローゼン湘南台店」と複数のスーパーが集まっており、価格や品揃えで使い分けられそうです。

また、湘南台のある藤沢市は、小児医療費助成が高校生年代まで対象です。

子育て世帯にとっても安心できる環境と言えそうです。

平均家賃は1Kで約6.1万円、2LDKで約11.4万円。横浜駅（2LDK約21.5万円）と比べるとほぼ半額の水準で、家賃を抑えたい層にとって魅力的な価格帯です。

都心直通網の広がりと家賃の手頃さがかみ合い、検索ユーザーの注目を集めていると考えられます。

宮崎台（前回第37位 → 第29位）

前回調査第37位から8ランクアップで第29位に入った「宮崎台」（川崎市宮前区）は、2年ぶりに30位以内へ返り咲きました。

東急田園都市線で渋谷駅まで乗り換えなしの約25分。都心のターミナル駅へ直通できる利便性がありながら、駅周辺には落ち着いた住環境が広がっています。

駅直結の「電車とバスの博物館」は、実物車両の展示や運転シミュレーターを楽しめる東急電鉄の体験型ミュージアムです。子ども連れに人気のスポットが身近にある環境は、子育て世帯にとって日常の楽しみになりそうです。

日々の食料品・日用品の買い出しも駅前で済ませられます。駅から徒歩約1分の「東急ストア宮崎台店」は23時まで営業しており、北口側には深夜0時まで営業する「ライフ宮崎台店」もあるため、帰宅が遅い日でも食料品を買って帰れます。

また、宮崎台のある川崎市は、2026年9月から小児医療費助成の対象を高校生年代まで広げ、通院1回500円の一部負担金も廃止する予定です。（※2026年6月調査時点）

子育て世帯の医療費負担は、今後一段と軽くなりそうです。

平均家賃は1Kで約7.2万円、2LDKで約14.2万円。同じ川崎市内の武蔵小杉（2LDK約20.3万円）と比べると約6万円低い水準です。

都心直通の利便性を保ちつつ、穏やかな環境で安心して暮らしたい人たちから人気を集めているのでしょう。

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■調査概要

調査期間：2026年1月1日～2026年3月31日

調査手法：ニフティ不動産のWEBサイトとアプリで賃貸物件検索の際に閲覧された物件が存在する駅の表示数を基に集計

調査対象：ニフティ不動産のWEBサイト、アプリのユーザー

※1、※2 間取りごとの平均家賃、駅ごとの掲載物件情報数は2026年3月31日時点の情報を基に算出

※3 表示回数の最大値を基準に、他の表示回数を相対的にスコア化して算出

※現在は掲載が終了している物件もございますのであらかじめご了承ください

＼Because／ニフティ不動産

「ニフティ不動産」は、有名不動産サイトに掲載されている物件情報数1,400万件以上（2025年5月現在）を束ねる国内最大級の不動産物件情報検索プラットフォームです。豊富な情報の中から、外観・間取り・地図・路線など、さまざまな探し方ができることが特長で、通知設定により、希望条件に合う新着物件をタイムリーにチェックすることも可能。便利なスマホアプリも提供しており、ユーザーのみなさまの理想のお部屋探しを支援しております。

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・注目の街ベスト100！年間ランキング2026｜賃貸

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ニフティライフスタイル株式会社について

当社は、「思いやりとテクノロジーで、一人ひとりの『幸せな暮らしの意思決定』を支え続ける。」をパーパスに掲げ、日々の暮らしにおける迷いや不安を「納得」へと変え、幸せな暮らしへと導くサービスの創出に取り組んでいます。

・社名：ニフティライフスタイル株式会社（証券コード：4262）

・代表取締役社長：成田 隆志

・所在地：東京都中野区本町二丁目４６-１ 中野坂上サンブライトツイン

・事業内容：行動支援サービス事業

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