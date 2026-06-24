町の「今」と「魅力」を視覚的に発信！菰野町公式インスタグラムを開設

菰野町

三重県菰野町は、多様な世代に向けて町のタイムリーな情報や地域資源の魅力を視覚的に広く発信するため、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）の「Instagram（インスタグラム）」において、菰野町公式アカウントを開設いたしました。

当アカウントでは、写真や動画を通じて菰野町の様々な魅力を届けてまいります。また、アカウントの開設を記念して、フォロワーの皆様に菰野町の特産品が当たるプレゼントキャンペーンをスタートいたしました。多くの皆様のフォローと、情報拡散へのご協力をお待ちしております。

アカウント情報

アカウント名： 【公式】三重県菰野町|Komono Town Official

ユーザーネーム： @komono_official

公式URL： https://www.instagram.com/komono_official/

発信内容： 菰野町の「今」の様子、地域の観光・文化・暮らしの魅力など

開設記念プレゼントキャンペーン概要

公式アカウントをフォローしていただいた方を対象に、抽選で菰野町の素敵な特産品をプレゼントいたします。

応募方法： 菰野町公式インスタグラムアカウント（@komono_official）をフォローするだけで応募完了となります。

※すでにフォローしていただいている方も自動的に抽選対象となります。

応募締切日： 2026年（令和8年）7月31日（金）

プレゼント内容： 抽選で10名様に、菰野町の特産品をランダムでプレゼント

当選発表： 締切日時点のフォロワーの中から抽選を行い、当選された方へ公式アカウントよりダイレクトメッセージ（DM）にて直接ご連絡いたします。

【問い合わせ】

菰野町企画情報課

〒510-1292 三重県三重郡菰野町大字潤田1250番地

Tel：059-391-1105

Fax：059-391-1188