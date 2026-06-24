静岡大学教育学部附属浜松中学校にてHUIS代表が特別講義

株式会社HUIS静岡大学教育学部附属浜松中学校

遠州織物ブランド「HUIS（ハウス）」（浜松市中央区神ヶ谷町）代表取締役・松下昌樹は、6月30日（火）、静岡大学教育学部附属浜松中学校（静岡県浜松市中央区布橋３丁目２－２）にて、下記の通り講義を行います。

本授業は、浜松地域の地場産業である遠州織物を題材に、衣服が生まれるまでの工程や、産業を支える人々の役割を学ぶことで、社会が多様な人々の協働によって成り立っていることを考える機会として実施されます。

日時：令和8年6月30日（火）13:15～15:20

場所：静岡大学教育学部附属浜松中学校音楽室兼多目的室

（静岡県浜松市中央区布橋３丁目２－２）

対象：８年生（中学2年生） 106 名

テーマ：「人々が社会を支えるしくみとは」

１.【資源の価値と衣服の製作】

地域資源（遠州織物等）の捉え方や，衣服が消費者に届くまでの製作工程

２.【社会を支える「ひと」と「協働」】

衣服製作に関わる多様な人（職人や生産者等）の役割と，共通の目標に向けた協働の在り方

３.【共生のしくみ】

多様な背景を持つ人々が，それぞれの個性や専門性を尊重し，活かし合うための工夫１.繊維業と浜松の地域産業のつながり

静岡大学教育学部附属浜松中学校の８年生（中学２年生）は、独自のカリキュラム「Life Time」(調査・探究活動)において「人々が社会を支えるしくみとは」について学習を進めています。

講義では、浜松地域を代表する地場産業である「遠州織物」を切り口に、その歴史や特徴、地域産業が抱える課題について紹介するとともに、地域産業を支える人々の想いや具体的な取り組み、課題解決や産業の継承に向けた連携について紹介します。当日は、講義のほか、遠州織物の生地や製品に触れながら学ぶ場面も予定しています。

講師

株式会社HUIS 代表取締役 松下昌樹

遠州織物ブランド「HUIS」を展開する株式会社HUIS代表取締役。元・浜松市職員。

債権回収対策課で市債権の徴収業務、農林水産政策課で一次産業の振興に携わった後、地域の中小企業のブランディングを専門とする株式会社55634を経て、株式会社HUISを設立。地域産業振興に根ざしたアパレルブランド展開を行う。

2007年 浜松市役所入庁

2017年 株式会社55634入社

2021年 株式会社HUIS設立

2024年 書籍『HUIS.の服づくり -遠州発の産地発ブランドがアパレルの常識を変える-』（主婦と生活社）出版。

2026年 書籍『産地発アパレルという選択 -業界の常識に挑む遠州発アパレルブランドHUISの挑戦と軌跡-』（講談社）出版

松下昌樹書籍『産地発アパレルという選択』（日刊現代/講談社）2026年出版

遠州織物アパレルブランド「HUIS（ハウス）」

浜松市を拠点とし全ての商品を遠州織物で製作するアパレルブランド。全国７店のショールームや約80店の取扱店ほか国内外でのイベント等を展開。旧式のシャトル織機が現存する遠州産地の利点を活かし、シャトル織機が生み出す特別な風合いと機能性を持った生地に絞った製品製作を行い、全国にファンが広がっている。一般のアパレルブランドとは異なり、産地・産業を訴求する製品製作と情報発信を行う。

書籍『HUIS.の服づくり -遠州発の産地発ブランドがアパレルの常識を変える-』（主婦と生活社）を2024年3月出版、書籍『産地発アパレルという選択 -業界の常識に挑む遠州発アパレルブランドHUISの挑戦と軌跡-』（日刊現代/講談社）を2026年5月15日出版。

詳細を見る :https://1-huis.com/

渋谷SHOWROOM：東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア9F garage内

丸の内SHOWROOM：東京都千代田区丸の内2丁目4-1丸の内ビルティング4F garage内

横浜SHOWROOM：神奈川県横浜市神奈川区金港町1-10横浜ベイクォーター3F noni内

立川SHOWROOM：東京都立川市緑町3-1GREEN SPRINGS E2-208 Rust内

名古屋SHOWROOM：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート3F garage内

豊橋SHOWROOM：愛知県豊橋市曙町南松原17 garage内

大阪SHOWROOM：大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE大阪3F garage内

HUISは、遠州産地に現存する貴重な旧式の「シャトル織機」で織られた遠州織物を中心に製品展開していることが特徴。元・浜松市職員として産業振興に携わっていた経歴を持つ松下昌樹（代表）を中心に、夫婦で2014年からスタートした産地発のアパレルブランド。2024年には、主婦と生活社より書籍出版。渋谷スクランブルスクエア9F(garage内)の「渋谷ショールーム」は、旗艦店として国内外の来客で賑わう。「遠州織物」は世界的なアパレル高級シャツ生地として業界の中では古くから知られた生地。通常の20～30倍の時間をかけゆっくりと織り上げるHUISの生地は、特別な風合いと機能性を持つ。

■SNS

HUIS onlinestore：https://1-huis.stores.jp

インスタグラム：https://www.instagram.com/1_huis

facebook：https://www.facebook.com/huisenshu

X：https://x.com/1_huis

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCLrebj-XFaipt0rfw6K5MFQ

■プロジェクト

【縫う/織る/編む】ほぼ日×HUIS

https://1-huis.com/hobonichi

新R25×HUIS

https://1-huis.com/interview

遠州織物×久留女木の棚田プロジェクト

https://1-huis.com/kurumeki

HUIS×名古屋黒門付染山勝染工染め替えプロジェクト

https://1-huis.com/renew

大人の服選びは産地から！

https://1-huis.com/talk_sanchi

HUISのゆるふわラジオ

https://1-huis.com/yurufuwa_radio