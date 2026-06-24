Osaka Metro×タカラッシュ！謎解きイベント「２つの世界と２匹の物語」大人のための謎解き「takarush BLACKLABEL」が待望の大阪で開催！

株式会社タカラッシュ

報道関係各位 2026年6月吉日

株式会社タカラッシュ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：齊藤多可志、以下「タカラッシュ」）は、Osaka Metroとともに、2026年6月26日（金曜日）から2027年1月31日（日曜日）まで、謎解きイベント「２つの世界と２匹の物語」を開催します。

【概要】

本謎解きイベントは、株式会社タカラッシュが企画制作を手掛けるもので、Osaka Metro にご乗車いただき、沿線に仕掛けられた謎を解くゲームイベントです。

参加者は専用の謎解きキット（Osaka Metro専用1日乗車券付き）を購入し、

キットの指示に従って「謎」を解き明かし、

沿線の魅力を楽しみながら謎を解くことでゲームをクリアすることが出来ます。

また、謎を解き明かす際には、ARキャラクターが登場し、謎に関するコメントを発信し、様々なエフェクトを楽しんでいただけるなど、これまでとは違う謎解きの楽しみ方も体験いただけます。

この機会にぜひ、新たな仕掛けが加わった謎解きイベント「２つの世界と２匹の物語」をお楽しみください。

【参加方法】

⑴専用謎解きキットの購入：Osaka Metro専用1日乗車券やストーリーブックなどがセットになった専用謎解きキットを発売場所でご購入ください。

⑵謎を解く：物語を読み進めながら謎を解き、示された目的地へ移動します。

⑶現地を探索：目的地では、ヒントや新たな情報をたどりながら謎を解き明かし、入手したキーワードを本謎解き専用WEBサイトに報告します。

⑷クリアキーワードを入力：すべての謎を解き明かし、「最後のキーワード」を本謎解き専用WEBサイトに報告すると、物語のエンディングを読むことができ、ゲームクリアとなります。

【謎解きキットについて】

販売期間：2026年6月26日（金曜日）から2027年1月31日（日曜日）まで

販売場所：１.Osaka Metro定期券発売所（なんば駅、天王寺駅）

２.Osaka Metro案内カウンター（新大阪駅）

３.Osaka Metro駅構内ローソン売店（12店舗）

※対象店舗につきましては、特設サイトをご確認ください。

販売金額：1セット（Osaka Metro専用1日乗車券付き） 2,800円（税込）

※Osaka Metro専用1日乗車券有効区間：

「Osaka Metro」全線

「大阪シティバス」全路線（IKEA鶴浜行バス、その他大阪シティバスの規則（乗合自動車運送約款取扱規則別表第2）で定める特定の路線を除きます。）

※オンデマンドバスはご利用いただけません。

※お一人様1セットずつ専用謎解きキットをご購入ください。

※小児用の専用1日乗車券を組み合わせた謎解きキットの発売はありません。

特設サイト

URL：https://huntersvillage.jp/quest/osakametro

2026年6月24日（水曜日）14時公開予定



【株式会社タカラッシュ】

2001年4月＜日本で唯一の宝探し専門会社＞として発足。

44万人を超える会員を保有し、累計参加者数1,000万人超のリアル宝探しは、

「困難に立ち向かい、自らの手で宝を見つけ出す」という成功体験を通じて非日常的な感動が味わえる、唯一無二の体験型プログラムです。

本社：〒140-0002

東京都品川区東品川４丁目１２－１ 品川シーサイドサウスタワー 11階

代表取締役：齊藤 多可志

設立：2003年1月

電話番号：03-6417-1204（代表）

URL：https://takarush.co.jp/

事業内容：リアル宝探し「タカラッシュ！」の運営、宝探しを活用した広告代理業務、施設・地域の集客施策、団体旅行・研修の素材となるイベント企画・運営、ほか