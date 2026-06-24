【大宮ラクーン】限定コラボ商品多数！濃度100％のサブカルチャー空間「まんだらけ」が6月27日(土)に大宮ラクーン8FにOPEN！
株式会社浜友Ｅ．Ｆ．（本社：静岡県浜松市 代表取締役社長：大石 恵司）が運営する「大宮ラクーン」8Fにて、サブカルチャー空間「まんだらけ」（運営：株式会社まんだらけ 本社：東京都中野区 代表：田中 幹教）が、2026年6月27日(土)にオープンいたします。
駅前異次元、発生。
新店舗誕生。
「まんだらけ大宮店」2026年6月27日(土)オープン。
店内マップ
オープン当日は各ジャンル大出しイベントを開催。
本、TOY、鉄道、ドール、カード、ゲーム、コスプレ、アイドル、同人誌 etc.
また大宮店オープンを記念したコラボ製品やヨンパチシールなど
人気コンテンツからも新作が発売。
オープン記念製品
守護主「大ファラティス宮」
「宇宙曼陀羅（まんだらけこすも）】
全国のまんだらけ店＆中野ブロードウェイの館が48mmヨンパチシールに！
各店頭限定販売！
第一弾
まんだらけ大宮店
守護主「大ファラティス宮」
『悪魔の血が踊る』矢乃藤かちすけ
矢乃藤かちすけ先生は、昭和～平成にかけて日野日出志、御茶漬海苔、犬木加奈子、山咲トオル、児嶋都といった作家陣と並んで怪奇漫画を発表してきたレジェンド。
令和にさらなるインパクト起こすべく、大宮店オープン記念に『悪魔の血が踊る』を復刻いたします。
新書判コミックスサイズ
208ページ
全4種（緑枠、赤枠、色ロゴ、グレー枠〔作者名なし〕）
価格：2,750円(税込)
販売店舗：まんだらけ大宮店
『悪魔の血が踊る』矢乃藤かちすけ
押切蓮介×MANDARAKE
押切蓮介×MANDARAKE コラボグッズ
『ハイスコアガール』『サユリ』『ミスミソウ』など数々の名作を生み出している漫画家、押切蓮介先生とまたまたまたコラボ！
今回はまんだらけらしいテーマでもあり、押切先生の真骨頂が存分に味わえる「妖怪」をテーマに描き下ろしていただきました！
妖怪Tシャツ 4,400円(税込)
妖怪ステッカー 440円(税込)
妖怪アクリルスタンド 2,750円(税込)
SYUNDEI×MANDARAKE
まんだらけ大宮店OPENを記念して、春泥先生オリジナルイラスト入りグッズを販売します！
ステッカーは新作イラスト、トートバッグは以前製作したものを、ちょっと仕様を変えての再版です！
トートバッグ 2,200円(税込)
ステッカーセット（2枚入り） 各種660円(税込)
SYUNDEI×MANDARAKE
「妖怪博士」西たけろう
まんだらけ怪奇貸本奇談シリーズ第23弾
西たけろう 「妖怪博士/双頭の気狂女」
まんだらけ怪奇貸本奇談シリーズ西たけろう第2弾!収録は貸本時代の末期1968(昭和43)年にトップから大津武三郎名義で発表されたB6判作品「妖怪博士」と、曙出版「西たけろうS・Fスリラー」の輝かしき第1弾「双頭の気狂女」
妖怪博士リンボレロンと妖怪たちの超常バトルと、 タイトルからして超常不穏なSFミステリー・スリラー。見逃せない2本組!
お見逃しなく
A5判 全263頁 限定250部
オープン販売商品 一部ご紹介！
【ヴィンテージ】
・週刊少年ジャンプ 1998年14号 冨樫義博「HUNTER×HUNTER(ハンターハンター)」新連載号
・週刊少年ジャンプ1990年51号 冨樫義博「幽☆遊☆白書」新連載号
・週刊少年ジャンプ1980年5号 鳥山明「Dr.スランプ」新連載
【TOY】
・SDガンダム ガン消し 皇騎士ガンダム・闇騎士ガンダムマークII・麗騎士レッドウフォーリア 限定版降臨☆★至高のＳＤ彩色物語編～
・たまごっちスクールでフレフレおーえん!部活動!&ケータイかいツー!たまごっち+ 赤いシリーズ 小学館 学年詩オリジナル放出☆★たまごっち生活優先編～
・ポピー ジャンボマシンダー 仮面ライダーV3、ポピー ジャンボマシンダー ライディーン
【UFO】
・OVA うる星やつら Blu-ray BOX 初回限定生産版
・FAIRY TAIL Ultimate collection 全13巻セット 全巻収納BOX付き
・山口百恵 赤いシリーズ DVDマガジン 全55巻
【ぷらすちっく】
・アゾン ピュアニーモキャラクターシリーズ クリィミーマミ 二次生産分
・初音ミクミーツブライス ～エクレクティックスーパーアイドル～
・タカラトミー ネオブライス フィービーメイビー
【ゲーム】
・メガドライブ サンダーフォースIV
・ファミコン ドラゴンクエストII
・ワンダースワン スーパーロボット大戦COMPACT3
他にもまだまだ販売予定の商品を公開中です。詳しくはHPをご覧ください。
まんだらけ大宮店HP :
https://www.mandarake.co.jp/dir/omy/open.html
6月27日(土)オープン当日販売スケジュール
販売スケジュール
整理券配布は、各ジャンル・製品の表示開始時刻からとなります。
皆様のご来店お待ちしております！
■店舗情報
店舗名：まんだらけ大宮店
所在：〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-60 大宮ラクーン8F（JR大宮駅東口より徒歩1分）
公式HP：https://www.mandarake.co.jp/dir/omy/open.html
公式X：https://x.com/mdk_omiya
公式Instagram：https://www.instagram.com/mandarake_omiya/
■会社概要
会社名：株式会社まんだらけ
本社所在：東京都中野区中野5丁目52番地15号
電話：03-3228-0007
FAX：03-3228-5787
■施設情報
施設名：大宮ラクーン
所在：埼玉県さいたま市大宮区宮町1-60
公式サイト：https://rakuun.net/pages/omiya
公式X：https://x.com/OomiyaRakuun