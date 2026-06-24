株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、青果会社・青果関連事業者に向けたM&A・事業承継の相談窓口「青果M&A総合センター」を開設しました。

対象は、青果卸売、仲卸会社、青果小売、カット野菜、農業法人、青果配送、産直・EC、食品加工、量販店・外食・学校給食向け納品会社など、青果関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

青果M&A総合センターでは、譲渡企業様から、相談料・着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://seika-ma-center.jp/

■開設の背景

青果業界では、経営者の高齢化、後継者不在、仕入担当・目利き人材・配送担当の採用難、市場口座や帳合の承継、産地・量販店・外食・学校給食との関係維持、冷蔵物流や早朝対応など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

青果会社の価値は、決算書だけでは判断できません。市場口座、帳合、産地との関係、荷受け、分荷、冷蔵配送、品目別粗利、廃棄、歩留まり、在庫評価、繁忙期・欠品時対応、現場責任者の継続性まで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

青果M&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名・取引先名・詳細所在地を伏せた初期相談から、青果業界の商流、物流、現場、人材、開示順序の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

青果M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・相談料：0円

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■青果会社のM&Aで整理すべき論点

青果会社の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「産地、市場、仲卸、量販、外食、配送、人材、地域での信用をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・青果卸売、仲卸、青果小売、カット野菜、農業法人、青果配送、産直・EC、食品加工などの対応領域

・市場口座、帳合、荷受け、分荷、産地契約、仕入条件、与信、支払条件、仕入先との関係性

・量販店、外食、学校給食、地場スーパー、EC、飲食店、加工会社など販路別の売上・粗利構成

・冷蔵庫、加工場、店舗、倉庫、駐車場、冷蔵車、配送ルート、温度管理、欠品時対応、繁忙期対応

・品目別粗利、廃棄、歩留まり、在庫評価、季節変動、相場変動、加工歩留まり、欠品・返品履歴

・仕入担当、目利き人材、配送担当、現場責任者、加工担当、営業担当、従業員説明、引継ぎ期間

・店舗・拠点、商圏、地域ブランド、産地・市場・取引先への説明順序、承継後の現場運用

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、取引先名・所在地・財務資料の段階的な開示方法

■サービス概要

名称：青果M&A総合センター

URL：https://seika-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：青果卸売、仲卸会社、青果小売、カット野菜、農業法人、青果配送、産直・EC、食品加工、量販店・外食・学校給食向け納品会社など

特徴：青果業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名・取引先名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月1日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

プレスリリース詳細へ