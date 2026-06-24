【JAF埼玉】雨の日もおトクにおでかけ♪「JAFアプリクーポン特集」はムーミンバレーパークの1デーパス割引など特典満載【7月20日まで】

一般社団法人 日本自動車連盟ロイヤルパインズホテル浦和 テラスダイニング「ミケーラ」北海道フェア イメージ

一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）埼玉支部（支部長・嶋田光剛）は、6月20日（土）から7月20日（月・祝）まで、梅雨の時期でもお得におでかけを楽しめる特集企画「雨でも楽しく♪梅雨のアプリクーポンJAF埼玉」を実施しています。県内の温浴施設や美術館・博物館、ショッピングなどで利用できるJAFスマートフォンアプリクーポンを紹介します。

■梅雨シーズンのおでかけ先選びの参考に

特集詳細ページを見る :https://area.jaf.or.jp/special/2026/kanto/saitama/saitama-rainyseason-app-20260619?utm_campaign=11prtimes&utm_source=2026-006&utm_medium=referral特集への参画施設やJAFアプリクーポンについてはこちらからご確認ください。

関東甲信地方では6月7日の梅雨入り発表以降、雨の日が続いています。

雨天時は外出を控えがちになる一方で、天候の影響を受けにくく、快適に移動できる車でのお出かけニーズが高まる時期でもあります。

本特集では、雨の日ならではの魅力を楽しめるスポットや、天候を気にせず過ごせる屋内施設を中心にご紹介します。

「雨の日でも出かけたい」「せっかくの休日を満喫したい」という方に向けて、お出かけ先選びをサポートします。

■アプリクーポン特集の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10088/table/7217_1_b539159017138eb3c10788fbf2bc4b5a.jpg?v=202606240251 ]

※優待期間やサービス内容は施設により異なります。

※特集期間中であっても、施設により利用対象外の日程があります。

■JAFスマートフォンアプリについて

「JAFスマートフォンアプリ」は、JAF会員向けの公式アプリです。デジタル会員証の表示をはじめ、ロードサービス救援要請、JAF会員優待施設の検索やJAFアプリクーポンなど、各種会員サービスをスマートフォンひとつで利用できます。

会員番号でログインすると、GPS機能を活用した現在地周辺の優待施設検索や、万が一の車両トラブル時のロードサービス救援要請、救援車の到着予定時間の確認も可能です。

JAFスマートフォンアプリの詳細を見る :https://jaf.or.jp/common/app