fantasista連結子会社NC MAX WORLD、ラグジュアリー不動産を手がけるフォレストガーデン株式会社と富裕層向け高付加価値不動産開発で業務提携

株式会社fantasista参考：フォレストガーデン社公式サイトより

株式会社fantasista（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田野 大地、証券コード：1783／東証スタンダード）の連結子会社であり不動産事業を展開するNC MAX WORLD株式会社（以下「NC社」）は、ラグジュアリー住宅の企画・開発と海外高級ブランドの国内窓口事業を手がけるフォレストガーデン株式会社（以下「フォレストガーデン社」）との間で、本日付で業務提携契約を締結いたしました。

本提携により、フォレストガーデン社が有するラグジュアリー不動産の企画・デザインおよびブランド構築力と、NC社の不動産開発力を融合し、日本国内における高付加価値・ラグジュアリー不動産の創出を共同で推進してまいります。

本件のポイント

● 海外高級ブランドとのネットワーク - フォレストガーデン社および関係会社が有する海外ラグジュアリーブランドとのネットワークを活用し、洗練されたブランド価値を住宅に付与。

● 強みの融合 - フォレストガーデン社のラグジュアリー不動産の企画・デザイン・ブランド構築力と、NC社の不動産開発力を組み合わせ、富裕層向けの高付加価値不動産を創出。

● 成長領域への参画 - ラグジュアリーブランドを活用した住宅という高付加価値領域で、日本国内での事業展開を推進。

背景 ― ラグジュアリーブランドと不動産の融合

近年、高級住宅市場では、名門ファッション・ライフスタイルブランドがインテリアや住空間の領域へと進出し、ブランドの世界観を体現したレジデンスがみられるようになっています。こうしたブランドコラボレーションによる住空間は、卓越したクラフツマンシップと洗練されたデザインを兼ね備えた付加価値の高い資産として位置づけられています。

フォレストガーデン社は、豊かなライフスタイルの提案をテーマに、高付加価値な住空間の企画・開発、デザイン性の高い住宅の提供に強みを持つ事業者です。リノベーションによる高級住宅のバリューアップやラグジュアリー住宅の開発・展開に加え、海外高級ブランドの国内窓口、ヴィラ等の不動産開発窓口としての事業を展開しています。

さらに同社は、関係会社である株式会社DESIGN DO（東京都新宿区、代表取締役CEO：高木 佳）が有する海外ラグジュアリーブランドとのネットワークを活用し、住宅に一層洗練されたブランド価値を付与することが可能です。

＜参考情報＞

株式会社Design Do（Design Do inc.）公開ページ

https://designdo.co.jp/bentley-home/



一方のNC社は、2006年の設立以来「常に最高のサービス」をモットーに不動産サービスを提供し、都市開発・都市計画の企画、調査、設計および建設コンサルタント業務に強みを持っています。国内大手不動産デベロッパーとのアドバイザリー契約を通じ、東京都心部をはじめとする国内主要都市で不動産の再生と価値向上に取り組んでいます。

両社の強みを融合することで、日本国内における高付加価値不動産の創出が可能であると判断し、本業務提携に至りました。

参考：フォレストガーデン社公式サイトより提携先の概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/93934/table/54_1_1b80f3c09a181f2c8f0275d14b15e6d2.jpg?v=202606240251 ]連結子会社（NC社）の概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/93934/table/54_2_d714cd96a3f918076f223792bfd30738.jpg?v=202606240251 ]スケジュール[表3: https://prtimes.jp/data/corp/93934/table/54_3_ab6bca991768b91ace89147c66fe0d31.jpg?v=202606240251 ]会社概要・本件に関するお問い合わせ[表4: https://prtimes.jp/data/corp/93934/table/54_4_6f51ada424a76629f1e117be423f2a3d.jpg?v=202606240251 ]