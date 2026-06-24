草バスケメンバー募集・検索サイト「バスケしようよ！」をWalkersが提供開始

開発の背景

株式会社Walkers

「平日の夜にバスケがしたいが仲間が足りない」

「体育館は取れたが人が集まらない」

「自分のレベルに合う大会を探すのが大変」

社会人になってもバスケを続けたい愛好者にとって、“その日・その場所・そのレベル”で一緒にプレーする仲間を見つけること は大きなハードルでした。

「バスケしようよ！」は、こうした草バスケ特有の課題を解消し、プレーしたい人と募集したい主催者をその場でつなぐ ことを目的に誕生しました。

》公式サイトはこちら：https://basu-shiyo.com/

「バスケしようよ！」3つの特長

01. バスケ仲間が簡単に見つかる

日付・エリア・フリーワードで近くのピックアップゲーム（参加者募集）を検索。気になる募集に直接参加でき、主催者も数分で募集を作成・公開できます。

02. 大会を探せる

区民大会・民間大会などエリアごとのバスケ大会・参加募集を一覧で確認できます。

03. 初心者・女性も大歓迎

「未経験OK」「女性歓迎」の募集も多数。経験やレベルを問わず参加しやすいコミュニティが作られています。

今後の展望

※この画像はイメージです

日本最大級の草バスケ募集・検索プラットフォームを目指し、掲載エリア・大会情報の拡充と機能改善を進めます。すべてのバスケ愛好者が「いつでも、どこでも、誰とでも」プレーを楽しめるコミュニティの実現に取り組みます。

》公式サイトはこちら：https://basu-shiyo.com/

株式会社Walkersについて

株式会社Walkersはテクノロジーとビジネスの交差点でクライアントの皆様と“共に歩む”成長支援カンパニーです。累計300件以上の開発・制作、200社以上の企業様を支援しています。

発展めまぐるしいAIやノーコードといった新しいテクノロジーと事業開発、補助金、マーケティングなどのビジネスのノウハウを掛け合わせることで皆様の事業の成功にコミットいたします。

》会社HP：https://walker-s.co.jp/