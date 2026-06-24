【広島／世羅】島塚絵里さん　6月27日・28日在廊＆トーク「絵本とフィンランドの夏の楽しみ」　《森と花の絵本ミュージアムGarden Lei》

株式会社 世羅高原農場

広島県世羅町「森と花の絵本ミュージアムGardenLei」では現在、フィンランド在住のテキスタイルデザイナー・イラストレーターの島塚絵里さんの絵本展を開催中です。

6月27日・28日の２日間は島塚絵里さんが在廊され、絵本やフィンランドの夏の楽しみについてトークをされます。ご本人のデザインによる雑貨や、２日間限定でフィンランドスタイルのシナモンロールを販売します。ぜひお越しください。

在廊＆トーク

絵本「しずかなところはどこにある？」のこと、フィンランドの夏の楽しみなどをお話いただきます。

6月27日（土）

【在廊】15：00～17：00

【トーク】15：00から



6月28日（日）

【在廊】10:00～12：00

【トーク】11：00から

※在廊時間は前後する場合があります。

【会場】屋根裏ギャラリー

【参加費】無料（入園料別途）

シナモンロール販売

島塚絵里さん在廊時限定で、フィンランドスタイルのシナモンロールを販売します。数量限定です。

【販売日】2026年6月27日（土）・28日（日）

【時間】在廊時間に同じ

島塚絵里絵本展 概要

【会期】2026年6月20日（土）～7月20日（月祝）

【開館時間】9：00 ～ 17：00(受付最終 16：00)

【入館料】大人（中学生以上）1,000円／小人（4歳 ～ 小学生）300円

【定休日】火曜日

【住所】広島県世羅郡世羅町本郷1780-1

島塚絵里プロフィール

テキスタイルデザイナー、イラストレーター。大学卒業後、東京と沖縄で英語教員を勤めた後、フィンランドに移住。アアルト大学で

テキスタイルデザインを学び、テクニカルデザイナーとしてマリメッコ社に勤務後、2014年より独立し、国内外の企業にデザインを提供する。『フィンランドで気づいた小さな幸せ365日』（パイ インターナショナル）など。絵本『しずかなところはどこにある？』（岩波書店）を出版。



島塚絵里公式サイト(https://cargocollective.com/erishimatsuka)

島塚絵里Instagram(https://www.instagram.com/erishimatsuka/)

森と花の絵本ミュージアムGardenLei 概要

レストランだった建物をそのまま使用したレトロな空間に、仕掛け絵本を中心に懐かしい作品から珍しい作品まで集めました

世羅町で40年以上に渡り営まれた欧風料理のレストラン「絵麗顔都」の施設を、ほとんど当時のまま使用し新たに絵本ミュージアムととして開園しました。

四季折々の花と水辺に囲まれながら、まるでおとぎの世界に迷い込んだかのような幻想的な絵本ミュージアム館内で、絵本を手に取りごゆっくりおくつろぎください。

【住所】広島県世羅郡世羅町本郷1780-1 (旧 エレガント)

【開館時間】9：00 ～ 17：00(受付最終 16：00)

【ショップ・カフェ】9：00 ～ 16：30

【入館料】大人（中学生以上）1,000円／小人（4歳 ～ 小学生）300円

【定休日】火曜日 冬季休業あり

【駐車場】普通車 33台 バス駐車場なし

公式サイト(https://www.garden-lei.com/)