24時間貸出可能なカーシェア型レンタカー「オールタイムレンタカー」六本木エリアに新ステーションオープン

バリュートープ株式会社

バリュートープ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐久間晶夫）が運営するカーシェア型LCCレンタカー「オールタイムレンタカー」は、六本木駅至近に拠点をオープンしました。

六本木エリアでのステーション開設は2拠点目となります。多様な観光地、文化施設および飲食店が点在し多くの人が行き交う六本木での新規オープンによって、当レンタカーの認知度を大きく飛躍させ、今後の更なる拡大を目指してまいります。

■新ステーション

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/71927/table/44_1_62a50786378a37be7dffbad2745d7613.jpg?v=202606240251 ]

■オールタイムレンタカーについて

「オールタイムレンタカー」は24時間利用できるカーシェアの利便性と、レンタカーの廉価な料金体系を組み合わせた無人貸出のレンタカーサービスです。スマートフォン用アプリひとつで予約～検索～利用（貸出＆返却）できるため、店舗営業時間などに縛られず利用でき、24時間・低価格で利用できる新しいレンタカーサービスです。

公式ホームページ：https://alltime-rentacar.com/

サービス概要動画：https://youtu.be/rQtP1Swfgv0

■専用アプリ画面

■貸出ステーション例

■「オールタイムレンタカー」ではクルマのスマートキーの機能をスマートフォンに置き換えるスマートロックシステム「バーチャルキー」（株式会社イード、株式会社ジゴワッツ共同ビジネス開発）を導入しています。

■株式会社スマートバリューが開発・運営している、モビリティのサービス化プラットフォーム「Kuruma Base」を導入し事業展開を行っております。

■会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/71927/table/44_2_9f366616037e4717d3466b45d72c7b52.jpg?v=202606240251 ]

■本件に関するお問い合わせ先

バリュートープ株式会社 オールタイムレンタカー運営事務局

・レンタカーご利用に関するお問い合わせ先：support@alltime-rentacar.com

・取組などレンタカーご利用以外の件に関するお問い合わせ先：弊社ホームページ内「お問い合わせページ」(https://www.valuetope.com/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B/)よりご連絡ください。