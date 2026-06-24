50代女性に広がる“大人の趣味活”需要に対応。ラフ株式会社、墨彩アートを自宅で学べる体験型オンライン講座「墨彩アーティスト養成講座」を開講

ラフ株式会社

ラフ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：永渕成記、以下ラフ）は、50代を中心とした大人世代に向けて、2026年6月24日に墨彩アートを自宅で本格的に学べる体験型オンライン講座「墨彩アーティスト養成講座」を開講いたします。

ラフは、「学びと趣味で、生きがいをデザインする。」をブランドパーパスに掲げ、アート、書道、料理、クラフト、スイーツなどの分野で、大人が夢中になれる体験型オンライン講座を展開しています。

当社が提唱する「学びレジャー」とは、旅行や外食のように、人生を豊かにするために学びや趣味へ時間とお金を使う新しいライフスタイル消費です。

今回開講する「墨彩アーティスト養成講座」では、オンライン動画、教材キット、講師によるサポートを組み合わせることで、受講生が自宅にいながら本格的な創作体験を楽しめる環境を提供します。

墨と顔彩を用いた墨彩アートならではの表現を楽しめます

1. 人生を豊かにする学びを届けたい ― 開講の背景

人生100年時代を迎え、50代以降の人生において「自分のための時間をどう過ごすか」「夢中になれるものを持てるか」は、暮らしの満足度や生きがいに関わる重要なテーマになっています。

子育て、仕事、家庭、介護など、さまざまな役割を担ってきた大人世代の女性にとって、趣味や学びは単なる余暇ではありません。

それは、

自分の感性を取り戻す時間であり、

新しい自分と出会う体験であり、

人とのつながりを生むきっかけです。

一方で、従来のオンライン講座には、次のような課題もありました。

・動画を見るだけで終わってしまう

・道具を自分で揃えるのが大変

・一人で学ぶため、途中で挫折しやすい

・講師や仲間とのつながりを感じにくい

・初心者には本格的な作品づくりのハードルが高い

ラフでは、こうした課題に対し、オンライン講座・教材キット・講師サポート・コミュニティ体験を組み合わせた「おうちアトリエ型」の講座設計を行っています。

今回開講する「墨彩アーティスト養成講座」は、墨と彩りを組み合わせた表現を通じて、大切な想いをアートへ変える表現者を育成する講座です。書道未経験の方でも取り組むことができ、自分の感性や想いを作品として表現する喜びを味わいながら、表現力を育んでいきます。

作品は単なる創作物ではなく、命名書や贈り物、インテリア作品として、大切な人へ想いを届ける手段となります。学びを通じて表現の喜びを味わうだけでなく、自らの作品で人の心を動かし、喜びや感動を届けられることも本講座の大きな特徴です。

