憧れの選手たちのプレーを高槻市で観戦 オリックス対阪神のファーム・リーグ公式戦が開催

高槻市

令和8年7月11日（土曜日）・12日（日曜日）に、オリックス・バファローズと阪神タイガースのプロ野球ファーム・リーグ公式戦が高槻市の高槻萩谷バファローズ球場（萩谷総合公園野球場）で開催。リーグ覇権奪回を目指すオリックス・バファローズと阪神タイガースの2軍選手たちによる熱戦が繰り広げられます。

同球場は、平成14年にオープン。外野に天然芝、内野に黒土が整備された硬式野球に適した本格的な球場で、平成24年に、オリックス・バファローズを招き、同球場を使って北摂地域で初めてプロ野球の公式戦が開催されました。オリックス・バファローズと阪神タイガースの公式戦開催は8年連続で、毎回球場は両チームの選手を応援するファンの声援で熱気に包まれます。

また、試合観戦以外にも選手指導の野球教室や守備位置で選手を出迎える「スターティングキッズ」（いずれも抽選制）、当日参加できるグラウンドでのベースランニング、球団グッズ販売や飲食の模擬店出店などもあり、試合をさらに盛り上げます。さらに、試合当日は、本市の書店振興施策とのコラボ企画として、オリックスの選手らが選書した対象書籍を事前に市内書店で購入した方向けに、選手のサインなどが当たる抽選企画を実施します。

【開催概要】

日時：令和8年7月11日（土曜日）・12日（日曜日）（13時試合開始予定）

※雨天中止

場所：高槻萩谷バファローズ球場（萩谷総合公園野球場、高槻市萩谷111番1）

※試合開催日のみ「高槻萩谷バファローズ球場」に球場名を変更します。

※公園の有料駐車場台数は少なく試合当日は混雑・渋滞が予測されます。公園周辺にも駐車場はありませんのでお車での来場はご遠慮ください。

アクセス：JR摂津富田駅北にある市営バスJR富田駅バス停1番乗り場から73萩谷・75萩谷総合公園行きに乗車。

※当日増便予定

定員：各日2500人 ※全席自由席

入場料金：

高校生以上 前売り1000円(当日1200円)

小・中学生 前売り500円（当日600円）

前売券販売場所

1.高槻スポーツ店（高槻市大手町5番20号）

※阪急京都線高槻市駅から南へ徒歩8分

電話：072∸675-5857 ※10時から17時まで。木曜日休み

2.JR高槻駅観光案内所（高槻市観光協会）（高槻市白梅町1番1号）

※JR高槻駅中央改札横

電話：072∸686-0711 ※10時から17時まで。月曜日休み

3.おみやげ処笹井屋（富田商業協同組合）（高槻市富田町三丁目7番2号ウェルIIBLD.101）

※阪急京都線富田駅から南へ徒歩3分

電話：0120-331-825 ※10時から19時まで。月曜日休み

4.高槻市立総合スポーツセンター事務所（高槻市芝生町四丁目1番1号）

電話：072-677-8200 ※9時から21時まで。第2火曜日休み

5.高槻市立古曽部防災公園事務所（高槻市古曽部町三丁目15番1号）

電話：072-681-0031 ※9時から21時まで。第4木曜日休み

6.高槻市立萩谷総合公園事務所（高槻市大字萩谷111番1）

電話：072-699-0700 ※9時から17時まで。第3水曜日休み

【関連ホームページ】

プロ野球ファーム・リーグ公式戦 オリックス・バファローズVS阪神タイガース（高槻市ホームページ）

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/61/171872.html

書店振興企画「プロスポーツ×書店」本を買って野球場へ行こう！

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/59/179288.html

【本件に関するお問い合わせ先】

高槻市 スポーツ振興課

電話：072-674-7649