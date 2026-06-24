【6月25日は「船員の日」】全国から届いた100件超の感謝・応援メッセージ動画を公開。大阪・道頓堀では「船員の日号」が運航

株式会社エイ・アイ・エス船員の皆さまへの感謝・応援メッセージ動画

株式会社エイ・アイ・エス（本社：東京都千代田区、代表取締役：大浦 博、以下 AIS）は、明日6月25日の「船員の日」に先立ち、全国から寄せられた船員の皆さまへの感謝・応援メッセージ動画を、YouTube「とらくるチャンネル」にて公開いたしました。

▼船員の皆さまへの感謝・応援メッセージ動画。下記URLよりご覧ください。

https://youtu.be/s6_sCEivqjg

6月25日は、国際海事機関（IMO）が定める「船員の日（Day of the Seafarer）」です。AISでは、海に囲まれた日本の暮らしと産業を支える船員の皆さまへ、社会全体で感謝と敬意を届けることを目的に、「6月25日は船員の日」日本定着プロジェクトを推進しています。

本プロジェクトでは、「見えない仕事に、見える感謝を。」をコンセプトに、船員の皆さまへの感謝・応援メッセージを全国から募集してまいりました。

その結果、企業・団体・一般の皆さまより、100件を超えるあたたかいメッセージをお寄せいただきました。

このたび公開した動画では、日々の暮らしや産業を支える船員の皆さまへ向けて、全国から届いた感謝と応援の想いを紹介しています。

「船員の日」のポスターが下記箇所に掲出されました。

羽田空港

【空港】

・羽田空港 第1・第2ターミナル（デジタルサイネージ）

【東京メトロ（10駅）】

六本木駅、虎ノ門駅、新橋駅、銀座駅、豊洲駅、新宿駅、

東京駅、八丁堀駅、大手町駅、飯田橋駅

※本掲出は当社が実施したものではありません

▼詳細は下記URLよりご覧ください。

https://www.trans-s.net/column/p4401/

6月25日、大阪・道頓堀で「船員の日号」が運航

そして明日6月25日、「船員の日」当日には、大阪・道頓堀にて「船員の日号」が運航いたします。

「船員の日号」では、全国から寄せられた感謝・応援メッセージとともに、「船員の日」に合わせて制作したAISオリジナル楽曲を流しながら、船員の皆さまへの感謝と敬意を発信してまいります。

夜の道頓堀を舞台に、船員の皆さまへ向けた想いを届ける本取り組み。お時間の合う方は、ぜひその瞬間をご覧ください。

▼詳細は下記URLよりご覧ください。

https://www.trans-s.net/news/p4319/

実施日：2026年6月25日（木）16:00～21:00

実施場所：大阪・道頓堀川

実施内容：LEDアドクルーズにて、船員への感謝・応援メッセージを放映

企画：「6月25日は船員の日。日本定着プロジェクト」

LEDアドクルーズは、道頓堀川を運航するLEDビジョン搭載広告船です。高精細LEDビジョンにより、静止画・動画の放映が可能で、道頓堀川沿いを行き交う多くの方々へ視覚的にメッセージを届けることができます。

備考：荒天等により、運航時間・内容が変更または中止となる場合があります。

■6月25日は「船員の日」日本定着プロジェクトはこちら

「船員の日」号 運航ルート

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000041818.html

■後援（2026年6月3日時点）

「6月25日は船員の日」日本定着プロジェクトロゴ

大島商船高等専門学校、鳥羽商船高等専門学校、富山高等専門学校、

広島商船高等専門学校、弓削商船高等専門学校（一社）日本海運集会所、

（一社）日本船長協会、（一社）日本船舶機関士協会、船の科学館、

神戸大学大学院海事科学研究科、（公社）近畿海事広報協会

■ 船員の日（Day of the Seafarer）とは

国際海事機関（IMO）の枠組みのもと、2010年のマニラ国際会議（STCW条約改正）において決議され、その採択日である6月25日に定められた国際的な記念日です。

世界の海上輸送を支える船員の貢献を認識し、その重要性への理解と感謝を社会に広げることを目的としています。

本取り組みが、6月25日「船員の日」の周知につながるとともに、船員の皆さまの仕事や海運業界への理解を深める一助となれば幸いです。

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株式会社エイ・アイ・エス

6月25日は「船員の日」日本定着プロジェクト

担当：仲村 俊彦

メールアドレス：tnakamura@a-i-s.co.jp

〒101-0041

東京都千代田区神田須田町1-3-9

PMO神田万世橋9F

TEL: 03-6260-8858

FAX: 03-6260-8857