また、認定取得後はオーダー制作や教室運営などの活動も視野に入れながら、趣味として始めた学びを、生きがいや社会とのつながりへと広げていくことができます。

届いた瞬間から、自宅がアトリエになる。

創る、つながる、夢中になる。

それが、ラフの体験型オンライン講座です。

大切なご家族やペットを、想いを込めて作品に仕上げていきます

2.墨彩アーティスト養成講座とは

「墨彩アーティスト養成講座」は、墨彩アートを初心者から学び、自宅で本格的な作品づくりを楽しめる体験型オンライン講座です。

この講座では、単に技術を学ぶだけではなく、

自分らしい作品をつくる喜び、

講師や仲間とつながる楽しさ、

新しい趣味に夢中になる時間

を大切にしています。

この講座で学べること

・墨彩アートの基本技術

・作品づくりに必要な道具の使い方

・自分らしい表現の見つけ方

・完成作品を楽しむ・飾る・贈る方法

・必要に応じて、販売や講師活動への発展可能性

こんな方におすすめ

・和モダンが好きな方

・50代から新しい趣味を始めたい方

・自宅で本格的な習い事を楽しみたい方

・動画を見るだけでなく、実際に手を動かして学びたい方

・自分の作品を形にする喜びを味わいたい方

・子育てや仕事が一段落し、自分のための時間を持ちたい方

・同じ趣味を持つ仲間とつながりたい方

・人生後半に夢中になれるものを見つけたい方

周りの人に感動を届ける墨彩アーティストとしての活躍も目指せます

3. ラフの体験型オンライン講座の特徴

特徴1：自宅に教材キットが届く

ラフの講座では、初心者が迷わず始められるよう、必要な教材や道具をキットとしてお届けします。

「何を買えばいいかわからない」

「道具選びで失敗したくない」

「届いたらすぐに始めたい」

そうした不安を減らし、受講生が学びの最初の一歩を踏み出しやすい設計にしています。

講師の厳選アイテムが入ったキット

特徴2：動画で何度でも学べる

オンライン講座のため、自宅にいながら自分のペースで学習できます。

わからない部分は何度でも見返すことができ、忙しい方でも生活リズムに合わせて取り組めます。



特徴3：講師のサポートがある

ラフの講座は、動画を見て終わるだけの一方通行型ではありません。

講師からのサポートや添削、質問対応を通じて、初心者でも安心して作品づくりに取り組める環境を整えています。



特徴4：仲間とつながれる

同じ講座を受講する仲間とつながることで、学びはより楽しく、続けやすいものになります。

作品を見せ合ったり、刺激を受けたり、励まし合ったりすることで、趣味が単なる個人の時間ではなく、人生を豊かにするコミュニティ体験へと広がります。



特徴5：大人が夢中になれる講座設計

ラフが大切にしているのは、単なるスキル習得ではありません。

「やってみたい」

「作品を完成させたい」

「誰かに見せたい」

「もっと上達したい」

そうした前向きな気持ちが自然と生まれる講座づくりを行っています。

4. ラフが提唱する「学びレジャー」とは

ラフでは、学びや趣味を「勉強」ではなく、人生を豊かにする「レジャー」として捉えています。

旅行に行く。

外食を楽しむ。

映画を見る。

美術館へ行く。

それらと同じように、

学ぶこと、創ること、夢中になることもまた、大人の人生を豊かにするレジャーである

と私たちは考えています。

特に50代以降の人生では、これまで家族や仕事のために使ってきた時間を、もう一度自分自身のために使うことが大切になります。

ラフが提供したいのは、単なるオンライン講座ではありません。

それは、

自分の好きに出会い、

自分の感性を取り戻し、

人とのつながりを感じながら、

人生後半をより豊かに楽しむ体験です。

5. ラフ株式会社 代表取締役 永渕成記 のコメント

私たちは、オンライン講座を単なる「学習サービス」としては捉えていません。

ラフが届けたいのは、大人がもう一度、夢中になれる時間です。

50代以降の人生には、まだまだ新しい出会いや発見があります。

子育てや仕事、家庭の役割を一生懸命に果たしてきた方が、次は自分自身のために時間を使う。

そのきっかけとして、趣味や学びには大きな可能性があると考えています。

今回の墨彩アーティスト養成講座では、作品づくりの技術だけではなく、自分らしく表現する楽しさや、創ることを通じて人生を豊かにする体験を届けたいと考えています。作品を完成させる喜びはもちろん、自分の作品で誰かに喜んでもらい、感動を届けることは、大きなやりがいや自信につながります。

また、趣味として始めた学びが、人とのつながりや新たな挑戦のきっかけとなり、ときにはオーダー制作や教室活動など、自分らしい活動へ発展していくこともあります。

好きなことに夢中になり、その学びが暮らしや人生を彩る。私たちは、そんな学びの価値をこれからも届けていきたいと考えています。

6. 墨彩アーティスト養成講座 講師 幸才多聞 のコメント

私は長年書道を続ける中で、「もっと自由に表現したい」という想いを抱くようになりました。

また、漁師として海と向き合う日々の中で感じる生命力や自由さ、自然が生み出す偶然の美しさを墨で表現したいと思ったことが、墨彩アートと出会うきっかけでした。

「書いてきたからこそ、もっと自由になれる」

これは、私自身が墨彩アートを通じて実感したことです。だからこそ、筆を愛する多くの方に、この表現の楽しさと可能性を届けたいという想いで本講座を開講しました。

日々の暮らしの中で、自分の好きなことや感性を後回しにしてしまうこともあるかもしれません。しかし、表現することは特別な人だけのものではなく、誰もが持つ感性を解き放つ豊かな時間だと私は考えています。

これまで筆に親しんできた方も、久しぶりに筆を持つ方も、その感性は今も息づいています。墨彩アートを通じて、自分らしい表現の喜びに出会い、新たな一歩を踏み出していただけたら嬉しく思います。

