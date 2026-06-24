アジア11の国と地域に展開権を持つCTCAP社への出資に関するお知らせ

株式会社センチュリー21・ジャパン

株式会社センチュリー２１・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：高坂勇介、以下「当社」）は、アジア11の国と地域において「センチュリー21」ブランドのフランチャイズ展開権を持つCTC Asia Pacific Management Ltd.（以下「CTCAP社」）への出資を実行いたしましたので、お知らせいたします。

本件は、当社初のアジア圏における直接投資案件となります。今回の出資を通じて、世界最大級の不動産ネットワーク「センチュリー21」のアジア各国の拠点との連携を強化することで、国内加盟店のインバウンド・アウトバウンドビジネスの拡大を図ってまいります。

1. 出資の概要

・出資対象 ： CTC Asia Pacific Management Ltd.（CTCAP社）

・資本金 ： ＄1,155千USD

・取得株式 ： 同社の発行済株式の10％

・出資の性格： アジア圏におけるパートナーシップ構築を目的とした一般投資

2. 出資の目的：パートナーシップによる事業連携の強化

今回の出資は、急速な経済成長を背景に不動産需要が高まっているアジア圏において、セン

チュリー２１各国本部並びにその加盟店との協力体制をさらに強化することを目的として

います。同社との連携を通じた以下取り組みの推進により、国内加盟店の収益機会の拡充が

期待されます。

■インバウンド・アウトバウンド需要の最大化

台湾、香港、シンガポール等、アジア11の国と地域のネットワークとダイレクトに結びつく

ことで、相互送客スキームを確立・促進します。特に日本の不動産への投資に興味を持つ海

外投資家の紹介を誘引し、国内加盟店の成約機会を創出します。

■加盟店グループ「GREATS21」との連携強化

海外取引を志向する「GREATS21」（国内加盟店の有志グループ）を中心に、インバウンド取

組店舗の数と各店舗の海外関連収益の向上を支援し、当社のサービスフィー（売上）増加を

目指します。

■新たな収益機会とブランド価値の向上

アジア各国における「センチュリー21」ブランドの浸透を図ることで、当社のブランド認知

度を高めるとともに、将来的には各国地元有力企業への出資や共同不動産投資など、新たな

ビジネスチャンスの追求も検討してまいります。

3. 出資先の概要

CTCAP社は、センチュリー２１国際本部よりアジア圏における「センチュリー21」のサブフランチ

ャイザーとして、アジア11の国と地域での展開権を付与されており、当該地域にブランド展開して

いくことを目指しております。

■名称： CTC Asia Pacific Management Ltd. （所在地：マレーシア）

■展開権を持つ地域（アジア11の国と地域）：

台湾、インドネシア、シンガポール、香港、マカオ、韓国、タイ、ベトナム、フィリピン、

ブルネイ、ラオス

■戦略的パートナー（主要株主）：

・Overseas Venture Management Ltd. (OVM)：

「センチュリー21」を台湾に導入し、台湾不動産仲介業の近代化・国際化をリードして

きた先駆者である王福漲氏（Century 21 Taiwan 董事長）が率いるグループ。

・Charlwood International Corporation (CIC)：

カナダにおける「センチュリー21」の創業者であり、国際フランチャイズ業界のレジェ

ンドであるU. Gary Charlwood氏（Century 21 Canada 会長）が率いるグループ。

4. 今後の見通し

本件による今期の当社の業績への影響は軽微です。一方、CTCAPの強固なネットワークを基

盤とし、海外取引を強化することにより加盟店の売上向上に寄与してまいります。また、中

長期的には日本の成功ノウハウを各国に提供することでセンチュリー２１アジア圏全体の

活性化を促進させ、持続的な企業価値の向上を目指します。

（参考）取組図

（注）展開権とはセンチュリー２１・リアルエステイトLLC.（国際本部）から付与されている該当国における「サブフランチャイズ権」であり、該当国内においてサブフランチャイザーとして独自にフランチャイズ展開を行うことができる権利

以上

日本語版

https://prtimes.jp/a/?f=d161377-22-1bac8bdcf17d32b648fe9151f1912d90.pdf

英語版

https://prtimes.jp/a/?f=d161377-22-15704f66b6de2386b820cddb14f891c8.pdf