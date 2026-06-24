nana′s green tea、シドニー中心部・Haymarket地区に新店舗をオープン！

ダイコク電機株式会社nana's green tea 漢神洲際店

当社の関連会社である株式会社七葉（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：朽網一人、以下「七葉」）は、2026年4月29日、オーストラリア・シドニー中心部のHaymarket地区に「nana's green tea Haymarket Sydney店」をオープンしました。同店はメルボルン2店舗に続き、オーストラリアにおける3店舗目の出店となります。

nana's green tea Haymarket Sydney店 店舗概要

詳細を見る :https://www.nanasgreentea.com/blogs/news/20260624

●住所： Shop3,37 Ultimo Road Haymarket, Sydney NSW 2000 AUSTRALIA

●営業時間：月曜～木曜：11:30～22:00

金曜・土曜：11:00～23:00

日曜：11:30～22:00

●席数：店内：60席 / テラス：12席

●URL：https://global.nanasgreentea.com/

■nana's green teaのPR TIMESリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000150.000042376.html)

シドニー有数の商業エリア「Haymarket」に出店

nana's green tea Haymarket Sydney店は、シドニー中心部のHaymarket地区に位置し、観光名所であるPaddy’s Marketの向かいにオープンしました。

Haymarketは、観光客と地元住民が集まる活気ある商業エリアです。近隣にはシドニー工科大学（UTS）があり、学生が食事やドリンクを楽しみながらくつろぐ人気スポットとなっています。

店舗は路面店として出店しており、高い天井と明るく落ち着いた店内空間が、ゆったりとした雰囲気を生み出し、お客様が日常の忙しさを忘れてリラックスした時間を過ごせる環境を提供しています。

nana's green teaとは

自由が丘で2001年に誕生した株式会社七葉が運営するグローバルカフェブランドで、国内外で抹茶・日本茶をテーマにしたカフェ業態として最大規模を誇ります。「新しい日本のカタチ」をコンセプトに、抹茶をはじめとした、日本が有する食文化・食材、茶の湯の文化、その精神などの伝統を大切にしながら、その魅力を現代の生活の中でも身近にお楽しみいただけるように、商品やデザインを展開しています。

■食材へのこだわり

・抹茶：ドリンクやパフェなど用途に応じて、 160年以上にわたり宇治茶の伝統を守り続ける京都・宇治の山政小山園をはじめ、日本各地の茶生産者と連携し、nana’s green teaのために仕立てられた本格的な抹茶をご提供しています。

※提供メニューや使用する食材は、国・地域・店舗により異なります。

■空間へのこだわり

店内は「現代の茶室」をコンセプトにデザイン。ブランドとしての統一感を保ちながら、その土地の歴史や文化を採り入れ、茶室を現代の空間に蘇らせています。ひとつとして同じデザインの店舗はなく、オリジナリティと遊びごころあふれる空間でお客様をおもてなしいたします。

■運営サイト・SNS

・公式サイト：https://www.nanasgreentea.com

・公式オンラインストア：https://www.nanasgreentea.com/collections/nanas-online

・Instagram：https://www.instagram.com/nanasgreentea_official/

・X：https://x.com/nanasgreentea_j

・公式アプリ（App Store(https://apps.apple.com/jp/app/nanasgreentea/1610127396)・Google Play Store(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nanasgreentea.app)）

株式会社七葉について

株式会社七葉は、2003年7月1日に設立されました。「新しい日本のカタチ」をブランドコンセプトに据え、抹茶カフェ「nana’s green tea」を国内外に展開しています。

2024年10月1日に第三者割当増資を実施し、ダイコク電機株式会社の関連会社となりました。

ダイコク電機株式会社について

ダイコク電機株式会社は、「イノベーションによる新しい価値づくり」を経営理念に掲げ、パチンコ業界における情報システムおよびアミューズメント事業を展開しています。パチンコホール向けコンピュータシステムでは約4割のシェアを有し、業界をリード。膨大なビッグデータを活用し、新たな価値創出に取り組んでいます。

ダイコク電機株式会社 :https://www.daikoku.co.jp/