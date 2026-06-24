SOMPOサステナビリティ・インデックスの構成銘柄に2年連続で選定

コムシスホールディングス株式会社

コムシスホールディングス株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役社長 田辺 博）は、このたび、SOMPOアセットマネジメント株式会社(本社：東京都中央区 代表取締役社長 社長執行役員 山口 力)が運用する「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に2年連続で選定されたことをお知らせいたします。

コムシスグループは、「豊かな生活を支えるインフラづくり」で社会の発展に貢献しますという経営理念のもと、気候変動への対応を重要課題の一つと位置づけて事業活動を行っています。カーボンニュートラルに向けた取り組みの推進に加え、再生可能エネルギーの活用やサプライチェーン全体での温室効果ガス排出削減、持続可能な調達の推進など、バリューチェーン全体での環境負荷低減に取り組んでおり、2年連続での選定はこれらの継続的な取り組みが総合的に評価されたと認識しております。



当社は今後も、事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献するとともに、ESGへの取り組みを一層推進し、持続的成長と企業価値向上の両立に努めてまいります。



■ SOMPO サステナビリティ・インデックスについて

「SOMPOサステナビリティ・インデックス」は、ESG（環境・社会・ガバナンス）の取り組みに優れた約300銘柄から構成される国内株式型のESG投資指数であり、同指数はSOMPOアセットマネジメント株式会社のサステナブル運用に活用されています。また、年金基金をはじめとする長期投資を志向する機関投資家にも採用されています。

■ 関連リンク

- コムシスホールディングス サステナビリティサイトhttps://www.comsys-hd.co.jp/sustainability/- コムシスグループの気候変動への取り組みhttps://www.comsys-hd.co.jp/sustainability/climate.html

■ 本件に関するお問い合せ

コムシスホールディング株式会社

総務部広報部門

TEL:03-3448-7190

コムシスホールディングス株式会社

コムシスホールディングス株式会社は、電気通信工事事業などを手がける企業グループを統括する持株会社です。同社を中心とする「コムシスグループ」は、日本コムシス株式会社・サンワコムシスエンジニアリング株式会社・株式会社TOSYS・株式会社つうけん・NDS株式会社・株式会社SYSKEN・北陸電話工事株式会社・コムシス情報システム株式会社の8統括事業会社に加え、連結子会社59社で構成されています。グループの主な事業内容は、通信キャリア事業、ITソリューション事業、社会システム関連事業などであり、通信ネットワークの構築や情報通信システムの提供などを行っています。