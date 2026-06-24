現場の基準を明確にし、組織への定着を図る「リーダー向け 5S浸透研修」の提供を開始：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、組織内での5S定着を目的とした「リーダー向け 5S浸透研修(https://www.recurrent.jp/listings/improvement-5s-leader)」をリリースしました。5S活動が号令や一時的な大掃除で終わってしまう課題に対し、本研修では継続可能な基準設計やチェックリストの運用手法を習得します。

リーダー自身の言行一致やフィードバックの重要性を理解し、現場の実態に即した5S文化の醸成を強化します。生産性向上や職場環境の改善を、仕組みとして実装することを目指します。

5S浸透研修【5Sをチームに浸透させる】 - 社員研修のリスキル

5S活動の形骸化を防ぎ、組織文化として定着させる必要性

多くの現場で取り組まれている5S（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）ですが、活動がイベント化してしまい、継続的な定着に至らないという課題が見受けられます。

基準が不明確であったり、リーダーの関与が不足していたりすることで、生産性向上や安全確保という本来の目的が達成されないケースが少なくありません。職場環境の維持・改善を組織の文化として根付かせるため、リーダー主導による仕組みづくりの強化が求められています。

リーダー向け 5S浸透研修の紹介

研修タイトル

リーダー向け 5S浸透研修(https://www.recurrent.jp/listings/improvement-5s-leader)

受講対象- 5Sを浸透させる役割を担うチームリーダー- 中堅社員- 管理職身に付くスキルや目的

本研修は、5Sが形骸化する原因を分析し、現場で誰でも判断ができる明確な状態基準を設計するスキルの習得を目的としています。また、チェックリストの作成と適切な運用方法を理解し、良好な職場環境を継続させる管理能力を強化します。

本研修の特徴- 5Sが浸透しない壁を乗り越えるための具体的な行動を習得活動が号令だけで終わる要因を分析し、組織文化として定着させるためのリーダーの役割を理解します。- 誰でも判断可能な基準設計継続可能な難易度で、誰が見ても同じ判断ができる「状態基準」と「行動基準」の作成方法を身に付けます。- チェックリストと可視化による運用定期チェックの設計やエリア担当制の導入、結果の可視化によるフィードバックの手法を実装します。5S浸透研修【5Sをチームに浸透させる】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムを一部抜粋- 5Sが浸透しない理由と必要な行動（形骸化の原因理解、リーダーの言行一致）- 5Sの基準設計（現場で機能する状態基準と行動基準の定義）- チェックリストと定期チェック（作成方法、監査の頻度、エリア担当制、是正の実施）

株式会社リスキルについて

株式会社リスキルは、5S研修(https://www.recurrent.jp/categories/improvement-5s)をはじめとする多様なラインナップを揃える研修会社です。ビジネス研修が料金一律の明瞭な価格体系で提供しています。講師陣は豊富なビジネス経験を持ち、教材の郵送など準備のフルサポートも行うことで、質の高い実装を支援します。

※本プレスリリースの内容は、2026年06月時点のものです。