ファミリーバレエショー開催決定【親子250名様（相模原市民＋神奈川県民）無料ご招待 7/6締切】ガチャピンをゲストに迎え、うたい、手拍子をし、バレエまで楽しめるエデュケーショナル・ショーをお贈りします

株式会社 アトリエヨシノ

神奈川県相模原市相模湖地域では「相模湖 芸術・文化のまちづくり（バレエのまち相模湖）」の活動が始まっています。この度、本活動機運を高めること、また、舞台芸術の普及啓発を目的とし、同実行委員会主催、相模原市後援により「ファミリーバレエショー おもちゃ箱 パ★パーン！」が開催されることになりました（公益財団法人相模原市民文化財団共催、株式会社アトリエヨシノ企画制作）

バレエに触れたことがない小さなお子様たちをターゲットとし、幼児・児童教育番組「ひらけ！ポンキッキ」が生んだ人気キャラクター“ガチャピン”をゲストに迎え、「おもちゃのチャチャチャ」「さんぽ」等の童謡や『くるみ割り人形』より「花のワルツ」等のバレエ音楽など、お子様たちも知っている・聞いたことがある曲を多く使用し、ある時はうたい、ある時は手拍子をし、ダンスやバレエ作品までお楽しみいただけるエデュケーショナル・ショーをお贈りします（一般2,000円 / 3歳～小学生1,000円 / 3歳未満保護者膝上無料）

7月15日から開始される一般発売に先駆け、相模原市民・神奈川県民を対象とした「親子250名様無料ご招待」企画を実施いたします（対象：子どもは3歳~小学生／応募締切：7月6日（月）、応募者多数の場合は抽選）

バレエは素晴らしい舞台芸術です。舞踊、音楽、文学、美術・衣装等が融合した総合芸術でもあります。お子様たちの心身を豊かにし、“好き”を見いだし、可能性を広げ、想像力や表現力を高める情操教育にもつながります。この機会にぜひ、バレエにも触れてみてください。

無料ご招待のご応募は▼

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY1iVdrEzKZhtD7K5Oc3wBICSgpE2-4WMIvgwMe9Sjbpn04A/viewform?usp=dialog

公式サイトは▼

https://bfp.atelier-yoshino.com/

＜公演概要＞

公演名称：日本バレエ発祥の地・神奈川より世界へ

＜地域子供舞台芸術普及啓発公演＞

ファミリーバレエショー おもちゃ箱 パ★パーン！

公演日時：2026年9月12日（土）第１回12:30開演 / 第２回16:00開演

※開場は各開演30分前、上演時間は約90分予定（休憩含む）

公演会場：ほねごり杜のホールはしもと（杜のホールはしもと)・ホール

（神奈川県相模原市緑区橋本3-28-1ミウィ橋本7Ｆ/JR・京王線 橋本駅北口を出て右側）

主催：相模湖 芸術・文化のまちづくり実行委員会

共催：公益財団法人相模原市民文化財団

後援：相模原市

企画制作：株式会社アトリエヨシノBallet for Peaceプロジェクト

この公演は、神奈川県マグカル展開促進補助金の助成を受けて実施しています。

＜お願い＞

小さなお子様に体感してお楽しみいただけるよう、上演中、客席を完全に暗くせず、少し音をたてても身体が動いても大丈夫とさせていただきます。ご鑑賞の皆様方におかれましては、あらかじめご理解・ご了承くださいますようお願いします。

うたあり、ダンスあり、バレエあり。

子どもたちの好きがたくさんつまった“おもちゃ箱”！

客席のみんなもいっしょに手をたたき（パ★パーン）、リズムにのりましょう!!

ガチャピンをゲストに迎え、

体感して楽しめるエデュケーショナル・ショーをお贈りします。

バレエがはじめてのお子様におすすめです。

プログラム（予定）：

「おもちゃのチャチャチャ」「さんぽ」等の童謡や『くるみ割り人形』より「花のワルツ」等のバレエ音楽など、お子様たちも知っている・聞いたことがある曲を多く使用し、おはなしのお姉さんといっしょに、ある時はうたい、ある時は手拍子をし、ダンスやバレエ作品まで楽しめるエデュケーショナル・ショーです。

構成・脚本：佐藤万里（脚本家・作詞家）人気の児童書シリーズ『イチゴの村のお話たち（学研）』（トーハン推薦図書)に物語を提供ほか

演出・振付：三浦太紀

振付：山田琴音

バレエミストレス：櫻井マリ

音楽監修：榎本真弓

協力：渡辺郁子バレエスタジオ

特別ゲスト：ガチャピン

ゲストダンサー：花形悠月（新国立劇場バレエ団ソリスト）、森本晃介（新国立劇場バレエ団）

出演：甲斐みち穂、酒井友美、山田琴音、山本達史、横山茉美（以上ダンスユニット・シャリマー）

三浦太紀

池田佳蓮、上原輝恵、加見光織、冠村咲希、北上羽夕、斉藤里桜、滝口凜伽、吉永璃子

石津颯才、大里美緒里、島崎怜、スチュアート瑠菜、曽根凜佳、長尾彩愛、前野怜南

ヨシノちゃん（アトリエヨシノ公式キャラクター）

舞台監督：堀尾由紀、映像：立石勇人、照明：株式会社オー トマトジュースデザイン、音響：長屋正一

チケット料金（税込）：

全席指定一般2,000円、全席指定子ども（3歳から小学生）1,000円

※3歳未満ひざ上無料（保護者1名につき1名まで / 席が必要な場合は3歳未満も有料）

一般発売日： 7月15日（水）

発売所： チケットMove 042-742-9999（10:00～19:00）

チケットムーヴ.net https://move-ticket.pia.jp/

チケットぴあ https://t.pia.jp/

イープラス https://eplus.jp/

注意事項：※車椅子をご利用のお客様は事前にお問合せ先までご連絡ください。

※3歳以上有料。3歳未満は保護者1名につき1名までひざ上無料（席が必要な場合は有料）

※出演者・演目は2026年5月末日現在の予定です。やむを得ない事情により出演者・演目を

変更する場合がございます。最終的な出演者・演目は当日発表とさせていただきます。

※公演中止の場合を除き、キャンセルや払い戻し等はいたしかねます。また、公演中止の場

合の旅費等の補償はいたしかねます。

※小さなお子様に体感してお楽しみいただけるよう、上演中、客席を完全に暗くせず、少し

音をたてても身体が動いても大丈夫とさせていただきます。ご鑑賞の皆様方におかれまし

ては、あらかじめご理解・ご了承くださいますようお願いします。

お問合せ：アトリエヨシノBallet for Peaceプロジェクト

TEL: 042-682-6055（平日13:30～16:30）

E-mail: bfp@atelier-yoshino.com

公式サイト：https://bfp.atelier-yoshino.com/