7. 受講生の声

受講生：ゆうすいさん

小学生の頃、書道教室に通っていましたが、一度辞めた後はしばらく書道から離れていました。

子どもが大きくなり、手が離れてきた頃、自分の趣味が欲しくて再び筆を持ちました。

墨彩アートでは、孫の命名書に挑戦。

墨と顔彩を合わせて、文字だけではなくお花なども描けることを知り、文字を書くのともまた違った面白さを感じました。

正解がないから自由に自分を表現できるのが魅力です。

自分の時間を後回しにしてきた女性にぜひ、この感動を味わってみて欲しいです。

大切な人にプレゼントできるのもとても良いなと感じます。



受講生：まさよさん

母が亡くなって以来、ずっと落ち込んでいた父。

元気づけたい思いで、亡くなった母の肖像を墨彩で描き、父へ贈りました。

学校の授業くらいでしか絵なんて描いたことがなかったのですが、父が泣いて喜んでくれて。私の絵をみて「すごいね。飾っておこう。」と言ってもらえました。

自分が描いた絵で、誰かを感動させられるなんて、思ったこともなかったですし、描いて良かったです。

お父さんの笑顔を見て、本当にやってみて良かったと思いました。

受講生：ゆきこさん

書道経験もなく、絵も全く描いたことがなかったのですが、大好きな藤井風さんの肖像画に挑戦しました。

先生の「墨の濃淡をどこに乗せるか」という指導で、たった3時間で作品を仕上げることができました。

書道経験もないので、墨の乗せ方などは難しい部分もあったのですが、ちょっとずつできるようになっていくともっと練習したいなと夢中になります。

今後は、藤井風さんの絵ももっと描きたいですし、他の絵にも挑戦してみたいなと思っています！

8. 講座概要

講座名 墨彩アーティスト養成講座

対象 墨彩アートに興味のある方、初心者、50代以降の大人世代など

形式 オンライン講座

内容 動画講義、教材キット、講師サポート、コミュニティ参加など

受講期間 6ヶ月

申込方法 公式サイトまたはLINEより案内

公式サイト https://laughinc.co.jp/works/

開講日 2026年6月24日

9. ラフ株式会社について

ラフ株式会社は、アート、書道、料理、クラフト、スイーツなど、大人向けの体験型オンライン講座を企画・運営する会社です。

「学びと趣味で、生きがいをデザインする。」をブランドパーパスに掲げ、オンライン講座に教材キットと講師サポートを組み合わせた「おうちアトリエ型」の学び体験を提供しています。

当社が提唱する「学びレジャー」は、学ぶことを義務や勉強としてではなく、人生を豊かにするレジャーとして楽しむ新しい考え方です。

ラフは、50代を中心とした大人世代に向けて、好きなことに夢中になれる時間、人とつながる体験、自分らしい表現を楽しむ機会を届けています。

10. 今後の展望

ラフは、今後も「学びレジャー」という新しい文化の創造に向けて、さまざまなジャンルの体験型オンライン講座を展開していきます。

また、講師やクリエイターが持つ本物の技術や感性を、必要としている受講生に正しく届けることで、誠実な才能が報われる社会の実現にも貢献してまいります。

さらにラフは、趣味や生きがいが人生後半のQOL（生活の質）や健康に与える可能性にも注目しています。東北大学との共同研究では、趣味や生きがいと健康関連アウトカムとの関連性を明らかにすることを目的に、全国約3万人規模の調査データを活用した分析を進めています。

今後は、こうした研究活動を通じて、趣味や学びが人生にもたらす価値への理解を深めながら、より多くの方が生きがいや夢中になれる時間を見つけられる社会づくりに貢献してまいります。

私たちは、学びや趣味を通じて、人生後半をもっと自由に、もっと楽しく、もっと自分らしく過ごせる社会を目指しています。

大人が夢中になれる社会をつくる。

それが、ラフの挑戦です。



11. 会社概要

会社名 ラフ株式会社

代表者 代表取締役 永渕成記

所在地 東京都港区白金台5-3-6 白金台セントラルビル3階

事業内容 大人向け体験型オンライン講座の企画・運営、コンテンツの企画および販売等

ブランドタグライン 学びレジャーのラフ

ブランドパーパス 学びと趣味で、生きがいをデザインする。

公式サイト https://laughinc.co.jp/